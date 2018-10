Parques no se financiarán con valorización, por decisión de concejales

Todo indica que la administración tendrá que descartar por ahora la construcción de parques financiados con valorización, porque fueron excluidos del proyecto que comenzó a ser estudiado formalmente esta semana con la presentación de las ponencias de los concejales.



Eso implicó que el monto de 1,2 billones que pidió la Alcaldía de Bogotá se bajará a $ 863.379 millones, según una de las ponencias de los concejales Gloria Díaz y Jorge Lozada Valderrama, quienes propusieron aprobar la contribución, pero con modificaciones, que incluyen no construir una ciclorruta en el canal San Francisco y bajar a la mitad los dineros para construir un centro cultural en la Felicidad.

Otro ponente, el concejal Venus Albeiro Silva, solo está de acuerdo con la valorización para el arreglo de la malla vial de Puente Aranda, que tiene un costo de 229.000 millones de pesos. En su ponencia excluyó el resto de las obras.

Durante el primer debate en la Comisión de Hacienda, la Alcaldía tendrá que defender su propuesta, y si no logra que se hagan cambios, debería recalcular el número de contribuyentes, que por ahora se estima en 352.000 predios residenciales.



De estos, el 49 % está en estrato 4; el 24 % , en el 5 y el 19 % en el 6. Hay un 7,6 % en el estrato 3 con avalúos superiores a los 400 millones de pesos, o que son dueños de dos o más predios, que también tendrían que pagar.



Otro ítem clave entre quienes deberán pagar son 116.742 predios no residenciales a los cuales se les cobrará. De estos, 95,4 por ciento son comerciales e industriales.

El número de contribuyentes se estima en 352.000 predios residenciales. FACEBOOK

TWITTER

Si solo se prueba el nuevo monto, el Distrito también tendría que volver a estimar cuál es el tope mínimo, que se había calculado en unos 200.000 pesos. En el máximo, los ponentes están de acuerdo en que sea el valor del impuesto predial pagado por el respectivo predio.



Otro asunto que la administración deberá pelear en el debate es la propuesta de que a los predios no residenciales se les pueda cobrar máximo hasta 2,5 veces el valor del predial, porque ese porcentaje no quedó contenido en las ponencias radicadas para estudio.



Si se aprueba el proyecto, los cobros se harían en enero del 2019, con plazo para pagar con descuento del 10 por ciento hasta agosto del mismo año, o por cinco años si se elige el sistema de cuotas. Cálculos hechos por el IDU a los concejales indican que un 40 % pagaría hasta 1’102.000; un 33,3 %, de 1’102.001 a 2’000.000; un 14 %, de 2’00.001 hasta 3 millones y un 0,7 %, hasta 10’000.000. Todas son cifras aproximadas que pueden cambiar a la hora de asignar los valores definitivos.



Las localidades que se beneficiarán con las obras que quedaron incluidas son Suba, Usaquén y Puente Aranda.

Lo que destacan los concejales de la nueva valorización

1. Se atenderán obras que la ciudad requiere con urgencia y para las que no hay recursos del presupuesto ni se pueden financiar con créditos, como la calle 134 y la carrera 15, que están intransitables, o el embudo de la 153 después de la autopista.



2. Ayudará a mejorar la infraestructura de ejes ambientales que conectan la ciudad de occidente a oriente y serán beneficiosos para los usuarios de la bicicleta de hoy y del futuro.



3. Es una oportunidad para recuperar la credibilidad en la contribución de valorización, que se perdió por la mala ejecución de obras de administraciones pasadas.



4. En el caso de la recuperación de la malla vial de Puente Aranda incluida en el proyecto, los industriales han manifestado estar dispuestos a pagar. Allí, el sector residencial no pagará.



5. La ciudad tiene una buena cultura de pago y será posible disponer rápidamente de

la mayor parte de los recursos. Los ciudadanos podrán ver las primeras obras a partir del primer trimestre del 2019.

Lo que más rechazo genera del proyecto del Distrito

1. La valorización se desprestigió debido a que algunas administraciones pasadas cobraron y no ejecutaron las obras por carecer de diseños y calcular más los valores.



2. Los concejales consideran que los ciudadanos no son amigos de que se cobre esta contribución para financiar parques; de ahí que los ponentes hayan decidido no apostarle a este punto y que los parques fueran excluidos. En algunos casos porque se eliminarán zonas naturales por zonas duras y no hay acuerdo sobre la conveniencia.



3. Algunos vecinos del canal San Francisco no están de acuerdo con la ciclorruta propuesta para este canal, por lo que este eje quedó por fuera del proyecto.



4. Los concejales no ven con buenos ojos la propuesta que hizo la Alcaldía de financiar la construcción de un centro cultural (La Felicidad) con recursos de valorización. En la ponencia le dejaron la mitad de la plata por este mecanismo, y el Distrito tendrá que aportar el resto.



5. El trámite de una contribución en momentos en que está comenzando la campaña política hace más difícil la discusión en el Concejo.



BOGOTÁ

​En Twitter: @BogotaET

En Facebook: EL TIEMPO BOGOTÁ