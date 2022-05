En el Congreso de la República está en curso el trámite de un proyecto de ley que busca implementar una política de seguridad vial con enfoque de sistema seguro. En el papel, se lo nombra como proyecto 408 de 2021, pero ya ha sido bautizado como ‘Proyecto de ley Julián Esteban’, en nombre del pequeño fanático del ciclista Egan Bernal que falleció el 18 de julio de 2021 luego de ser arrollado por una tractomula en la vía Zipaquirá-Cajicá (Cundinamarca).



(Le recomendamos: ‘La muerte de un niño en un siniestro vial evidencia que el sistema falló’)

Este es un proyecto que tiene como ponente a la senadora Ana María Castañeda, que es impulsado por la iniciativa ‘Conduce a 50, Vive al 100’ y La Liga contra la Violencia Vial y cuenta con el apoyo del Global Road Safety Partnership. Como le explicaron a este diario personas cercanas al proceso, el 408 recoge elementos que ya había impulsado el senador Roy Barreras en un proyecto que se hundió en debates. Este nuevo intento, hasta el momento, avanza bien: ya pasó a segundo debate en el Senado en plenaria. Y, aunque ha tenido algunas modificaciones en el articulado, ya solo le faltan dos debates para convertirse en ley.

(Para seguir leyendo: ¿En qué van Lagos de Torca y las vías que se necesitan?)



Julián Esteban

Facebook Twitter Linkedin

La muerte de Julián Esteban Gómez ha conmocionado al pueblo colombiano. Foto: AFP

La vida para la familia Gómez Torres cambió para siempre el 18 de julio de 2021. Ese día, Julián, quien soñaba con convertirse en ciclista profesional –como su ídolo, Egan Bernal– salió a entrenar a carretera con su tío Guillermo. Pero, murió arrollado en medio de un siniestro vial.



De acuerdo con su madre, Fernanda Torres, el tema legal no ha avanzado. Solo han tenido una audiencia –que se adelantó en marzo y que estuvo a punto de terminar en preclusión– y, al sol de hoy, siguen esperando respuestas de las autoridades y la justicia. “Espero que haya solución y que la Fiscalía esclarezca qué pasó con mi hijo”, dice Torres.



Pero el drama de esta familia no se limita a lo judicial. “Estuvimos siete meses en el proceso de aceptarlo... pero luego mi papi también se fue con Juli. En parte, su muerte fue por eso... su tristeza fue tan profunda que él no pudo aceptar que eso hubiera pasado”, relata Torres y agrega que ella, a su vez, debe acudir a apoyo profesional en salud mental para hacer frente a una vida sin su hijo.

Espero que haya solución y que la Fiscalía esclarezca qué pasó con mi hijo FACEBOOK

TWITTER

“La vida me enseñó que lo más bonito se te apaga en un minuto”, dice.

En medio de ese doble duelo, Torres fue contactada por ‘Conduce a 50, Vive al 100’ para que el proyecto 408 fuera rebautizado con el nombre de su hijo. “En una reunión me preguntaron si estaba de acuerdo con ponerle su nombre a la ley porque creían que lo de mi hijo era una caso emblemático. A mí me pareció una bonita obra, me gusta el contexto del proyecto y espero, de todo corazón, que salga bien para que recordemos a los que han fallecido en siniestros viales no como números, sino como lo que eran: personas”, dice.



Ahora, Torres está a la espera del próximo debate para dirigirse a los congresistas: “¿Que qué les diría?... Que con esto podemos lograr que a muchas personas no se les trunque sus ilusiones en tan solo un instante. Lo que me pasó a mí les ha pasado a muchos más: muchos sueños rotos, muchas familias rotas, es muy difícil volver a levantarse. Yo pido respeto por todos los seres humanos, no solo ciclistas, sino peatones, conductores... A todos nos están esperando en casa”.

(No deje de leer: ¿Qué hacer con las motos en Bogotá?)

El articulado



El proyecto de ley Julián Esteban tiene 16 artículos que responden al enfoque de sistemas seguros, una directriz que viene desde los Planes Decenales de Seguridad Vial de la Organización Mundial de la Salud y que parte de la idea de que el error humano es latente y puede provocar siniestros viales; por tanto, el sistema debe mitigar la posibilidad de que ocurran. El articulado está dividido en seis capítulos: Objetivos y principios generales, Obligatoriedad de la reglamentación sobre vehículos automotores e infraestructura vial, Licencia de conducción por puntos, Obligaciones de ciclistas y motociclistas, Registro de lesiones en las vías nacionales concesionadas y no concesionadas y velocidad.



“Este es un proyecto de ley integral que tiene varios elementos, pero si quitas alguno, queda cojo. Sobre todo, es clave el de velocidad. Se requiere un apoyo más decidido de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), ya que esta ley es una herramienta clave para salvar vidas, que es el objetivo mismo de creación de la agencia”, asegura Juan Pablo Bocarejo, profesor de la Universidad de los Andes y uno de los líderes de ‘Conduce a 50, Vive al 100’.



EL TIEMPO le cuenta cuáles son algunos de los puntos claves del proyecto y qué dice al respecto la ANSV, una de las entidades del Gobierno Nacional.



(Le puede interesar: Sistema de Bicicletas Compartidas de Bogotá comenzará el 6 de agosto)

Velocidad

¿Qué dice? En las vías urbanas la velocidad máxima en ningún caso podrá sobrepasar los 50 kilómetros por hora y la velocidad máxima en zonas escolares y residenciales será hasta de 30 kilómetros por hora. En carreteras nacionales, la velocidad en ningún caso podrá superar los 100 kilómetros por hora (a excepción de las 4G), además, en el caso de vehículos de carga, en ningún caso se podrá exceder los 80 kilómetros. Además, las autoridades de tránsito y transporte implementarán planes de gestión de velocidad bianuales.



¿Por qué es clave? Para Juan Pablo Bocarejo y el equipo técnico, el control de la velocidad es el corazón del proyecto. Bocarejo, quien fue secretario de Movilidad de Bogotá (2016-2019), ya tiene la experiencia de reducir los límites a 50 en algunas vías principales de la capital; la medida, luego se aplicó en Cali y Medellín. “Lo que es absurdo es que no haya homogeneidad en el país y buena parte de las fatalidades tienen como origen la velocidad”, afirma Bocarejo.



Este, no obstante, es uno de los puntos álgidos con el Gobierno Nacional.



El director de la ANSV, Luis Lota, explicó que se está analizando cómo se “van ajustando esas gestiones de velocidad en función del tipo de territorio. Tenemos que ver con el Congreso cómo lo operativizamos en regiones alejadas”.

(Le puede interesar: Bogotá se ahorró 12 millones de dólares al bajar la velocidad vial)

Carros seguros

Artículo 9



¿Qué dice? “La ANSV unificará y armonizará todas las regulaciones relacionadas con la seguridad vial vehicular de manera que sean consistentes con la normativa internacional1 WP. 29, FMVSS y sus otras equivalencias. (Plazo no mayor a 3 años). La Superintendencia de Industria y Comercio deberá garantizar respecto de los fabricantes, el cumplimiento de las normas técnicas de producción y fabricación e imponer las sanciones en caso de incumplimiento”.



¿Por qué es clave? Juan Pablo Bocarejo explica que Colombia tiene un rezago en exigencias de elementos y estándares de seguridad en los vehículos. “Lo que nosotros planteamos es que Colombia se adhiera y comprometa a exigir esas normas mínimas que se exigen a nivel mundial”, dice.



Ahora, aunque el proyecto 408 habla del tema, ya hay un trabajo previo por parte del Gobierno Nacional para subir los estándares. Recientemente, el Ministerio de Transporte radicó un proyecto de ley para que se apruebe la adhesión de Colombia al Acuerdo de 1958 de las Naciones Unidas que establece los lineamientos de estándares de seguridad. Como le explicó el director de la ANSV, Luis Lota, a este diario, esta semana se radicó la ponencia en Comisión Segunda de Senado. “Es el primer paso para poderlo discutir y la idea es que en mayo se dé el debate para luego pasar a plenarias”, dijo, y anotó que, para garantizar que el proyecto no se hunda, debe haber por lo menos un debate en esta legislatura.

(Además: Cámaras de velocidad: ‘Se trata de salvar vidas, no de hacer dinero’)

Pase por puntos

Artículo 9



¿Qué dice? “Créese el Sistema de Puntos de la licencia de Conducción. Esta medida, que persuade a los actores viales a no transgredir las normas de tránsito, inicialmente agrega 24 puntos a cada conductor, y los va perdiendo, dependiendo la falta (A, B, C, D y E o F). Si los pierde todos, se suspende la licencia de conducción por 6 meses”.



¿Por qué es clave? En el mundo, el sistema de puntos en la licencia de conducción ha permitido replantear el esquema de sanción a conductores en caso de infracción. “Usted tiene que demostrar en todo momento que es idóneo para conducir. Este sistema sanciona por gravedad; pero también permite recuperar puntos haciendo capacitaciones”, explica Juan Pablo Bocarejo.



Por su parte, el director de la ANSV, Luis Lota, aseguró que si bien desde la Agencia creen que “el licenciamiento por puntos es el siguiente paso que hay que tener, hay un paso previo, que es el que estamos haciendo en este momento”.



La ANSV buscará un examen teórico-práctico más riguroso para garantizar que en las calles haya conductores idóneos. En marzo, recibieron observaciones ciudadanas y, como explicó Lota, ahora están haciendo ajustes para dejar en firme el nuevo modelo de evaluación antes de que termine este gobierno.

Esta será la transición hacia el modelo de puntos en la licencia, con el que la ANSV dice estar de acuerdo.

(También: Exhabitantes de calle encuentran en la bicicleta una segunda oportunidad)

Diseños viales

Artículo 4,5 y 6



¿Qué dice? “Para todos los efectos de diseño, intervención, construcción de vías, se deberán prever mecanismos de disuasión de comportamientos de los usuarios que pongan en riesgo su vida o la de terceros, en particular, la de los usuarios vulnerables”.



¿Por qué es clave? “Queremos que las autoridades que en Colombia se encargan de la infraestructura también tengan en cuenta la seguridad vial. Es decir, que la prioridad no sea únicamente que la vía sea rápida o tenga alta capacidad”, explica Juan Pablo Bocarejo.



(Siga leyendo: Curvas en Bici ya pedaleó por tres países de Europa)



ANA PUENTES

EL TIEMPO

En Twitter: @soypuentes