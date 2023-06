Las festividades de San Pedro y San Pablo son el primer puente festivo del segundo semestre de 2023, por tal razón, son varios los residentes bogotanos que se preparan para salir de viaje hacia diferentes zonas de Cundinamarca y el país.

Las autoridades y el distrito recomendaron que las personas que busquen salir de la ciudad a través de los servicios que dispone las terminales de transporte de Bogotá tengan presente las siguientes recomendaciones:

Utilice las terminales de transporte por seguridad, comodidad y servicio si se dispone a salir de la ciudad.



No tome el bus en lugares diferentes de las terminales de transporte.



Por seguridad, compre el tiquete en taquillas de las terminales o en línea a través de la página www.terminaldetransporte.gov.co. No acepte ayuda de intermediarios.



No reciba alimentos o bebidas de personas extrañas.



Si va a viajar con niños o menores de edad, no los deje al cuidado de personas extrañas.



Evite el exceso de equipaje. Para grandes volúmenes, contrate los servicios de encomiendas que ofrecen las empresas transportadoras, ubicadas en el módulo cuatro de la Terminal Central Salitre.



Evite llevar mascotas.



Tenga presente que está prohibido transportar especies de fauna y flora silvestre. Si llegan a ser sorprendidas, las autoridades ambientales la incautarán y darán inicio a procedimiento sancionatorio.



Emplee los servicios de carros maleteros en las terminales para transportar su equipaje, el cual no tiene ningún costo.



Utilice, en caso de requerirlo, el servicio de sillas de ruedas de forma gratuita. El cual puede ser solicitado en los puntos de información.



Atienda las recomendaciones que permanentemente se emiten por el sistema de perifoneo de las terminales de transporte terrestre.



Ante cualquier irregularidad, queja o denuncia en la prestación del servicio; esta será atendida en los puntos de información de las terminales, o por la Superintendencia de Puertos y Transporte y/o por la Policía de Tránsito y Transporte de forma gratuita desde su celular marcando al #767.



Nunca descuide sus objetos personales, en caso de ser víctima de robo acuda inmediatamente al personal de seguridad o a las autoridades competentes.

¿Qué dice la Policía de Tránsito?

Comienza plan éxodo de las Terminales de trasporte de Bogotá. Foto: Milton Diaz / El Tiempo Foto: Milton Diaz / El Tiempo

Las autoridades de Tránsito aconsejaron que las personas que deseen en viajar durante el puente festivo con su vehículo particular tengan en cuenta las medidas del Plan Éxodo, Retorno y la del Pico y Placa Regional que se estarán llevando a cabo en los nueve corredores de ingreso y salida de la capital.

Este último se iniciará el lunes 3 de julio a partir de las 12 m., y finalizará sobre las 8 p.m., de la siguiente manera:



Entre las 12 m. y las 4 p. m., solo podrán ingresar a Bogotá aquellos automotores de placas que finalicen en números pares (0, 2, 4, 6 y 8), mientras que de 4:00 p. m. a 8:00 p. m., el ingreso será únicamente para vehículos cuyo número de placa termine en número impar (1, 3, 5, 7 y 9).



Antes de las 12 m y después de las 8:00 p. m., no rige el pico y placa Regional en ninguno de los nueve corredores de acceso a la capital. Asimismo, quienes hacen parte del beneficio Pico y Placa Solidario no están exentos y deben acatar la medida.

Recomendaciones de seguridad en vía

La Policía Metropolitana de Bogotá entregó una serie de recomendaciones de prevención, cuidado y seguridad para todos aquellos conductores que decidan salir a viajar en el puente festivo del 1 al 3 de julio:



Definir su ruta de viaje: conocer el trayecto y la situación de las zonas por donde se va a desplazar.



Revisar el vehículo antes de salir: sincronización, alineación, balanceo, revisión de filtros, correas, llantas, frenos y demás.



Usar correctamente los cinturones de seguridad.



Elaborar una lista de posibles situaciones inesperadas que podrían presentarse durante el transcurso del viaje y cómo pueden solucionarse.



No exceder el tiempo de manejo, no conducir por más de 8 o 10 horas seguidas.



Conducir con prudencia.



Respetar los límites de velocidad.



Portar el kit de vía.

REDACCIÓN BOGOTÁ