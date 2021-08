Protestas 26 de agosto: estos serán los puntos de manifestaciones en Bogotá

Bogotá se prepara para una nueva jornada de manifestaciones este jueves 26 de agosto.



Algunas de las convocatorias están lideradas por el Comité Nacional del Paro que, asegura, protestará en contra de los asesinatos de líderes sociales y excombatientes, de la criminalización de la protesta y de la Reforma Tributaria.

(Le puede interesar: Grafiti y protesta social en Bogotá: los muros que no callan en el paro)

Por ahora, desde la Secretaría Distrital de Gobierno, se confirmó que se prevén convocatorias en al menos tres puntos de Bogotá:



- El Parque Nacional (plantón desde las 9 a.m. y llegada a la Plaza de Bolívar a las 12m.) Para esto, ya se tienen previstos desvíos sobre la carrera séptima y la carrera décima.



- El barrio Betania



- El barrio El Lucero (Ciudad Bolívar).



"Esperamos que sea una jornada pacífica. A quienes insisten aún que es a través de la violencia como se escuchan sus causas les decimos: no toleraremos ningún acto de violencia. Al primer gesto, estará nuestra Policía Nacional y la Fiscalía lista para realizar judicializaciones", aseguró el Secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez.

(Para seguir leyendo: Paro nacional: Fecode marchará en rechazo a la reforma tributaria)

En Cundinamarca

El departamento también está disponiendo de logística para atender la protesta social.



“Hemos sido claros: garantizamos la protesta pacífica en cada uno de nuestros 116 municipios, pero para proteger los derechos de quienes no quieren marchar y quieren tener la posibilidad de ir a su trabajo y de tener un día normal, tendremos la presencia de fuerza pública en los sitios donde en los meses anteriores se presentaron bloqueos. Porque los bloqueos no están permitidos, no son legales", manifestó el Gobernador de Cundinamarca, Nicolás García.



En ese sentido, habrá presencia de la fuerza pública en:



- Soacha



- Vía entre Gachancipá y Tocancipá



- Madrid



- Facatativá

EL TIEMPO