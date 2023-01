Un informe pericial de 1.000 páginas realizado por la Sociedad Colombiana de Ingenieros a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Ptar) Salitre concluyó que la obra está en un nivel de funcionamiento óptimo y que "las fallas que se presentan son normales en este tipo de proyectos".



En este informe, que se hizo para dar cumplimiento de un mandato judicial emitido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, se da respuestas a varias preguntas realizadas por la Procuraduría General de la Nación, la CAR, la Empresa de Acueducto, el consorcio constructor CEPS y por miembros del Comité de Seguimiento, relacionadas con el estado de la planta, su funcionamiento y estado de los equipos.

Sobre los equipos, la Sociedad Colombiana de Ingenieros concluyó que a 156 equipos se les debe realizar el inmediato mantenimiento debido a que, sumados a los que ya se encuentran fuera de servicio, podrían afectar la funcionalidad de la planta.



Además, concluyó que varias de las fallas en los equipos están ligadas a la falta de mantenimiento. Por ejemplo, con respecto a 69 máquinas en las que la EAAB encontró fallos, 35 son por esta misma causa.



"(...) en ningún equipo las fallas han ocurrido con ocasión de la instalación ni han sido causadas por errada y equivocada operación", se lee en el documento sobre estos últimos equipos.



En ese sentido, la SCI recomienda la intervención inmediata de todos los equipos indicados, pues sostienen que no hacerlo afectaría el tratamiento de la carga contaminante del caudal que ingresa a la planta.​

Visita de la Contraloría a la Ptar Salitre. Foto: Ana María Sánchez/ City tv

Otros sistemas

El documento da cuenta de daños por gases corrosivos para los centros de control de los motores, que se ven reflejados en el deterioro de los componentes eléctricos y electrónicos.



"El daño en los componentes eléctricos y electrónicos podría haberse evitado si, dando cumplimiento al contrato, se hubiese llevado a cabo la clasificación de áreas previendo el ingreso de agentes corrosivos y contaminantes", explicaron.



Pese a esto, afirman que el sistema de control, supervisión, instrumentación y comunicaciones de la Ptar Salitre Fase 2 cumple con las especificaciones técnicas.



Sobre las compuertas que permiten el ingreso del agua contaminada, manifiestan que no todas se pueden abrir de manera automática desde el sistema SCADA -sistema computarizado capaz de aplicar controles operativos a largas distancias-.



De hecho, sobre el sistema SCADA destacan que soporta la automatización completa de equipos y sistemas, y que cumple con la mayoría de las funcionalidades, sin embargo, explican que aún no cumple con tener una operación completamente remota.



Con respecto al sistema eléctrico, indican que la Ptar cumple con los requisitos de ley exigidos en el reglamento técnico de instalaciones eléctricas, sin embargo, señalan que las protecciones estipuladas para los equipos de bombeo no están implementadas y que no todas las alarmas están funcionando correctamente.

¿Qué paso con la Ptar Salitre?

El contrato de la planta de tratamiento de aguas residuales fue entregado en 2016, por un valor de 1,5 billones de pesos y un plazo de 5 años. En otras palabras, la planta debió entrar en funcionamiento en septiembre de 2021, con el acompañamiento del constructor, y luego de un año quedar totalmente a cargo de la EAAB, es decir, en un poco más de un mes.



Sin embargo, el Acueducto de Bogotá ha venido advirtiendo que la Ptar no se encuentra en condiciones de operar, que algunos equipos han presentado fallas y que no ha recibido las garantías de estos ni los manuales de operación.Pero CEPS ha señalado todo lo contrario y que la planta está operando desde septiembre del año 2021 y cumple con los parámetros de tratamiento.

