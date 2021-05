Nuevo proyecto de POT, ¿la tercera es la vencida?

Bogotá inició el largo camino de trámites hacia la aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), la hoja de ruta para la planeación de la ciudad y su recuperación económica hasta el año 2035. La alcaldesa Claudia López y las secretarias de Planeación y Ambiente, María Mercedes Jaramillo y Carolina Urrutia, presentaron ayer ante la CAR Cundinamarca el proyecto de POT de esta administración para la concertación ambiental y luego hicieron una presentación preliminar del documento en la Gobernación de Cundinamarca.

Allí se habló de cómo, de ser aprobado este POT, se crearía una nueva clasificación de suelo, se reconfiguraría el territorio en 32 localidades para lograr la ‘ciudad de los 30 minutos’, se planearían cinco líneas de metro y siete cables aéreos, se pondría en el centro la estructura ecológica principal y se articularía todo con la región (ver recuadros).



Estos fueron unos visos generales de un complejo proyecto que, como dijo la Secretaria de Planeación, está “en su punto de partida, no de llegada”. A la par con la concertación ambiental, el Distrito seguirá abriendo escenarios y canales de participación ciudadana.



Si usted estuviera interesado en conocer la propuesta de POT y aportar, deberá ingresar a www.sdp.gov.co/micrositios/pot/ y buscar allí la opción ‘Participación’, donde encontrará los documentos y el cronograma de espacios de conversación.



“Es una oportunidad de debatirlo, mejorar lo que sea necesario y, ojalá, acordarlo en el Concejo”, afirmó la secretaria. Y el consenso será clave, pues la alcaldesa dio a entender que el POT solo pasará por esta vía y no por decreto: “Aunque la ley prevé otras alternativas, reitero que nuestro propósito será una acuerdo de ciudad y no un decreto de gobierno”.



En esencia, al proyecto de López le quedan pendientes la concertación ambiental, la presentación ante el Consejo Territorial de Planeación Distrital (CTPD) –donde en 2019 el proyecto de la administración Peñalosa empezó a naufragar– y el debate en el Concejo –donde, también en 2019, se hundió el anterior proyecto–. Los plazos son apretados si se tiene en cuenta que el objetivo del Distrito es que el POT se apruebe en diciembre.



Ahora, este proyecto tiene una particularidad y es que avanza a la par de otras dos figuras que también van en trámite en el Congreso de la República: el nuevo Estatuto de Bogotá –el cual permitiría, entre otras cosas, subir a 32 el número de localidades– y la ley orgánica Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca –que materializaría los proyectos regionales–.

El decálogo del plan

Durante su presentación, la alcaldesa enumeró 10 claves de su propuesta de planeación para Bogotá. Así, el proyecto POT apunta hacia:



1. La ciudad de la productividad después del incremento del desempleo.



2. La ciudad de la inclusión socioeconómica después del aumento de la probreza.



3. La ciudad del espacio público y el aire libre después del aislamiento.



4. La ciudad del reverdecimiento después del endurecimiento.



5. La ciudad de la descarbonización después del diésel y la contaminación.



6. La ciudad de la red metro y multimodal después de la dependencia del bus.



7. La ciudad del peatón y la bicicleta después del reinado del automotor.



8. La ciudad de la mujer y el cuidado después del maltrato y la indiferencia.



9. La ciudad ecourbana e integrada después de la ciudad insostenible y segregada.



10. La ciudad que se aproxima, se integra y, por fin, se hace región

Las guías de ordenamiento

El proyecto se sustenta en cuatro pilares. Dos de ellos son ordenadores y determinantes en el largo plazo: la estructura ecológica principal (para la sostenibilidad ambiental) y la estructura integradora de patrimonios (que reconoce la memoria y los patrimonios vivos). Los otros dos son dinámicos y para el desarrollo humano, la estructura funcional y de cuidado (reconociendo la carga de cuidado de las mujeres) y la estructura socioeconómica y cultural.

¿Habrá nuevas localidades?

Sí, pero no inmediatamente. El proyecto busca organizar la ciudad en 32 Unidades de Planeación Local (UPL) y unificar en ellas las funciones administrativas y de planeación. “Hoy, la organización administrativa -las localidades- difiere de las Unidades de Planeación Zonal -las UPZ-”, dijo López. El POT unificará eso en dos tiempos: en 2022, las 32 UPL harán la equivalencia con las UPZ, y en 2027, las UPL harán la equivalencia con las localidades.

Una nueva categoría de suelo

“Este es un POT que crea un nuevo tipo de suelo, el de servicios metropolitanos, para permitir las grandes apuestas productivas de región”, aseguró López. Este tipo de suelo permitiría ubicar “superindustrias del siglo XII” (relacionadas con ciencia y creatividad) y evitaría su fuga a zonas industriales de municipios vecinos. Los mapas indican que este suelo se habilitaría en la zona aledaña al aeropuerto, la zona industrial y en zonas clave de localidades.

Cinco metros y siete cables

El proyecto plantea cuatro líneas de metro: Bosa-calle 72 (en construcción), calle 72 a Engativá y Suba (quedará estructurado por esta alcaldía), Soacha-Bosa-Ciudad Bolívar, Tunjuelito-centro ampliado; y la extensión de la línea 1 hasta la calle 170. Y también habla de seis nuevos cables, además del de Ciudad Bolívar: uno San Cristóbal (quedará estructurado por esta alcaldía), dos en Soacha, uno en el centro, otro en El Codito, y uno en San Rafael-La Calera.

El reverdecimiento

El POT contempla acciones como la protección de la reserva Thomas van der Hammen, la creación de áreas protegidas en el sur (parque Entre Nubes; los cerros Cuchilla, El Fábula, Guacamayas y Juan Rey; el parque ecológico Cerro Seco y zonas rurales de Usme, Rafael Uribe Uribe y Ciudad Bolívar). Adicionalmente, se estructurará una red de parques aledaños al río Bogotá y se generarán seis corredores ecosistémicos entre los cerros y el río.

