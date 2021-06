¿Qué atracciones no se puede usar el fin de semana en Mundo Aventura

Si tiene planeado ir este fin de semana a Mundo Aventura, uno de los dos parques temáticos más reconocidos de Bogotá, recuerde que hay algunas restricciones para cumplir con las medidas de bioseguridad.

Por ejemplo, hay algunas atracciones que no se podrán utilizar, debido a que su funcionamiento no cumple con los protocolos de mitigación de contagio que se exigen. Aquí están las tres principales en Mundo Aventura que no están operando:



-Aviones: atracción infantil.

-Ranger: atracción de vértigo.

-Mini rueda: atracción infantil.



Si quiere ir a disfrutar una tarde de diversión en el parque, recuerde que Mundo Aventura está ubicado en la carrera 71d con calle 1 sur, al lado del Estadio Metropolitano de Techo. El fin de semana y el lunes festivo funcionará de 10 de la mañana a 7 de la noche.



Tarifas de entrada varían según el tipo de pasaporte que se quiera comprar. En la página web del parque encuentra los detalles de los precios.



