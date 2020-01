Secretaría de Hábitat, con los ojos puestos en San Cristóbal

Una ficha clave en el equipo prográmático de Claudia López en campaña es la nueva secretaria de Hábitat del Distrito. Se trata de Nadya Rangel, politóloga y especialista en Mercados y Políticas del Suelo que quiere perfilarse como la conciliadora entre los intereses de los ciudadanos que buscan acceder a una vivienda, las inmobiliarias, los habitantes de barrios por legalizar y las organizaciones ambientales que defienden el crecimiento sostenible de Bogotá.

En entrevista con EL TIEMPO, Rangel dejó ver un interés de la actual administración por desarrollar, en términos de hábitat y urbanismo, a San Cristóbal, localidad del sur de Bogotá a la que Claudia López, en campaña, le habló de un cable aéreo. También se refirió a las nuevas directrices que empleará para estar al frente de la Secretaría encargada en el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda, entre otras funciones.

¿Qué proyectos propios comenzarán en esta Alcaldía en materia de vivienda y hábitat?

Queremos centrarnos en un proyecto que es del corazón de la alcaldesa: el cable aéreo de San Cristóbal. La idea es que todo el entorno sea susceptible de desarrollo y que podamos identificar suelo para construir nuevos proyectos de vivienda y para otros más en terrazas, una modalidad para que en la ciudad del hábitat popular puedan levantarse segundos y terceros pisos de manera ordenada y con las normas de sismorresistencia. Analizaremos cómo apoyar, bien sea vía subsidio o crédito con bajas tasa. Ya estamos buscando apoyo con la banca internacional para el desarrollo junto al cable.



Por otra parte, estamos evaluando planes en el centro. Para nosotros es importante la densificación para garantizar la cercanía al trabajo.



De la Alcaldía anterior quedan Lagos de Torca, Lagos del Tunjuelo y otros grandes proyectos inmobiliarios...

Respecto a Torca: dado que uno de los compromisos ambientales era garantizar la conectividad de la reserva Van der Hammen con el humedal Torca Guaymaral, estamos viendo con Secretaría de Planeación cómo garantizarlo.

Sobre Lagos de Tunjuelo (...) La alcaldesa habló de evaluar el riesgo. La comunidad de la zona se preocupa porque siente que si se habita ese predio, surjan problemas de deslizamiento o inundaciones. El primer objetivo es revisarlo desde gestión del riesgo y lo ambiental. Si no hay peligro, avanzaríamos con el proyecto.



Y en Usme está Tres Quebradas. Allí, la Empresa de Renovación U rbana ya adjudicó y Constructora Bolívar y Marval ya están en ventas. Por nuestra parte, queremos respetar ese nodo. En ese punto, se acaba Usme y empieza la zona rural, por lo que deberíamos ver cómo es el modelo de ocupación e ir migrando hacia un patrón un poco menos denso.



¿Y Ciudad Río? El proyecto junto al río Bogotá que ha levantado polémica por lo ambiental...

Sí, ha sido controversial y hay que verlo en detalle. Como es cercano al río y hay presión sobre la zona de manejo y preservación ambiental hay que manejarlo con cuidado. Aún no nos pronunciamos sobre eso.

Nadya Rangel , Secretaria de Hábitat Foto: Secretaría de Hábitat

Aún queda cumplir con la oferta de Vivienda de Interés Social (VIS), ¿cuál será su estrategia?

Queremos comprometernos con un hábitat digno. La VIS es nuestro objetivo y si bien vamos a buscar cumplir una meta –por definir– , vamos por la calidad. Sí, hay un déficit cuantitativo de 55.000 VIS y cualitativo de 70.000. El cualitativo es que tenemos una mala calidad habitacional: cocinas en mal estado, baños no salubres....



Es que no solo se trata de producir VIS, sino hacerlo de forma proporcional a las necesidades de los ciudadanos. Hábitat no es solo vivienda, pero cuando se piensa así perdemos de vista pensar en el equipamiento: colegios, jardines, centros de salud, zonas verdes, parques y demás.



¿Se continuará con Habitarte? El programa de enlucimiento de fachadas y trabajo en barrios ...

Creemos que es un programa que si bien vale la pena continuar, porque construye tejido social y mejora la percepción de ciudad, nos exige evaluar recursos y definir dónde focalizarlo. Creo que el primer entorno para hacerlo es San Cristóbal, el proyecto más importante que puede llegar a tener esta entidad en materia de plan terrazas y desarrollo.

Estos macromurales hacen parte de la estrategia Habitarte, liderada por la Alcaldía de Enrique Peñalosa. Foto: Cortesía: Habitarte

Su Secretaría, en buena medida, depende del POT. ¿Qué necesitan del nuevo proyecto para trabajar?

Tenemos que buscar más instrumentos de financiación, sin duda. También buscaremos garantizar que se haga VIS con desarrollo urbano y queremos hacer mayores y mejores intervenciones en zonas de mejoramiento integral en barrios informales. Además, sobre el relleno sanitario, buscaremos tecnologías que nos hagan amigables y apuntaremos a la industria de la transformación de los residuos.



¿Qué vendrá para la ruralidad desde Hábitat?

Queremos reconocer la ruralidad y revisar cómo invertir en las necesidades de su población. De nuevo, el hábitat no solo es vivienda. Dado eso, queremos que la ruralidad tenga las mismas oportunidades que el mundo urbano para acceder a eso. Buscaremos invertir en suelo rural, revisar si tenemos la norma para construir vivienda nueva en esas condiciones y apoyar a los campesinos, que tienen su lote, pero no tienen una vivienda apta, a levantar una. Garantizando también los equipamientos y el cubrimientos de servicios.

