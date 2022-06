El domingo 19 de junio se llevarán a cabo las elecciones presidenciales de la segunda vuelta, para este día hay restricciones en la movilidad y hay ley seca. No obstante, hay personas que pueden tener la duda de si pueden ir a los puestos de votación con su mascota. Le contamos.



Actualmente, no existe ninguna restricción que impida llevar a una mascota a los comicios electorales, tampoco hay leyes ni decretos que lo prohíban. Sin embargo, en anteriores ocasiones, la Registraduría Distrital del Estado Civil ha recomendado no llevar animales de compañía a los puestos de votación con el fin de evitar inconvenientes e incomodidades durante el proceso electoral.



Teniendo en cuenta esto, si usted se siente cómodo, sí puede ir a votar en compañía de su mascota.



Recuerde que si va a salir a votar, la Secretaría de Movilidad recomienda programar los recorridos del día domingo, 19 de junio, antes de salir, principalmente en los puntos de votación de mayor afluencia.



Asimismo, la entidad sugiere evitar el uso de vehículo particular durante la jornada electoral, y recomienda movilizarse a pie, en bicicleta o transporte público. No olvide que no hay permisos especiales para parquear en vía o sobre andenes por motivo de estar votando en el puesto de votación, y que el mal parqueo tiene multa.



REDACCIÓN BOGOTÁ CON INFORMACIÓN DE LA ALCALDÍA DE BOGOTÁ.