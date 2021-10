¿Se va de viaje en este puente festivo? Ojo a estas recomendaciones

Bogotá y Cundinamarca se preparan para todo el movimiento vehicular que habrá por vías y carreteras de ambos territorios por cuenta del puente festivo del 18 de octubre.



Por un lado, la Secretaría Distrital de Movilidad estima que "saldrán de Bogotá aproximadamente 350.000 automotores, mientras que ingresarán cerca de 334.000". A su vez, la Secretaría de Movilidad de Cundinamarca calcula que por el departamento se moverán 1'300.000 vehículos.



Previendo la operación éxodo que se vivirá entre este viernes y sábado, las autoridades dan una serie de recomendaciones a los conductores y anuncian medidas para garantizar el flujo del tránsito.

Recomendaciones

- Iniciar su viaje lo más temprano posible para llegar a tiempo a su destino y evitar la congestión vehicular.



- Revise las condiciones mecánicas y eléctricas de su vehículo.



- Porte los documentos del conductor y del vehículo al día: SOAT, tarjeta de propiedad, revisión tecnicomecánica, licencia de conducción y análisis de gases vigente.



- Realice pausas después de conducir por más de 2 horas. Detenga el vehículo en un sitio seguro, camine un poco y estire los músculos de su cuerpo.



- Lleve el equipo de carretera y prevención (botiquín extintor, llanta de repuesto, herramientas, etc.).



- Si es usuario del transporte público, inicie y termine sus viajes en los terminales y no utilice los servicios ilegales o informales de transporte público.



- No lleve más pasajeros de los autorizados en la licencia de tránsito y viaje sin afán y conduzca con las puertas cerradas.



- Respete los límites de velocidad que indica la señalización de la vía en la que transita.



- Cuando inicie el recorrido en carretera, recuerde encender las luces.



- Acate las indicaciones de la autoridad de tránsito en la vía y No ingresar a la calzada de Transmilenio a menos que las autoridades de tránsito la habiliten.

Medidas

La Secretaría Distrital de Movilidad generará planes semafóricos para dar mayor paso a los vehículos en corredores como la Autopista Sur, la calle 13 y la calle 89.



Además, habrá estas acciones por corredores:



Autopista Norte

Se realizará acompañamiento de grupo operativo en vía (Grupo Guía) realizando actividades de gestión del tránsito, agilización de flujos y control ascenso y descenso de pasajeros en la calle 193 y calle 183 en plan éxodo y para el ingreso de Bogotá (domingo y lunes), se realizarán controles sobre el Centro Comercial Bima, Escuela de ingenieros (Calle 209), Calle 192 y portal Norte.



En la Autopista Norte se tiene prevista la presencia de grúas de movilidad en Makro de la calle 193 para la atención de cualquier evento en la vía y el personal de Gerencia en Vía sobre el corredor



Autopista Sur

Para el retorno de viajeros se debe tener en cuenta la medida del Pico y placa en Soacha, de 12:00 a 4:00 p.m. ingresarán vehículos con placas pares, de 4:00 p.m. a 8:00 p.m. ingresarán vehículos con placas impares, después de las 8:00 de la noche se levanta la medida. Así mismo se realizará controles de ascenso y descenso entre terminal sur y CAI Bosa para agilizar flujos vehiculares.



Calle 13

Se contará con la presencia de grupo operativo en vía (Grupo Guía) regulando tráfico y movimientos seguros en las intersecciones de la Carrera 135, 128 y 119.



Carrera 7

Los días domingo 17 y lunes festivo 18 de octubre, se tiene programada la realización del reversible de la Carrera 7 entre en puente el Común y la calle 180 en Coordinación entre Policía de Tránsito de Cundinamarca y de Bogotá, según sea el flujo de vehículos que ingresen a la capital.



Igualmente se contará con el acompañamiento de personal de Grupo Guía, con el fin de ampliar la capacidad del corredor de la carrera 7, mejorar su circulación sentido Norte-Sur. En el corredor se tiene prevista la presencia de grúas para atención de cualquier evento en la vía.



Avenida calle 80

Calle 80 se tendrá la participación del personal del Grupo Guía realizando actividades de gestión del tránsito sobre el Portal 80, carrera 119, carrera 120 y paralelamente se realizará el control de ascenso y descenso de pasajeros por parte de intermunicipales en zonas no permitidas.



Avenida Boyacá Vía al Llano

Se tiene constante articulación entre el Centro de Gestión de Tránsito de la SDM y las entidades que supervisan las condiciones de operación de la carretera a Villavicencio, que por temporada de invierno puede presentar novedades.



Así mismo durante el éxodo y el retorno de viajeros se cuenta con apoyo de unidades del grupo operativo en Yomasa y en el sector de Meissen para gestión del tráfico.



Para agilizar el retorno durante el día lunes 18 de octubre, el IDRD no instalará el tramo de ciclovía en la Av. Boyacá entre la Aurora y el Parque Tunal, con el fin de mejorar las condiciones de ingreso del volumen vehicular que entrará a Bogotá.



Vía Suba Cota

En este corredor se contará con la presencia de grupo operativo en vía (Grupo Guía) regulando tráfico en la intersección de la calle 170 con carrera 92 y vía Suba-Cota.



Vía La Calera y a Choachí

Habrá más controles en vía a La Calera, para evitar el estacionamiento indebido sobre la carretera en zonas de rumba y de comida. Así mismo, estará vigilada y con acompañamiento de las entidades locales y departamentales la ruta Bogotá-Choachí para preservar la vida y cuidar a los ciclistas.

Ojo a la vía Bogotá Girardot

El Secretario de Movilidad de Cundinamarca, Jorge Godoy, recordó que "en la vía Bogotá-Girardot, por la ruta 40, se están realizando diferentes intervenciones. Lo que puede generar algunas dificultades en la movilidad".

EL TIEMPO