¿Tiene pendiente alguna dosis de la vacuna contra el covid-19? En Bogotá aún hay puntos de vacunación gratuita contra el virus.



Le contamos dónde están y cuáles son sus horarios:



Puntos de vacunación

El horario de atención será de 8 a.m. a 5 p.m.. Algunos puntos, sin embargo, tienen horarios distintos:



- Centro Comercial El Edén



- Centro Comercial Galerías (hasta las 4 p.m.)



- Centro Comercial El Retiro



- Centro Comercial Portal 80



- Centro Comercial Hayuelos



- - Centro Comercial Mall Plaza



- Centro Comercial Titán Plaza (desde las 9 a.m.)



- Centro Comercial El Ensueño (hasta las 4 p.m.)



- Centro Comercial Santa Fe



- Centro Comercial Dorado Plaza



- Centro Comercial Nuestro Bogotá



- SuperCADE Bosa



- Centro Comercial Altavista (7 a.m. a 3 p.m.)



- Centro Mayor centro comercial



- Centro Comercial Plaza Imperial



- Centro Comercial Villa del Río



- Centro Comercial Plaza de las Américas



- Centro Comercial Cafam Floresta



- Centro Comercial Hacienda Santa Bárbara



- Centro Comercial Gran Plaza Ensueño Bosa



- Centro Comercial El Tunal



- Terminal del Sur



- Compensar Carrera 68



- Biblioteca El Tintal

EL TIEMPO