Andrea Ortega Bechara, abogada de profesión, miembro de una familia que hizo historia en la educación en Córdoba, sufrió en carne propia lo que ella misma llama el "infierno de la depresión y la ansiedad". Siendo una joven de solo 17 años tuvo su primera crisis que requirió una atención clínica y que sería el preludio de otros episodios muy severos.

El amor de su familia y los tratamientos médicos profesionales la ayudaron mucho en su recuperación, pero siempre quiso salir de ese estado neutro o como le dicen en psicología, ese estado base, como su máximo de mejoría. "Es como cuando tú le preguntas a un joven cómo está y te responde: ahí. En definitiva, lo único que yo lograba con la medicación era un estado gris".



Terminó con honores su carrera de Derecho en la universidad Javeriana a pesar de que un día sintió que no quería seguir, pero sabía que tenía que visitar otros horizontes y así llegó a su vida la piscología positiva. Cuando se empezó a empapar del tema supo que a eso se dedicaría porque, prácticamente, le salvó la vida, así como a muchas personas en el mundo.

Comenzó a trabajar en este tema en el año 2015 cuando terminaba de hacer su maestría en Psicología Positiva Aplicada de la Universidad de Pensilvania donde conoció a Martin Seligman, un psicólogo y escritor estadounidense. Se le conoce principalmente por sus experimentos sobre la indefensión aprendida y su relación con la depresión. En los últimos años se ha destacado por su trabajo e influencia en el campo de la psicología positiva. "Descubrí que esta nueva ciencia existía y la implementé en mi propia vida. Se empezó a mezclar mi parte personal con la profesional".



Sabía que esa mejoría que estaba sintiendo tenía que expandirse a más personas. "Había que generar ciencia, conocimiento, programas de formación y por eso aprendí de los mejores en Pensilvania". Luego terminó fundando la primera asociación colombiana de Psicología Positiva y logró que el propio Seligman visitará el país a apoyarla en su causa.

Pero ¿Qué es eso que la había impactado tanto? Ella explica que es la ciencia del bienestar o la felicidad, que nace en 1999. Añade que en los últimos cien años la psicología ha estudiado solo lo que está mal con las personas como las patologías, el estrés, los traumas, la histeria y todos los efectos emocionales negativos pero que la psicología también se puede centrar en maximizar el potencial de las personas comunes y corrientes, empezando con los niños desde los colegios, aprovechando sus recursos positivos como lo son la compasión, la empatía, la bondad entre otros. "Si intervenimos a nuestros pequeños vamos a prevenir, por ejemplo, la depresión y la ansiedad que hoy en día son una gran problemática a nivel mundial". Es algo así como frenar el mostro a tiempo.



Pero Andrea no pensó solo en llevar esto a las aulas de clases o a las personas que lo necesitaran, sino que sabía que Colombia, abatido por la violencia por décadas, era también un país enfermo que se podía nutrir de la psicología positiva y así surgió Ciencia para la paz en el año 2016 apoyado por los mentores más reconocidos del tema. "Sabía que mi proyecto de vida personal no podía estar solamente inscrito en lo educativo, que ha sido el legado de mi familia con la Universidad del Sinú, yo quiero que vivamos bien con nosotros mismos y con los demás porque la psicología de la felicidad no es la felicidad desde la parte hedónica, de sólo sentirme bien, sino de hacerle el bien a los demás". La experta explica que esta área de la psicología ha crecido en más de un 450%, comparado con todos los otros campos. "Se trata de estudiar qué es lo que hace que las personas sean felices".

Maestría en la universidad del Sinú

La Universidad del Sinú -Elías Bechara Zainúm- lanzó la Maestría en Psicología Clínica y de la Salud, la primera en la región y la primera del país con enfoque en salud mental positiva.



El programa cuenta con una planta docente conformada por reconocidos expertos nacionales e internacionales, que formarán a los futuros profesionales con un enfoque novedoso que busca no solo aliviar el sufrimiento y el malestar sino, sobre todo, promover el bienestar y la felicidad en los distintos segmentos de la población de la región Caribe y el país.

Para Andrea, la psicología positiva es fundamental para los estudiantes, sobre todo, a la luz de las tasas de ansiedad, depresión y suicidio post pandemia en Colombia. "Todo lo que haga que seamos mejores personas es lo que va a permitir la evolución de la raza humana".



Por eso pensó que había que crear el único programa en Iberoamérica en el que los psicólogos clínicos pudieran formarse en el área de la felicidad con todo el fundamento científico. "Es todo un cambio de paradigma. En enseñar con un nuevo enfoque".

Y lo hizo de la mano de un equipo de lujo encabezado por el docente e investigador Stefano Vinaccia Alpi (PhD), miembro del grupo de investigación iFlor del programa Psicología de la Universidad del Sinú -Elías Bechara Zainúm- sede Montería, y quien recibió el Premio Colombiano de Psicología en la categoría "Investigación Científica en Psicología". También trabaja con Andrés Cabezas Corcione por ser un referente latinoamericano en psicología clínica, entre otros expertos.



El programa ha sido tan llamativo que ya tienen más de 300 aspirantes profesionales en psicología interesados en la maestría de todas partes de Colombia. "La idea es proyectarnos a nivel nacional, pero eso se irá dando con el tiempo". Andrea dice que debe haber otros caminos al enfoque tradicional en esta área del conocimiento.

La familia

La Dra. María Fátima Bechara, Rectora General de Universidad del Sinú, habló no solo del proceso de su hija Andrea Ortega Bechara en la lucha contra una enfermedad que aflige a miles de personas en el mundo sino de todos los avances de la institución para lograr bienestar.



Ella, quien ha trabajado durante 35 años en la institución, lleva en su sangre el legado de su padre el doctor Elías Bechara Zainúm, oriundo del municipio de Lorica y de ascendencia libanesa, en pocas palabras el pionero de la educación en Córdoba.



Él fue quien creó el Instituto Técnico Agrícola de Lorica (ITA) hace 45 años para que los bachilleres pudieran salir graduados también con un arte o un oficio, ser técnicos para el trabajo, así como el primer colegio técnico nocturno. "Para él la educación era la única manera que tenían las personas de trascender y de transformar su vida, la manera de que las capas sociales desaparecieran y así lo entendemos nosotros en la Universidad del Sinú".

La rectora y su comunidad educativa ya completan 48 años de trabajo para lograr una institución acreditada y reconocida por el Gobierno Nacional. "Nuestra sede matriz es en Montería y en Bogotá estamos hace ocho años".



Hoy ya tiene más de 15.000 estudiantes a nivel nacional en 84 programas académicos entre pregrado y postgrado en varias áreas del saber. "Pero no solo queremos excelentes profesionales sino un campus en donde prevalezca el bienestar del estudiante y de todos los actores que conviven en ella".



Por eso trabajan todos los días en adaptar y transformar la infraestructura física de la universidad para lograr que todos los escenarios procuren el bienestar para los estudiantes.

María Fátima sabe cuán importante es esto para los estudiantes, pero también para los jóvenes porque vivió en carne propia el dolor de su hija al enfrentar la depresión y en su propia casa estuvo ahí para sacarla a flote. "Es el drama de muchas familias y a mí me tocó. Ella necesitó de muchos soportes para salir avante en un proceso de recuperación lento y doloroso". De hecho, Andrea reconoce ahora que fue ese amor el escudo que evitó que ella tomara una decisión como el suicidio. "Los abrazos, los besos, las palabras lindas y positivas sí sirven".



María Fátima sabe que su hija luchó para estudiar lo que sentía y para encontrarle un sentido a la vida, el drama de muchos jóvenes que no encuentran el camino. "Ella terminó sus estudios con honores y luego viajó a Filadelfia en donde encontró muchas respuestas a sus preguntas".

Todo este episodio familiar también incidió en que hoy está universidad a través de la herramienta Explórate mida el bienestar de sus estudiantes. "Tenemos que dejar de centrarnos solo en lo académico, hay que buscar un bienestar integral".

Así es que si detectan que algún estudiante está mal se despliegan una serie de soportes y apoyos a través de psicólogos que los intervienen. "Esto funciona a nivel nacional. Trabajamos para que la ciencia de la Piscología Positiva haga parte fundamental de esto".



María Fátima ya ha sido testigo de la importancia de este sistema de ayudas. "Hemos encontrado que unos cuatro estudiantes tienen problemas familiares muy fuertes, que otros han tenido ideación suicida y poder intervenirlos ya hace parte del cambio. El ser humano necesita una evolución desde lo positivo. El tema de la depresión hay que superarlo en casa pero también en otros espacios como los académicos".



Es así como una dolorosa historia familia llevó a que una ciencia como la Psicología Positiva llegue hoy al país y comience a permear espacios tan importantes como la universidad y la forma de tratar a los pacientes con problemas de salud mental.

Detalles del programa

La Universidad del Sinú ofrece el programa de Maestría en Psicología Clínica con un enfoque en salud mental positiva. Fue diseñado con los más altos estándares clínicos y académicos centrados en la evidencia, con un programa sólido con contenidos de gran nivel, en materia de evaluación, diseño e intervención en individuos, parejas y familia, mediante una formación en terapias de apoyo empírico -de segunda y tercera generación-, entrenamiento clínico por doctores especialistas internacionales que dirigen centros de formación psicoterapéutica en Latinoamérica y Europa, así como formación en investigación. Otro diferencial es el cambio epistemológico centrado en el bienestar y el florecimiento humano como foco de cada intervención.

REDACCIÓN BOGOTÁ

Escríbanos a carmal@eltiempo.com