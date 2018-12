El abc del proyecto para que mascotas puedan entrar a restaurantes

De ser aprobado las medidas serán optativas, pues los establecimientos de expendio de comidas y bebidas serán libres de acogerse a la iniciativa, decidiendo además cuáles especies de animales podrán ingresar.



El proyecto asegura que según Fenalco seis de cada diez familias en Bogotá tienen alguna mascota en su casa, razón por la cual el Estado debe garantizar espacios adecuados para el esparcimiento con ellos.

Este proyecto fue radicado este martes ante Jorge Humberto Mantilla, secretario general de la Cámara de Representantes, y busca modificar el artículo 265 de la Ley 9 de 1979 que prohíbe la presencia de animales en establecimientos de procesamiento y expendio de alimentos o bebidas.

En el texto resaltan que esta modificación no pretende aislar la reglamentación sobre las condiciones sanitarias que deben tener estos lugares. Destaca que las "autoridades administrativas en particular, continuarán propendiendo por controlar y promover las condiciones básicas de higiene, las buenas prácticas y las medidas sanitarias correspondientes".



El documento que fue firmado por 16 Representantes, recupera ejemplos de otras ciudades y países del mundo como Nueva York, Francia, Suiza y Alemania, en donde ya existen políticas flexibles que permiten el ingreso de animales de compañía a sitios como restaurantes, museos e iglesias.



Además, el proyecto incluye consideraciones científicas y médicas sobre las preocupaciones de la ciudadanía por la posible transmisión de enfermedades o infecciones.



De acuerdo al Dr. Nelson Javier Gómez, médico veterinario y doctor en Ciencias Veterinarias de la Universidad de Lieja, "todos los clientes que frecuenten restaurantes con su mascota pueden estar seguros de que estos no transmiten enfermedades a los humanos de ningún tipo", pues según el especialista esto solo ocurre cuando hay contacto directo de fluidos con heridas abiertas.

“Estamos felices de acompañar la radicación de este proyecto que será fundamental para ofrecer más espacios a los cuidadores responsables de animales" Clara Sandoval, directora Protección Animal. Foto: Instituto Distrital de Protección Animal.

Luego de esta radicación, el Secretario debe darle trámite enviándolo a la Comisión Séptima Constitucional Permanente, en donde será sometido a ponencia y debate.



Después de esta fase pasará a plenaria para un posterior debate, de ser aprobado en la Cámara será tramitado en el Senado.

¿Qué dicen los restauranteros?

Para Santiago Arango del Grupo Takami, la medida ampliaría las oportunidades para los clientes que buscan lugares para ir en compañía de sus mascotas; sin embargo afirma que "se debe respetar a quienes no quieren comer con la mascota del vecino al lado, así que habrá que saberlo manejar como operador".



Por su parte, Daniel Castaño, chef de restaurantes como Gordo, Julia y Lorenzo El Griego, dice que es importante hacer seguimiento al proceso en el que termine la ley, pues para él puede que al final se decida que todos los establecimientos estén obligados a tener zona de mascotas, lo que implicaría "gastos no previstos y espacios que no siempre van a estar en uso.



Además, Castaño señaló que es importante que la ley determine específicamente qué abarca el término 'mascota' para que los restaurantes puedan determinar si permiten o no su ingreso.

REDACCIÓN BOGOTÁ

