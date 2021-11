Estos serán los puntos de manifestaciones para este jueves en Bogotá

Bogotá vivirá una nueva jornada de manifestaciones este 25 de noviembre, día en que coinciden varios hechos que, seguramente, convocarán un buen número de ciudadanos en las calles.



Por un parte, este 25 es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, por lo que se tienen programadas varios plantones y actividades por parte de grupos feministas. Cifras de la Secretaría Distrital de la Mujer indican que, entre enero y octubre, se han registrado 79 asesinatos de mujeres, de los cuales, 76 han sido tipificados como feminicidios por parte de la Fiscalía.





Por otra parte, este 25 se cumplen exactamente dos años del fallecimiento de Dilan Cruz después de ser impactado en la cabeza por un proyectil disparado por un miembro del Esmad.



Además, se cumplen también dos años de las manifestaciones de 2019 y cinco años de la firma del acuerdo de Paz.

¿Dónde habrá protestas hoy en Bogotá?



Por el momento, la Secretaría de Gobierno ha confirmado los siguientes puntos de concentración de manifestantes:



- Parque Nacional hacia Plaza de Bolívar (9 a. m.)



- Parque Vecinal Vista Hermosa – Ciudad Bolívar (9 a. m.)



- Plazoleta La Mariposa (calle 13 con carrera 13) (10 a. m.)



- Parque Ciudad Jardín (calle 11 sur con carrera 27 y hacia Plaza de Bolívar) (3 p. m.)



- Ministerio del Trabajo (3 p. m.)



Adicionalmente, se tiene conocimiento de otros plantones:



- Medicina Legal (exigiendo justicia en el caso de la desaparición, tortura y asesinato de Michelle Amaya) (5:30 p.m.)

Minuto a minuto

6:36 a.m.: No se reportan novedades



Hasta el momento, no se reportan manifestaciones en Bogotá.



6:20 a.m.: La alcaldesa pide que las protestas sean pacíficas



"Hoy el comité nacional del paro y sus organizaciones políticas convocaron una nueva jornada de paro. Hay plantones y marchas por lo que habrá desvíos y traumatismos en la movilidad. La ciudadanía espera y exige con razón que sean pacíficas, que no se violenten sus barrios y vidas", trinó la alcaldesa Claudia López.

Hoy el comité nacional del paro y sus organizaciones políticas convocaron una nueva jornada de paro. Hay plantones y marchas por lo que habrá desvíos y traumatismos en la movilidad. La ciudadanía espera y exige con razón que sean pacíficas, que no se violenten sus barrios y vidas — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) November 25, 2021

Noticia en desarrollo...

