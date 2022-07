Un nuevo capituló se abrió en la polémica desatada por la decisión de la magistrada Nelly Villamizar de ordenar a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) a recibir y certificar la terminación de la primera fase de la obra de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Ptar) y decirle a la Corporación Autónoma Regional (CAR), titular del contrato, que pagara el monto que se debe al contratista del proyecto.



Sin embargo, esta decisión no le cayó nada en gracia ni a la nueva ministra de ambiente, Susana Muhamad, ni a la administración distrital que dijo en la tarde de hoy que no recibirá la planta en malas condiciones operativas ni con fallas de conectividad entre las maquinas que, a la fecha por lo menos 90 de ellas, no están funcionando adecuadamente.



De acuerdo con el secretario Jurídico de la Alcaldía de Bogotá, William Mendieta, la designada Minambiente, Susana Muhamad, instauró una queja y una denuncia penal por órdenes que dio la magistrada Nelly Villamizar "para el desembolso de 117.00 millones de pesos a los contratistas a pesar de que no se han cumplido los hitos", refiriéndose no solo al pago de la deuda sino a la obligatoriedad de recibir para operar (el Acueducto) una planta que “no cumple con las condiciones operativas óptimas”.



Según Mendieta, “por información que hemos obtenido por los sistemas de información de la Fiscalía y de la Rama Judicial, hemos conocido que la denuncia penal ya fue repartida a la fiscal 38 de la seccional anticorrupción y está en evaluación. Sobre la queja disciplinaria, el día de ayer pudimos comprobar que se le dio apertura a la investigación disciplinaria y está se le está solicitando a la quejosa ampliar su versión el primero de agosto", aseguró el secretario Jurídico de la Alcaldía.



La magistrada Nelly Villamizar le respondió a EL TIEMPO respecto a los señalamientos de López y muhamad que "la alcaldesa está pasando por encima de la independencia de la rama judicial. Mi segunda instancia es mi Consejo de Estado, ni la alcaldesa ni la futura ministra, ni la gerente de la empresa de acueducto son mis superiores jerárquicos.



Además de esto, Villamizar fue enfática en decir que su decisión estaba sustentada en el material probatorio que había recolectado donde se podía evidenciar que la planta si estaba en funcionamiento y cumplía con la norma. "Yo he recaudado pruebas a la luz pública que demuestran que la planta está en funcionamiento, que los equipos están en funcionamiento. Dicté la medida cautelar con base en las pruebas que yo tengo es lo único que le puedo decir", señaló.



Además de ello, acusó que, "no le tengo absolutamente miedo a ninguna investigación que me quieran hacer para extorsionarme como juez porque eso es lo que siento de esta situación, que es una extorsión como juez".



Hay que recordar que la semana pasada la recién nombra ministra de Ambiente realizó una denuncia pública en contra de la sentencia proferida por Villamizar. Según con su comunicado, “hay que revisar las decisiones que está llevando a cabo la magistrada Nelly Yolanda Villamizar en el cumplimiento de la sentencia del río Bogotá con respecto a la planta de tratamiento del salitre, ya que la planta hoy no funciona y de acuerdo al acueducto de Bogotá, varios equipos aún no funcionan y no tienen garantías”.



Según Muhamad, esta es una planta nueva con una ampliación que costó 1,3 millones. Sin embargo, “sorpresivamente la magistrada del pasado viernes obliga a la Corporación Autónoma a pagarle al contratista los saldos que quedan por una planta que hoy no está en funcionamiento”.



Así las cosas, en ese momento la Minambiente, señaló que “hemos puesto una denuncia contra la magistrada en la Comisión de Asuntos disciplinarios de los jueces. Sin embargo, esto fue hace ya casi dos meses y no hay una sola comunicación por parte de esta Comisión de disciplina judicial, por lo tanto. Antes de que la CAR pague lo que queda al contratista y este se vaya del proceso y le quede todo ese incumplimiento al Acueducto de Bogotá hacemos un llamamiento a los entes de control a que actúen inmediatamente”.





