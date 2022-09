Cambio de planes. Ya no irá el megapuente de vidrio en el Salto del Tequendama, una propuesta del alcalde de Soacha, Juan Carlos Saldarriaga, que generó revuelo en marzo de 2022.



En conversación con EL TIEMPO, el alcalde municipal aseguró que, aunque ya no irá la estructura, habrá otra propuesta: 'El Balcón del Tequendama'.



"'El Balcón del Tequendama' va a ser un proyecto absolutamente hermoso. Ese proyecto ya está en en en fase previa. Es un balcón mirador del Tequendama. Es un proyecto de avistamiento y de turismo pasivo, ya no es ese puente que habíamos proyectado desde un comienzo", le dijo el alcalde a este diario.



¿Por qué cambió de idea? De acuerdo con el alcaldesa, "ese puente tenía derechos de autor. Entonces generaba el ejercicio de una contratación directa y a dedo a una sola persona. Además, chocaba con el tema medio ambiental".

Precisamente, el render del puente originalmente presentado era prácticamente idéntico al ya existente puente Ruyi, ubicado en las montañas de Shenxianju, en China.



Además, había reserva por parte de protectores del Salto del Tequendama en términos ambientales y patrimoniales.



“Es un ecosistema de bosque de niebla. Son muy importantes porque son captadores de carbono, mitigadores del cambio climático. Es fundamental su protección”, le aseguró María Victoria Blanco, directora ejecutiva de la fundación, a EL TIEMPO en marzo. Blanco lleva casi 30 años estudiando y protegiendo el salto del Tequendama desde sus dimensiones patrimoniales y naturales. Fue, de hecho, ella quien logró, hace un par de años, que el Consejo de Estado ordenara "al Ministerio de Ambiente declarar el Salto de Tequendama patrimonio natural; y al Ministerio de Cultura, incluir la Casa Museo salto de Tequendama y su zona de influencia, como bien de interés cultural del país dentro de la sentencia sobre la recuperación del río Bogotá", como lo contó EL TIEMPO.



“Pedimos evaluar opciones ambiental y paisajísticamente viables que correspondan a la importancia de este entorno. Aunque se aplauden las iniciativas que vayan en consonancia con recuperar el salto, debe existir un plan de manejo integral que respete sus valores históricos y que proteja un territorio tan frágil como este”, manifestó Blanco

Lo que se sabe de 'El Balcón del Tequendama'

El Alcalde de Soacha le explicó a EL TIEMPO que 'El Balcón del Tequendama' "será un mirador que va a estar en toda la mitad del cañón, pero 70 metros abajo de la vía. O sea, vas a tener que bajar en un ascensor panorámico, 70 metros abajo, para llegar a la estructura del balcón. Será una estructura en vidrio e irá de lado a lado".



El mandatario, eso sí, precisó que aunque la estructura atraviesa el Salto, no permite la salida al lado opuesto a la carretera: "ya no es un puente porque ya no conecta nada con nada, la gente lo máximo que puede hacer es que viene da toda la vuelta, camina aquí y se devuelve".



"Se ganó algo que no veía: los jardines colgantes que tiene el cañón del Tequendama. 70 metros abajo tienes un paisaje distinto, totalmente hermoso".



La estructura, estima Saldarriaga, costaría 62 mil millones de pesos y, con ese presupuesto, dice, se cubriría, además, el costo de todo el proyecto. En comparación, el anterior proyecto, según le dijo el alcalde a este diario en marzo, "costaría unos 22 millones de dólares –más de 80.000 millones de pesos– y estaría listo en octubre de 2023".



Ahora, además, afirmó que el foco del proyecto será ambiental: "Lo que se busca es que sea un proyecto más ambiental que turístico. Todos tenemos que unirnos en torno para que realmente se salve el río Bogotá. Esperamos estar inaugurando en octubre, noviembre del próximo año y queremos invitar a embajadores para que conozcan la condición de nuestro principal afluente entre el Magdalena y el Bogotá y podamos conseguir recursos para su descontaminación".



Ciuadadanos y veedores ambientales del municipio, no obstante, han advertido en el pasado la poca atención que se ha prestado desde las autoridades a la Ptar de Charquito: una ficha clave en la descontaminación del río Bogotá.

ANA PUENTES

