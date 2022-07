Hace más de 10 meses el Acueducto de Bogotá y el consorcio contratista de la optimización y construcción de la Ptar Salitre sostienen una puja por si la planta está o no en condiciones de operar.

Mientras la EAAB advierte que en pocos meses el contrato llave en mano finalizará (se espera sea en septiembre) y no cuenta con “las condiciones adecuadas de operación”, que la planta de tratamiento de aguas residuales no está terminada y además hay equipos que presentan daños.



El Consorcio Expansión Ptar Salitre (CEPS) asegura que la planta está operando, trata el 100 por ciento del agua residual que recibe (6,5 m3/seg) y que en septiembre de 2021 ya cumplía con los parámetros de tratamiento y argumenta que así lo certificó la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla).



(Tren de Aragua: pruebas de la llegada de violenta banda venezolana a Bogotá)



El contrato de ampliación de la fase II de la Ptar Salitre fue adjudicado por la CAR Cundinamarca y tiene un costo de 1,5 billones de pesos y es la EAAB la que, por un convenio interadministrativo, debe operarla. De hecho, la empresa distrital ya opera la fase I. El objeto de la ampliación es que pase de tratar 4 m3/ seg. a 7,1 m3/seg.



El rifirrafe entre el Acueducto y CEPS se había mantenido en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, donde se han realizado nueve audiencias, pero ayer la discusión se volvió pública.



(Alcaldía de Bogotá abre convocatoria para cursos de Excel gratis)



La EAAB, en un comunicado, dice que la interventoría contratada por la CAR “no ha aprobado la totalidad de los componentes”, que aún “no ha recibido los manuales de operación” y que “por orden judicial” (del Tribunal de Cundinamarca) empezó a operar la planta en diciembre de 2021, tres meses después de lo programado.



Gloria Giraldo, representante legal de CEPS, dijo en rueda de prensa que la fase II va en un 97 por ciento y que el porcentaje restante corresponde a la conexión entre las fases I y II, y el alcance de dichas obras debe ser definido el 21 de julio, en una audiencia, por un peritaje que pidió y que realizará la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI), que además debe evaluar el estado de la obra.



('Queremos que Freddy Burbano vaya a la cárcel': hermana de Karen Molina)



La representante de CEPS señaló que la EAAB no tiene el personal para operar la Ptar y tampoco lo hay en el país, y que el consorcio viene acompañando la operación y el mantenimiento.



Giraldo además aseguró que el Acueducto de Bogotá viene incluyendo en la tarifa "costos inherentes a la operación que no pueden ser cargados a un contrato de obra pública". Ante este señalamiento, la EAAB respondió que la tarifa "está regulada legalmente y refleja los costos de operación de los servicios de acueducto y alcantarillado, las normas no permiten incluir cargos diferentes a los previstos por la ley".



Finalmente, el Consorcio constructor advirtió que en el caso de que se pare la operación de la planta de tratamiento de aguas residuales tomará nueve meses volverla a calibrar para que opere como en la actualidad.

REDACCIÓN BOGOTÁ