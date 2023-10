¿Qué dice el Mincultura del Mirador Jardines Colgantes del Tequendama?

El Mirador Jardines Colgantes del Tequendama es un proyecto que busca convertirse en uno de los sitios turísticos más importantes de la ciudad y del país. El proyecto incluye la construcción de un puente de vidrio sobre el Salto del Tequendama, una cascada de agua famosa en Colombia. Y permitirá a los turistas disfrutar a través de experiencias extremas, lo que añade un elemento emocionante y único a su visita. El proyecto está actualmente en espera de aprobación del Ministerio de Cultura.

Ilona Murcia Ijjasz, Directora de Patrimonio y Memoria con experiencia en asesoría del área de planeación, coordinación de proyectos e investigación. Explicó las razones por la cual no aprobó el proyecto del Mirador Jardines Colgantes del Tequendama.

El Ministerio de Cultura, a través de la Dirección de patrimonio, lo que hace es evaluar los proyectos de intervención para proteger patrimonio, lo cual ellos solo pueden evaluar lo que se les presenta. La alcaldía de Soacha presento el 01 de septiembre de 2022 el primer proyecto el cual fue evaluado y se les pidió que se complementara una información.



Ahora bien, “el proyecto se devolvió fundamentalmente porque no había unos estudios que para el ministerio son supremamente relevantes. No tenía los permisos ambientales, no se había hecho unos análisis arqueológicos, había una seria de documentos que no habían llegado al ministerio y tampoco se había hecho los procesos de socialización con las comunidades”, dijo la Directora de Patrimonio. Ilona Murcia.

De su interés: Capturaron en Cúcuta a hombres que asesinaron a joven y abusaron de su novia en Soacha​

Por eso fue que ese proyecto en específico, el que fue presentado al Ministerio de Cultura, no se aprobó. Eso no quiere decir que si se reparan las observaciones y se hacen unas mesas de trabajo entre el municipio de Soacha y el Ministerio de Cultura y se hace un trabajo serio en cuanto a la valoración del patrimonio y la relación con lo ambiental, lo arqueológico, el paisaje y las comunidades, pues nosotros estemos en plena disposición de poder llevar adelante el proyecto, si nos presenta un proyecto que atiende las observaciones, que atiende el tema de lo ambiental del paisaje.



Se está hablando de uno de los sitios más importantes como es el Salto del Tequendama que es un paisaje natural y sagrado que tiene una importancia para todos los colombianos, se está hablando de la leyenda Bochica cuando desagua la leyenda de Bogotá. Se puede hacer turismo, pero debe ser un turismo informado, respetuoso y que entienda las características ambientales y el valor del patrimonio.” Señalo la directora de patrimonio.

Facebook Twitter Linkedin

Alcalde de Soacha, Juan Carlos Saldarriaga, mostró avances en el mirador del Salto del Tequendama. Foto: Archivo particular

No obstante, el alcalde de Soacha, Juan Carlos Saldarriaga. Destaco, "un tema tiene que ver con los asuntos patrimoniales y otro tema con los asuntos ambientales, ahí lo que estamos haciendo es un corredor de contemplación ambiental que no necesita permiso ambiental y así hemos tenido varias mesas con la CAR donde se ha dispuesto que no es un puente que aunque en su estructura parece puente lo que vamos a tener es un contemplativo que los turistas y visitantes pueden apreciar. Respecto, al impacto cultural y arqueológico en el lugar.



Todo está dentro de los estudios entregados, esto es una estructura moderna y nueva. No puedo hacer algo en guaduas, es una estructura que contrastará la Casona del Salto del Tequendama que es hermosa y que las dos generarán un gran atractivo turístico y una gran demanda de personas que quisieran ir a conocer este sector tan turístico".​



En relación, “al proceso de socialización con las comunidades. He tenido muchas mesas con todos los proyectos la comunidad se dividen hay unos que si quieren y otros que no les gusta, particularmente las señoras que ancestralmente trabajan en ese punto siente alguna desconfianza del proyecto y que eso no le genere realmente los ingresos que tienen hoy.



De su interés: IDU abre licitación para los lotes 3 y 4 de la nueva calle 13



En este punto y por eso dividimos el proyecto en tres etapas, la primera etapa es solo la estructura de los Jardines Colgantes del Tequendama con el ascenso y descenso y la zona de servicios que iría un kilómetro sin tocarlas a ellas para que con la confianza en el futuro se puedan ir a la zona de servicios donde hay baños donde hay buenas zonas de comida y puedan prestar un buen servicio para las personas que va a llegar a este atractivo turístico”, explico el alcalde.

Facebook Twitter Linkedin

Hotel Salto del Tequendama Foto: Milton Díaz / EL TIEMPO

Por otro lado, las fuentes de financiación para este proyecto. Expresó: "Ha habido mucha controversia, especialmente en lo que respecta a cómo se financiará el proyecto. Personalmente, he sido claro en afirmar que los ingresos generados cada dos años deberían destinarse completamente a la ciudad. En ese sentido, considero que la financiación debe ser totalmente pública.



De su interés: Bogotá: 2.200 policías y personal del Distrito garantizarán la seguridad en Halloween



Sin embargo, si surge tanta molestia en este proceso, podríamos considerar la opción de involucrar a un inversionista privado a través de una aplicación, permitiéndose construir y gestionar el proyecto por un período determinado. Posteriormente, este sería devuelto a la ciudad. En realidad, la forma de financiarlo no es tan complicada; puede provenir tanto del sector público como del privado.

El alto funcionario mencionó “que los estudios y los diseños de este proyecto ya están listo, además, la Alcaldía ya cuenta con la aprobación del Consejo Municipal para su ejecución. El proyecto, al que le falta el permiso del Ministerio de Cultura, porque esta zona fue declarada Patrimonio Arquitectónico Forestal, será administrada por la empresa pública de Soacha, Epuxua, que también aclaro que el proyecto, si atiende los valores físicos, históricos, estéticos, y simbólicos del área.

REDACCIÓN BOGOTÁ

OSCAR REPISO