La semana pasada se conocieron los resultados agregados nacionales de las Pruebas Saber 11. Los números les interesan no solo a los estudiantes que culminaron su etapa escolar, sino a las autoridades territoriales, que quieren tomarle el pulso a la educación. Bogotá ha hecho lo propio: la Secretaría de Educación ya sabe que el puntaje promedio de la capital quedó en 272,2, 22 puntos por encima del país, que cerró en 250.





Aunque la capital siempre está por encima del promedio nacional, es clave destacar que, el año pasado, Bogotá lideró el retorno a la presencialidad, aún en medio de la pandemia: en el segundo semestre de 2021, los colegios públicos volvieron en un modelo de presencialidad por aforo; lo mismo hicieron las instituciones privadas. Antes de las Pruebas Saber, aplicadas en la primera semana de septiembre, los estudiantes estuvieron algunas semanas en clases presenciales.

¿Cómo nos fue?

La Secretaría ya sabe, con precisión, cómo le fue en cada una de las cinco áreas –Lectura crítica, Matemáticas, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales e Inglés–, cómo está respecto a otras capitales e, incluso, cómo se comporta cada componente en colegios públicos y colegios privados (ver gráfico).

Por ejemplo, en Lectura crítica, el puntaje promedio en colegios privados fue de 59,9 y en públicos, de 53,6. Los resultados de 2021, con respecto a 2020 y 2019, se mantienen.



En Matemáticas, los colegios privados sacaron 58,5 y se mantuvieron relativamente con respecto a los resultados de 2020 (58,7) y 2019 (57,5). Pero en colegios públicos, el puntaje de 2021 (50,8) sí fue más bajo que en 2020 (52,4) y 2019 (52,3).



En cuanto a Ciencias naturales, el puntaje mejora en colegios privados (quedó en 55,9); y se mantuvo en colegios públicos (quedó en 49,1).



Y frente a Inglés, hubo una recuperación significativa con respecto a 2020. Aunque fue mayor en los colegios privados –pasando de 57,4 en 2020 a 62,6 en 2021–, la Secretaría de Educación rescató que “en los colegios distritales de Bogotá entre 2020 y 2021 el puntaje promedio aumentó cerca de tres puntos”.



No obstante, la entidad también tiene presente una realidad: la brecha entre colegios públicos y colegios privados es cada vez mayor. El promedio ponderado –calculado con el número de estudiantes por institución– de colegios oficiales, para 2021, fue de 254,9 y el de privados, 294,4. En 2019, la brecha era de 30,9 puntos; ahora es de 39,5.



“Históricamente en Colombia los estudiantes que van a colegios privados en promedio tienen mejores puntajes que los que van a colegios oficiales. Con respecto a Bogotá, si uno ve los datos entre 2017 y 2019, ve que la tendencia es estable. A partir del 2020, la brecha se abre más. En parte, se debe a la pandemia”, explica Luz Karime Abadía, codirectora del Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana.



De acuerdo con Abadía, los efectos de la pandemia en la educación fueron distintos para ambos grupos. “Los estudiantes de colegios oficiales estaban menos preparados para enfrentar una educación remota. Por cerca de dos años, no tuvieron acceso total a herramientas tecnológicas; además, su educación remota no fue sincrónica, mediada a través de plataformas como Zoom, como ocurrió en otros contextos, sino por medio de guías y programas de televisión o radio, lo cual no sustituye la calidad de una clase presencial donde te dan explicaciones”, argumentó.



Esta brecha también fue identificada por el Icfes a través de los cuestionarios auxiliares, aplicados el mismo día de la prueba, y que recolectaron información acerca del entorno del estudiantes. Se detectó que el 6 por ciento de los estudiantes en Bogotá no tiene acceso a internet y 15 por ciento no tiene acceso a computador en casa. “Entre los estudiantes que sí tienen acceso a internet y aquellos que no hay una diferencia de 33 puntos en el promedio del puntaje global (...) Y la diferencia de aquellos estudiantes con y sin computador en casa es de 31 puntos”, afirmó el Icfes.



Abadía, no obstante, agrega que hay muchos más factores que pueden incidir en el proceso de aprendizaje. De hecho, partiendo de esa visión, el LEE lanzó la semana pasada el primer índice multidimensional que mide la calidad educativa de los colegios públicos de Colombia. Se trata de la herramienta ‘LEE TU COLEGIO’ y permite consultar, por colegio, los indicadores en 6 dimensiones: logro académico, inglés y conectividad, permanencia y bienestar, docencia, mejoramiento, y población estudiantil.



“El puntaje promedio de Bogotá es 72 / 100 mientras que en el Nacional es 54 / 100 . Acercarse al concepto de calidad y equidad educativa es mucho más que mirar el desempeño en las pruebas, hay fenómenos asociados como tener buenos profesores, buen clima escolar, entornos diversos e inclusivos, inglés…”, explica Abadía. A medida de que, año a año, se vayan actualizando los resultados, los colegios que utilicen ‘LEE TU COLEGIO’ podrán saber qué deben mejorar en su educación y cómo, al final, mejorar el indicador del que todos hablan por estos días: las Pruebas Saber 11.

¿Cómo mejorar?

En 2022 se espera que la situación sea distinta. Después de casi dos años de pandemia, por primera vez los colegios de calendario A volvieron a la presencialidad al 100 por ciento desde el día 1.



Para Abadía, este nuevo escenario está lleno de oportunidades. “Reconocimos la importancia de que la educación sea presencial, de que los niños vayan al colegio porque no solo pueden aprender mejor, sino porque los colegios en muchos casos son entornos más seguros. Nos dimos cuenta que desarrollar ciertas habilidades no solo cognitivas, sino socio emocionales, todo lo que tiene que ver con interactuar es fundamental para el bienestar. Este año, deberíamos aprovechar el regreso para fortalecer habilidades blandas y socioemocionales y, también, para involucrar de manera adecuada herramientas tecnológicas, no para sustituir lo presencial, pero sí para motivar y nivelar el aprendizaje”, asegura.



Por su parte, el Distrito implementará en colegios públicos la Estrategia de fortalecimiento en aprendizajes evaluados en Saber. A partir de hoy y hasta el 24 de junio, la estrategia se aplicará para los estudiantes de grado 11 en jornadas adicionales que pueden ser 7:30 a 9 a.m. o de 3:30 a 5 p.m.

4 preguntas a Mauricio Castillo, Subsecretario de Calidad y Pertinencia

‘Se puede decir que la brecha se amplió’

¿Cuáles fueron las consecuencias que dejó la pandemia en Bogotá?



Sin duda la pandemia tuvo efectos sustanciales en la educación. Sin embargo, determinar las consecuencias en el aprendizaje de los estudiantes es un proceso que requiere revisar otros asuntos propios del ambiente escolar y familiar cuando se aprende en casa, además de la información que arroja las tasas de eficiencia interna y los resultados en la evaluación interna y externa. Respecto al examen Saber 11°, se encontró que, para Bogotá, incluyendo colegios públicos y privados, la diferencia en el puntaje global entre 2019 y 2021 fue de aproximadamente 0,6 puntos menos, diferencia que no es significativa, teniendo en cuenta que este puntaje puede encontrarse entre 0 y 500. Este cambio, por ahora, no permite inferir consecuencias negativas de la pandemia en los resultados de la totalidad de los colegios la ciudad.



¿La brecha de inequidades se amplió?

​

Si se toma el puntaje global en el examen Saber 11, se puede decir que la brecha entre colegios públicos y privados se amplió, pues en 2019 la diferencia era de 30,9 puntos y en 2021 fue de 39,5. Diferencia que es importante, pero moderada en términos de la escala de este puntaje.



¿Cuál será la estrategia de Bogotá para contrarrestar los resultados?

​

Se llevará a cabo en el corto plazo un proceso de acompañamiento pedagógico y curricular a los colegios para actualizar los ambientes de aprendizaje y didácticas de las áreas fundamentales de lenguaje, matemáticas, ciencias naturales y ciencias sociales, con el objetivo de promover mayores aprendizajes de los estudiantes en estas áreas y responder a los retos que plantea el regreso a la presencialidad en términos de prácticas pedagógicas. Igualmente, se inició la implementación una Estrategia de Fortalecimiento de los Aprendizajes evaluados en las Pruebas Saber 11°, dirigida a estudiantes, acompañados por sus docentes. Del 21 de febrero al 24 de junio, continuaremos desarrollando espacios virtuales (talleres y tutorías), en los que se brindan elementos para conocer de cerca las pruebas y fortalecer los aprendizajes en cada una de las cinco áreas evaluadas. La estrategia se ofrecerá a estudiantes de grado 11 entre el 21 de febrero y el 24 de junio, y para grado 10, entre el 11 de julio y el 11 de noviembre; además, se elaboró una serie de materiales que conforma la caja de herramientas para estudiantes y docentes.



En materia de bilingüismo, ¿avanzamos en algo?

​

Sumando colegios públicos y privados, hubo un aumento en los puntajes de la prueba de inglés (la escala va de 0 a 100) del examen Saber 11, pasando de 56,1 en 2019 a 56,7 en 2021. Sin embargo, es un incremento que necesita otras fuentes de información para hacer análisis más profundos. Es de resaltar que, para los estudiantes de los colegios oficiales, se ha ampliado la oferta de cursos de inglés en contrajornada en modalidades presencial y virtual, que aumenta el número de horas de aprendizaje de inglés, en especial para estudiantes de grados 9.º a 11.º.

