Tras la más reciente en entrevista concedida por el candidato Gustavo Bolívar a EL TIEMPO, en la que señaló que no asistiría a más debates si seguían los ataques por parte del candidato Diego Molano, este último le respondió mediante sus redes sociales.

"¿Que Bolívar no va a regresar a los debates porque soy el único que tiene la capacidad de confrontarlo? cómo no tuvo miedo de financiar a la primera línea para destruir a Bogotá, cómo no tuvo miedo de llenar a los jóvenes de odio para que destruyeran a su propia ciudad. Nosotros vamos a seguir en el debate democrático y que él no tenga miedo de ir a los debates a hablar del futuro de Bogotá. Tenga la certeza de que no vamos a dejar que usted reactive a la primera línea para que destruyan la ciudad e influyan en las elecciones", señaló Molano.

Soy el único capaz de ponerle freno y hacer contrapeso a @GustavoBolivar y a su jefe el presidente @petrogustavo



Un candidato que teme a los debates no tiene cómo gobernar Bogotá.



Bolívar y su jefe instrumentalizaron jóvenes para delinquir.



— Diego Molano Aponte (@Diego_Molano) September 18, 2023

JONATHAN TORO

REDACCIÓN BOGOTÁ