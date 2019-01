En qué parte de Bogotá debería comenzar el piloto de baños públicos

En un sondeo de EL TIEMPO en el que participaron más de dos mil personas a través de Twitter, el 39 por ciento de los consultados señaló que si se instalaran baños públicos en Bogotá deberían estar dentro de estaciones y portales de TransMilenio. Sin embargo, un 36 por ciento aseguró deberían estar cerca de los parques de la ciudad.

El 22 por ciento expresó que deberían estar fuera de los portales de TransMilenio, que son un punto por el que transitan miles de personas al día, y solo un tres por ciento cree que deberían estar en otros lugares, como las plazas de mercado.

Esta consulta se realizó a raíz del decreto que firmó el pasado 4 de enero la Administración Distrital, con el que se implementará un proyecto piloto para instalar “tres baños que tengan módulo sanitario y complemento de lavamanos”, indicó Nadime Yader, directora del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (Dadep).



Esta decisión busca cumplir un fallo de acción popular del 2008 que fue modificado pero ratificado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el 2011 y en el que se le ordenó a la Alcaldía Mayor “adelantar las acciones administrativas pertinentes y adecuadas” para dotar la ciudad de una infraestructura de baños públicos que incluya no solo la batería sanitaria para las deposiciones humanas, sino el respectivo lavado de manos. En cumplimiento de este fallo, en abril del año pasado se presentó al Comité de Verificación de la Sentencia el inventario de la oferta pública y privada de baños abiertos al público, y en noviembre pasado el juzgado 35 administrativo ordenó que se pasara del diagnóstico al plan de acción.

Según un estudio de la Secretaría de Planeación, en Bogotá hay cerca de 1’001.422 usuarios potenciales de baños, y la capital cuenta con cerca de 32.660 puntos en establecimientos como restaurantes y cafeterías que suplirían este servicio.



Será el Dadep el que liderará el proyecto y evaluará técnica, financiera, jurídica y logísticamente si la implementación de baños públicos es viable o no en un plazo máximo de un año. La Secretaría de Planeación definirá cuáles son las zonas habilitadas, y luego el Dadep estructurará el proceso y realizará la contratación. “Los bogotanos podrán pagar el servicio. Gratis es imposible, porque no hay recursos. Tiene que ser en una zona pública, que sea propiedad del Distrito Capital, y que la disponibilidad sea factible”, expresó la directora del Dadep.



Indicó que las condiciones para instalar estos servicios es que estén cerca de portales o estaciones del Sistema Integrado de Transporte Público y no dentro de TransMilenio; por ejemplo, zonas con alto flujo vehicular, lugares con cercanía a puntos de interés cultural o en remanentes de obras públicas. Esperan tener antes de junio las zonas definidas.

Cuánto tiempo puede aguantar sin ir a un sanitario

Si usted ha salido a hacer diligencias en la ciudad sabrá que si su trayecto es largo debe ir al baño antes de salir de su casa o llegar a un punto con servicio de baño, como un centro comercial, una biblioteca pública o la casa de un familiar.



En un recorrido que hizo EL TIEMPO en búsqueda de la oferta de baños de acceso al público se comprobó la dificultad para que a una persona de a pie le permitan ingresar al sanitario.



Luego de acudir a los tenderos y algunos vendedores ambulantes, la respuesta tampoco tranquiliza. Afirman que les genera malestar la falta de un baño cerca. De hecho, en las afueras de algunas estaciones de TransMilenio la preocupación de los vendedores crece por los malos olores de algunas personas que no aguantan su necesidad y deciden violar el Código de Policía para hacer de la calle su baño.



En unas estaciones de TransMilenio –como Ricaurte, Portal 80 y Portal Suba– hay baños internos y su entrada tiene un costo de $ 500. Asimismo, fuera de dichas estaciones los pocos restaurantes y negocios que custodian los troncales no prestan el servicio fácilmente.



De siete lugares, solo cuatro permitieron el ingreso al baño y cobran hasta mil pesos, pero, eso sí, le preguntan a usted si va a “orinar o a hacer del cuerpo”.

Falta cultura ciudadana

En el sondeo realizado por EL TIEMPO, los participantes fueron escépticos con la implementación de baños, por la escasa cultura ciudadana que opaca el uso de bienes públicos. Por ejemplo, Jairo Quintero señaló que no cree que se deban instalar. “Aquí hace falta mucha cultura; la ciudadanía no valora ningún medio extra que se le da para su comodidad”, expresó.



Óscar Traslaviña señaló que “con la falta de cultura, donde se pongan parecerán letrinas”. Y Juan Lozano aseguró: “Falta educación para mantener unos baños en condiciones para la sociedad”.

