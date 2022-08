Luego de que se cumplieran siete meses del crimen de la periodista Natalia Castillo, quien fue atacada con arma traumática en la noche del 23 de diciembre de 2021, en el barrio Galerías, de la localidad de Teusaquillo, cuando intentaban robarle su teléfono, se reanudó el proceso penal contra Ángel Rolando Colina, alias Ángelo, y Javier Enrique Ramírez Gómez, alias Porki.



(Le puede interesar: Homicidio en Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá, terminó con el sicario abatido)

(Para seguir leyendo: Así fue como cayó un violador en serie en el sur de Bogotá)

En la audiencia preparatoria, el juez de conocimiento evaluó las pruebas documentales y los testimonios que se tendrán en cuenta en el proceso.



Entre la evidencia que presentará la Fiscalía General, y que fue avalada por el juez, se encuentra el informe de la necropsia que realizó el Instituto de Medicina Legal, donde se explica el tipo de proyectil que los forenses retiraron del cuerpo de la joven, así como los videos de las cámaras de seguridad del sector.



Asimismo, también están las grabaciones de las cámaras de seguridad del sector en las que se ve el momento en que dos sujetos interceptan a Natalia y a sus amigos, además de otros videos en los que se ve a los dos hombres huyendo del lugar en un vehículo gris.



Desde la calle 57C con transversal 25, en la escena del crimen en Galerías, hasta la calle 22 con carrera 14, en el sector de Santa Fe, la Fiscalía logró identificar el recorrido que los delincuentes realizaron luego de quitarle la vida a la periodista.



En ese lugar, al parecer, los presuntos asesinos ingresaron a las cuentas bancarias de las víctimas y realizaron transferencias monetarias que habrían sido retiradas en Medellín. De hecho, de acuerdo con las evidencias presentadas, alias Porki tenía experiencia en delitos informáticos. De igual forma, alias Ángelo, el otro implicado, tendrá la posibilidad de declarar en el juicio oral.



Finalmente, la Fiscalía le solicitó al juez que tuviera en cuenta las declaraciones de los amigos de Natalia Castillo y de un grupo de transeúntes que estaba en ese sector durante el hecho, los cuales lograron reconocer a los atracadores.



Entre las pruebas que no se tendrán en cuenta se encuentran un conjunto de fotografías que fueron publicadas en redes sociales en el que, según la defensa, se evidenciaría que fue otra persona y no alias Ángelo el responsable del crimen. “El Código de Procedimiento Penal dice que la veracidad se acredita con quien toma la foto, pero no sabemos la fecha en que se tomaron las fotos ni el autor de las mismas”, señaló el juez de conocimiento.

(Además: Opinión: 'Un transporte público inseguro')

Tampoco aceptó los chats de Facebook que tuvo uno de los integrantes de la banda con uno de los ahora procesados en los que aparece el nombre de José Alexánder Dorante Páez –quien, según la defensa, aparece en las fotos–. “Vía Facebook se pudo enterar que el agresor es Dorante Páez (...). Se podrá aceptar como prueba de referencia, pero tiene una fuerza menor que las pruebas de tipo directa”, agregó el juez.



Por parte de la defensa se tendrá en cuenta el testimonio del dueño del ‘paga diario’ donde según la Fiscalía, alias Ángelo fue a parar luego de haber cometido, presuntamente, el crimen.



Alias Ángelo y alias Porki, quienes se encuentran en la cárcel desde febrero de 2022, tendrán que responder por los delitos de homicidio agravado, porte de armas, receptación y hurto agravado.

EL TIEMPO