Parques, género y economía del deporte, el sello del nuevo IDRD

Un rostro conocido llega a la dirección del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), una de las entidades capitalinas que dieron un salto en la administración pasada gracias a su apuesta por la construcción e intervención de más de mil parques, de cerca de 150 canchas sintéticas y del modelo de centros Felicidad para las localidades.

Se trata de Blanca Inés Durán, exalcaldesa de Chapinero, exdirectora de la Defensoría del Espacio Público y activista LGBT. Durán dirigirá esta entidad bajo una alcaldía que apostará por el deporte como una estrategia de salud, desarrollo y cultura ciudadana. En diálogo con EL TIEMPO, la nueva directora del IDRD habló de su agenda de trabajo.



¿Cuál será el sello de su gestión?

Hay dos temas que me interesan. Uno, el enfoque de género en el deporte: no solo para combatir el acoso, sino para promover la participación femenina. Esta semana vimos que la selección Colombia de voleibol tenía solo entrenadores hombres. Hay barreras de acceso en el ingreso de mujeres a la profesión de entrenadoras. Lo segundo es promover la economía del deporte. Alrededor de la actividad física se están moviendo temas económicos: los gimnasios, los entrenamientos personales, el material deportivo y hasta las comidas. No hay certeza de cómo se comporta el mercado ni cuánto aporta a la economía de Bogotá. Queremos fortalecerlas para que sean autosostenibles y reporten nuevos ingresos a la ciudad.

¿Cuáles serán los planes para los parques, la gran apuesta del anterior instituto?

Los mantendremos en buen estado para que la gente los pueda disfrutar. También queremos que la gente se apropie de esos espacios. Estamos construyendo una propuesta que nos permita que en cada uno de los parques podamos tener programas para la actividad física, la formación deportiva –en alianza con la Secretaría de Educación– y la promoción de la cultura ciudadana. Necesitamos darles vida a esas obras de la alcaldía anterior.



¿Harán más parques?

Vamos a tener inversión en construcción. No va a ser de la misma magnitud y tipo de la administración pasada. Pero sí habrá espacios específicos para el deporte de alto rendimiento, un déficit que tiene la ciudad. Tenemos muy buenos escenarios para recreación, ahora tendremos que enfocarnos en los deportistas para que tengan escenarios suficientes para entrenar y competir. Tenemos una propuesta del Ministerio del Deporte que queremos analizar: hacer el velódromo de la ciudad y un escenario para gimnasia olímpica.

La pasada alcaldía hizo una inversión para los Juegos Nacionales y, sin embargo, los resultados no fueron los esperados. ¿Cómo asumirán el reto ustedes?



La pasada administración tuvo una falla, y fue la estrategia con la cual se apoyó el deporte de alto rendimiento: hacerlo en el último año. Eso realmente exige una estrategia de entrenamiento que comienza en el año uno para que, al final, ellos tengan todo lo que necesitan para ganar. Bogotá requiere hacer un plan estratégico que permita no solo ganar los Juegos Nacionales, sino tener un semillero de deportistas para que hacia el futuro tengamos capital social. Entonces, vamos a trabajar con Escuelas de Mi Barrio, para que los niños desde muy pequeños comiencen a mostrar habilidades con el deporte. Lo mismo sucederá con Tiempo Escolar Complementario (TEC).



¿Qué planes hay para la ciclovía dominical?

Ampliarla. Necesitamos que varios puntos de la ciudad que en este momento no pueden disfrutar de ese escenario de actividad física lo tengan. Bosa Porvenir tiene unas calles divinas para que el domingo salgan a pasear, pero no cuentan con plan de manejo de tráfico. También hay una necesidad importante en Usme y Ciudad Bolívar.

El objetivo es aumentar los viajes en bicicleta en la ciudad. Foto: Hugo Parra / EL TIEMPO

¿Seguirán con la construcción de centros Felicidad?

Hay dos ya contratados. Y hay estudios para otros más. La alcaldesa ha planteado que todos los recursos son sagrados. Si se invirtió la plata en estudios y diseños, no los echaremos a la caneca. Es probable que los volvamos obra.



¿Tomarán o no la APP para la renovación de El Campín?

Ese proyecto está en prefactibilidad. Se presentó la propuesta del proponente para la factibilidad, y estamos contratando el estudio para revisar todo. Si el estudio dice que la propuesta de factibilidad es buena, que le conviene a la ciudad y es conveniente para el plan de gobierno, vamos a seguir adelante con eso. La línea es construir sobre lo construido.

