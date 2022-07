Tenso es el escenario que hoy se teje alrededor de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Ptar Salitre. A menos de dos meses de que finalice el contrato de construcción de la fase II, continúa el pulso entre el Consorcio Expansión Ptar Salitre (Ceps), el contratista de la obra, y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), que, por orden judicial, debió iniciar en diciembre la operación de la planta.



Esta semana, nuevamente, la EAAB aseguró que la Ptar, que debe descontaminar el 30 por ciento de las aguas residuales que la capital arroja al río Bogotá, no cuenta con “las condiciones adecuadas de operación” . De hecho, la gerente de la empresa, Cristina Arango, aceptó la invitación de este diario para que directamente en la Ptar muestre cuáles son sus preocupaciones. (Ver video).



EL TIEMPO conversó con uno de los actores que, al menos en lo público, se ha mantenido al margen de la discusión: la CAR Cundinamarca. En 2016, esta entidad contrató la construcción de la megaobra. Hoy, seis años después, el actual director, Fernando Sanabria Martínez, está en medio de una álgida discusión sobre el futuro de la planta.

¿La CAR Cundinamarca ya recibió la planta?

En el auto del 12 de septiembre del 2021, la magistrada (Nelly Villamizar) ordena que el Acueducto reciba el proyecto.

¿Ustedes como tal no han recibido la obra?



No señor. El contrato del Banco Mundial reza que se debía entregar a la CAR, pero como consecuencia de la orden de la magistrada cambian las condiciones y pasa directamente al Acueducto de Bogotá.

¿Qué les ha dicho la interventoría? ¿Esa obra está terminada o qué falta?

La interventoría, a consecuencia de la orden de la magistrada, lo que hace es firmar el hito 1.

¿En qué estado se encuentra el hito 1?



El hito 1 tiene algunos daños o pendientes menores de mantenimiento y de entrega de alguna documentación, como son garantías y manuales.

El Ceps dice que la obra física se encuentra en un 97 %, o sea, falta un 3 %, que sería la conexión de la fase I con la II...



Podemos coincidir con ese porcentaje. Ese 3 % equivale a una parte formal y a la entrega de algún equipamiento. Cuando imaginamos un 3 % como algo poquito, frente a un 100 %, pero cuando se habla de un contrato de un billón y medio, un 3 % equivale a muchísima plata.

¿En qué porcentaje está la ejecución financiera?



Está en una ejecución de un 90 % porque esos manuales, esas garantías y la entrega de algunos equipos que al día de hoy debían estar en buenas condiciones no han permitido que hagamos los desembolsos correspondientes para que el porcentaje financiero llegue a ese porcentaje físico.

¿Cuánto le están debiendo al contratista? El Ceps decía que eran 150.000 millones de pesos...



La cuenta que ellos proponen que paguemos son 150.000 millones de pesos, en el entendido de que todo está claro. Nosotros tenemos algunas observaciones porque algunos equipos no se encuentran al 100 %, porque faltan algunas cosas formales, porque faltan algunas garantías. La cuenta por pagar nos da 117.000 millones de pesos.

¿Ustedes no han pagado esos 117.000 millones de pesos?



De los cuales solicitamos nos envíen la factura para hacerles el giro.

¿El Acueducto tiene razón al decir que están fallando algunos equipos?



En términos normales, un proyecto que tiene más de 5.000 equipos es demasiado probable que algunos equipos fallen. Lo que sí se necesita es que cada uno entienda qué debe hacer, cuáles son sus competencias. Si se entiende cuáles son sus competencias, habrá quien asuma, por ejemplo, un mantenimiento o un daño mayor. Si usted me pregunta, este problema no es tan grave, este problema es de que nos sentemos a coordinar.



Acá, afortunadamente, nunca se ha hablado de la pérdida de un solo peso. La Ptar es un proyecto que ya no tiene reversa, que en ningún momento podría ser un elefante blanco, porque ya está terminado, ya está funcionando, el agua sale en las condiciones que se requiere y, efectivamente, algunos equipos han fallado, pero estamos ahogados en un vaso de agua.

¿Es cierto que tanto la CAR como la comisión del Banco Mundial habían pedido en 2021 que se diera un plazo de un año para que la transferencia de la operación fuera exitosa?



Al día de hoy, teniendo como fecha límite el 12 de septiembre, y haciendo falta un porcentaje, y como ya sabemos que no se va a cumplir el proyecto el 12 de septiembre, estamos buscando tener un tiempo adicional mínimo de 6 a 8 meses.

¿Cree que la magistrada se apresuró ordenando a la EAAB operar la Ptar?

Sería muy difícil entrar a cuestionar la orden de un juez de la República. Nosotros lo que entendemos es que debemos hacer caso.

¿Por qué la CAR no se ha pronunciado?

Eso es pelea de ellos. No estamos en esa pelea. Lo que hacemos es llamarlos e intentar conversar y bajar la temperatura en una discusión donde ambos pueden tener la razón o estar equivocados.

¿Cuándo se contrató la obra?



En el 2016, yo no era el director, es el contrato 803. Esto tiene solución y el proyecto tiene toda la salida del mundo y todas las soluciones. Adonde hemos llegado no es necesario llegar.



Acá hay personas muy profesionales y con mucha capacidad. La empresa contratista es del orden mundial, la empresa de Acueducto es de las mejores del país y la CAR es la corporación más grande del país. Tal vez esto sirva mucho para mejorar, pero siempre pensando que esto está en un inmenso porcentaje y hay correcciones que se deben hacer, pero es un proyecto que el país necesita, Bogotá necesita y el medioambiente necesita.

Cuando usted dice hay correcciones que se deben hacer, ¿cuáles son esas correcciones?



Entregar alguna documentación pendiente, llámese parte de los manuales y parte de las garantías.

Cuando habla de garantías, ¿a qué se refiere?



A que de algunos equipos, comprados en las mejores fábricas del mundo, el contratista no nos ha podido entregar las facturas. Es un porcentaje de facturas no entregadas, es un porcentaje de manuales no revisados, no formalizados, porque el otro sí se ha entregado.

¿Qué tan grande es ese porcentaje no entregado?



De lo formal, tal vez un 20 %; lo formal son documentos, una escritura, una garantía. En proyectos de esta envergadura las liquidaciones tienen mucha complejidad. Estamos liquidando, creo que vamos por un muy buen camino; lo que ha pasado tiene solución, consideramos que quien ha regulado y acompañado las decisiones, como la magistrada, lo ha hecho de muy buena fe. Seguiremos adelante, porque el proyecto no tiene posibilidad de fracasar.



Es una responsabilidad grande. Hoy se está tratando el 30 % de las aguas y esto fue un experimento, porque también tenemos que contratar la Ptar de Canoas. Este (Ptar Salitre) es hoy el proyecto más gran de saneamiento en el país, ejecutado 100 % con recursos de la CAR.

¿Cree que el Acueducto tiene la capacidad para operar esa planta?



Sí señor.

