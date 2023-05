Para el 1 abril de 2023, Juan Sebastián Arismendi, de 26 años, había ingresado, cuatro días atrás, por un presunto hurto calificado y agravado, a la Estación de Policía de Suba, con capacidad para 60 personas, pero con un hacinamiento del 266. Tenía graves lesiones en su cuerpo y estaba al borde de la muerte.

Según la familia del joven, el patrullero que lo llevó es el que les dio la noticia de que él, supuestamente, se había autoflagelado, pero, a su vez, “Vía telefónica, yo ese mismo día me comunico y dicen que hubo una riña", expresó el hermano de la víctima.

Horas después, el joven falleció en el Hospital de Suba. La Policía emitió un comunicado de prensa. “Presuntamente, falleció a causa de las lesiones sufridas el 01/04/2023, al interior de la sala temporal de privación de la libertad”, afirmó la minuta de las autoridades.



Lo cierto es que un video muestra que hubo oficiales que vieron la golpiza que le estaban dando al joven sin que se hiciera nada al respecto. A las 8:13, suceden dos cosas determinantes para el caso, llega la ración de alimentación que de inmediato es relevada y le piden al repartidor entrar a la oficina alterna; el segundo hecho es que se abre la puerta de la celda, decisión que solo se toma ante una emergencia. Un uniformado ingresa, durante unos segundos se agacha a revisar el cuerpo de Juan Sebastián y sale corriendo de la estación a buscar ayuda.

Facebook Twitter Linkedin

Estación de Policía de la localidad de Suba. Foto: Imagen tomda de Google Street View.

Un minuto después, dos presos sacan el cuerpo de Juan Sebastián, lo intentan ubicar en una silla, pero claramente no tiene plena conciencia en el momento. En pantalla está el interno, con lo que parece una toalla color blanco limpiando de la cara de Juan Sebastián, lo que en un principio sería sangre producto de la intensa golpiza que padeció. Cuando termina de hacerlo, la misma toalla tiene varias manchas. Y cuando bajan el cuerpo en total inconsciencia, se observa la espalda con manchas oscuras, las cuales para los expertos serían golpes.



La teoría del baño no la respalda Medicina Legal: “Múltiples hematomas en cara, cuerpo y extremidades, producto de una golpiza con objeto contundente y se observan rastros de tortura”. Dos días después de estar en cuidados intensivos en el Hospital Simón Bolívar, Juan Sebastián falleció.



Los testimonios entregados por los policías, no corresponden a lo que se ve en el video, y a pesar del inmenso riesgo que representa entrar a una celda de la estación más hacinada de Bogotá, uno de ellos acepta bajo la gravedad de juramento que no están capacitados para esta función.



Este miércoles la Fiscalía imputará cargos a tres internos de la celda que tendrían relación con la muerte de Juan Sebastián. Aunque se trata de una estación de paso, hay reclusos que llevan meses y ya ejercen control del lugar a su antojo. Los familiares de Arismendi piden justicia. "La muerte de mi hermano no fue una muerte cualquiera, a él no solo lo asesinaron, a él lo torturaron", afirmó su hermano.

REDACCIÓN BOGOTÁ