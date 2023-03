El Registro Bici permite asociar los datos personales de los ciudadanos con los de su bicicleta. Este instrumento le facilita a los ciclistas demostrar la propiedad de su vehículo ante un posible hurto y a la Policía, regresar de manera ágil las bicicletas recuperadas. Estos son los puntos de Registro Bici habilitados para esta semana en Bogotá:

Lugar, fecha y hora:

Avenida Ciudad de Cali con calle 72, martes 28 de marzo de 8:00 a.m. - 11:00 a.m.



Centro Comercial Hayuelos, ciclorruta, miércoles 29 de marzo, de 03:00 p.m. a 5:30 p.m.



Carrera 30 con calle 12- ciclorruta frente Ricaurte, jueves 30 de marzo de 03:00 p.m. a 5:30 p.m.



Los Centros Locales de Movilidad, que se puede ubicar ingresando a la página web de movilidad, son permanentes y allí se puede realizar el Registro Bici. Los horarios de atención son los siguientes: primer día hábil de cada semana de 7:00 a.m. a 4:30 p.m. y jueves de 8:00 a.m. a 4:30 p.m.



En los puntos físicos guían a los ciudadanos para que puedan hacer el proceso, pero es indispensable que lleven su celular para crear su usuario y contraseña, lo cual es un proceso individual.

El registro de bicicletas será voluntario. Foto: Miltón Díaz / archivo EL TIEMPO

¿Cómo realizar el registro bici de manera virtual?

Registro distrital de bicicletas. Foto: Archivo particular

Para registrar su bicicleta debe ingresar a la página web del Registro Distrital de Bicicletas https://registrobicibogota.movilidadbogota.gov.co, crear su usuario e introducir los datos de su vehículo tales como marca, color, número serial del marco, modelo y fotos.



Finalizado el proceso, recibirá el comprobante de Registro Bici en su correo electrónico. También lo podrá descargar ingresando con su usuario a la plataforma en la opción Mis bicicletas.

