Frente al aumento de los casos de coronavirus en el país, las autoridades han sido enfáticas en decir que la pandemia no ha terminado, razón por la cual se debe continuar con las medidas de autocuidado.



(Le puede interesar: Hay vacunas en Bogotá, pero la gente no acude de manera masiva).



Desde el Instituto Nacional de Salud hacen el llamado a completar el esquema de vacunación, pues aún hay muchas personas sin inmunizarse porque consideran que el covid-19 ya no representa un riesgo, cuando en realidad han salido más variantes.

(No deje de leer: Interminable búsqueda de una joven desaparecida en el sur de Bogotá).



Además, piden a las personas tener precaución si presentan síntomas de gripe y descartar que se trate de coronavirus, por lo que es importante que los ciudadanos se realicen las pruebas covid.



Así las cosas, la Secretaría de Salud de Bogotá ha habilitado varios puntos, en toda la ciudad, para realizarse el examen. Estos espacios están abiertos desde las 9 a. m. y hasta agotar existencias.



(Lea además: Alerta por presencia de metanol en licor distribuido en Bogotá).



Puntos de toma de pruebas covid-19 gratis en Bogotá:



A partir de las 9 a. m. encontrará puntos habilitados que no requieren de agendamiento previo:



Centro comercial El Veinte: calle 22 B sur 5-87 (desde las 9 a. m. hasta agotar existencias).



Frente a Estación de TransMilenio: Ave Carrera 57 R sur 63-27 (desde las 9 a. m. hasta agotar existencias).



Colsubsidio Tierragrata: calle 70 101-21 (desde las 9 a. m. hasta agotar existencias).



Parque Ciudadela Cafam: Carrera 113 C 142 A53 (desde las 9 a. m. hasta agotar existencias).



Frente a Estación TM Banderas: calle 6 carrera 78 A (desde las 9 a. m. hasta agotar existencias).

Más noticias en EL TIEMPO

Hincha peruano vendió su casa para ir al mundial y ahora es sensación en Qatar

Mujeres al ring: Cuba aprueba el boxeo femenino tras décadas de prohibición

Con los taches: hija de Maradona ataca a la selección de Argentina en el Mundial

ELTIEMPO.COM