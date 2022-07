Luego del fuerte llamado de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, respecto a que faltan 52 días para que venza el plazo del contrato de construcción de la Ptar Salitre y la planta aún no está en condiciones para operar, la CAR Cundinamarca anunció que se están tomando acciones para proteger los recursos de los bogotanos y advirtió que si el contratista no entrega a satisfacción impondrán sanciones diarias.

La corporación ambiental señaló, en un comunicado, que adelanta un proceso sancionatorio, como lo establece el contrato, "con el propósito de imponer la penalidad de 90.000 dólares diarios por los perjuicios causados al no entregar a satisfacción el hito 1 en la fecha establecida (septiembre de 2021)".



La misma entidad asegura también que seguirá adelante con todas las acciones legales establecidas en el contrato tipo llave en mano para garantizar cabalmente la entrega del proyecto.



La CAR Cundinamarca es la entidad que contrató en 2017 la ampliación y mejoramiento de la Ptar Salitre (se conoce como hito 1), por un costo de 1,5 billones de pesos y su vencimiento está programado para septiembre próximo.



Sin embargo, esta entidad ni la interventoría han recibido la obra, debido a que en diciembre pasado, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó que la Empresa de Acueducto de Bogotá la empezara a operar, como ocurrió el 16 de diciembre de 2021.



Este martes, la alcaldesa Claudia López señaló que el 31 por ciento de los equipos críticos para la operación de la planta de tratamiento de aguas residuales presentan fallas reiteradas y que la situación actual pone en riesgo la descontaminación del río Bogotá y los recursos de los bogotanos, debido a que, según la mandataria bogotana, si la planta no es entregada de acuerdo a lo contratado, en el futuro se tendrían que invertir recursos adicionales en reparaciones, equipos e incluso en la operación.



No obstante, la CAR señala que con la interventoría y el acompañamiento del Banco Mundial (BM) "ha hecho todas las acciones necesarias para proteger los recursos de los bogotanos" y aclara que el contrato prevé que se pueda ampliar el plazo de entrega, "bajo una razón sustentable por parte del contratista".



"En caso de hacerlo, la CAR estudiará si se requiere la suscripción de una enmienda para garantizar la entrega de una planta óptima y el funcionamiento cien por ciento de cada uno de los equipos que la conforman". Dicha enmienda, aclara, se debe suscribir por ser un contrato llave en mano y la debe asumir el constructor. "De esta manera los bogotanos no tendrán que asumir posibles costos adicionales".



La entidad ambiental también señala que trabaja de manera complementaria con las garantías bancarias que establece el contrato "para, de ser necesario, cobrar las mismas y aplicar las pólizas que amparan el contrato".



La CAR dice que se siga adelante con todas las acciones legales establecidas en el contrato para garantizar cabalmente la entrega de del proyecto.



A través de un proceso licitatorio internacional avalado por el Banco Mundial, la CAR contrató a la la ampliación y mejoramiento de los Ptar Salitre con el Consorcio Expansión PTAR Salitre (CEPS), que tiene a cargo el diseño, construcción y puesta en marcha de la fase II de la planta de tratamiento.



La interventoría de este contrato la realiza la firma IVK, la cual, según la corporación ambiental, se asumió la gerencia del mismo.



