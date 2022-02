Este lunes 14 de febrero en Colombia se reportaron 3.162 nuevos pacientes con coronavirus. En total, país tiene 25.242 casos activos, de los cuáles 1'739.321 corresponden a la ciudad de Bogotá.

Estas cifras se conocen gracias a las pruebas covid procesadas por los laboratorios autorizados, entre ellos, los puntos de la Alcaldía de Bogotá a los que los capitalinos pueden acudir sin cita previa.

En estos espacios ubicados en las diferentes localidades de Bogotá se realizan las pruebas covid totalmente gratis a partir de las 9:00 a. m. hasta agotar existencias. Recuerde que no es necesario sacar cita y debe asistir cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad.



Rafael Uribe Uribe

- Plazoleta Barrio Inglés, Diagonal 41A Sur # 27 - 04

- Parque Urbanización Granjas de San Pablo, Calle 40C Sur # 12J - 36



Los Mártires

- Plaza España, Carrera 18 # 10 - 49



La Candelaria

- Carrera 7 # 12A - 37



Antonio Nariño

- CAI Ciudad Berna, Calle 11 Sur # 10 - 03



San Cristóbal

- Parque Urbano Montebello, Carrera 1B Este # 24 - 14 Sur



Usaquén

- Parque zonal Alta Blanca, Calle 156B # 8 - 40

- Puente Peatonal Transmilenio, Calle 142



Engativá

- Parque Urbanización El Dorado Industrial, Carrera 116 # 77 - 45

- Parque principal Engativá, Calle 64 # 122A - 70



Suba

- Parque Urbanización El Jordán, Carrera 88A # 128 - 79

- Parque Central La Toscana, Transversal 127 # 132 D - 00



Kennedy

- Parque Villa Alsacia, Calle 12A # 71 C - 20

- Salón Comunal Glorieta Las Américas, Calle 5A Sur # 73C - 55

- Corabastos El Martillo



Bosa

- Ciclorruta El Porvenir, Carrera 94 con Calle 56F Sur



Fontibón

- Salón Comunal El Portal, Carrera 118B # 17A - 20

- Parque Fundacional Fontibón, Calle 17A con carrera 99



Puente Aranda

- CAPS Trinidad Galán, Carrera 60 # 4 - 15



Tunjuelito

- Parque Fátima, Carrera 36 # 50B - 35 Sur

- Plazoleta Centro Comercial Tunal, Calle 43B Sur # 24B - 33



Ciudad Bolívar

- Plazoleta Alcaldía Local, Diagonal 62 Sur # 22 - 04

- Frente a Centro Comercial Metrosur, Carrera 73 # 57R - 02 Sur

- Rotonda Casa Linda, Calle 59 Sur # 22G - 12



Usme

- Junto a piscinas El Virrey, Calle 93 Sur # 5C - 01

- Frente a Merka Mora, Carrera 14 con Calle 76 B Sur

#Atención

En Bogotá continuamos realizando vigilancia epidemiológica.

