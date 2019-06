Radican Proyecto que busca crear zonas libres de alcohol y drogas

Después del fallo de la Corte Constitucional, el cual tumbó un artículo del Código de Policía que prohibía el consumo de drogas y alcohol en espacio público, se desató toda una tormenta política sobre los límites del derecho al desarrollo de la libre personalidad.



Una de las bancadas en desacuerdo es el Centro Democrático, que apoyó el proyecto presentado por su miembro Diego Molano, concejal de Bogotá. En total, fue firmado por 11 concejales de seis partidos políticos, pero espera conseguir más apoyo.

Esta iniciativa busca crear zonas libres de consumo y porte de alcohol y sustancias psicoactivas en parques y espacios culturales de la capital. Tiene como finalidad garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes a un ambiente sano, a la protección, a la salud y a la recreación.

“En la Constitución de Colombia, el derecho prevalente de los niños está por encima del derecho de los demás; está por encima del derecho al libre desarrollo de la personalidad y de permitir que el delito se tome y se lleve una generación y a los niños”, señaló Molano.



Aunque fue radicado el martes pasado en el Concejo de Bogotá, debe surtir dos debates para ser aprobado.



De entrar en vigencia, los parques de escala metropolitana, regional, zonal, vecinal y de bolsillo, además de otros espacios deportivos y culturales, y lugares cercanos a instituciones educativas, serán declarados ‘zonas libres de drogas’.



Asimismo, a quienes consuman o tengan marihuana, cocaína, heroína, sustancias derivadas de la amapola y cocaína, y sustancias naturales o sintéticas, le serán aplicadas las medidas correctivas establecidas en el Código Nacional de Policía.



El proyecto también establece que la administración distrital podrá ir instalando, de acuerdo con el presupuesto, letreros que indiquen los lugares definidos como Zonas Libres de Drogas.

Candidatos a la alcaldía de Bogotá opinan sobre este proyecto

Hollman Morris

Del Movimiento Alternativo Indígena y Social. Foto: Rodrigo Sepúlveda

"El fallo de la Corte que dejó sin piso ese proyecto dice que las prohibiciones absolutas no eran convenientes en un Estado democrático por ir en contra del libre desarrollo de la personalidad. Consumir o portar no puede ser prohibido per se, pero en caso de que consumir o portar vaya en contra de la convivencia, la autoridad está llamada a intervenir. La Corte hace un llamado al diálogo, a la concertación y a llegar a acuerdos de convivencia para el uso del espacio público sin que vaya en contra de los otros".

María Andrea Nieto

Del movimiento Voy Por Ti Bogotá. Foto: Carlos Ortega / EL TIEMPO

"Estoy de acuerdo con el proyecto presentado; debemos garantizar que los derechos de los niños prevalezcan sobre el de los adultos. Los niños tienen derecho a jugar, crecer, saltar y reír en entornos seguros. Sin embargo, insisto, hay que atacar el origen del problema de la drogadicción. La prevención es el arma más poderosa frente al consumo de drogas. La vacuna se encuentra en los hogares, con crianzas seguras, respetuosas y amorosas con los niños. Es responsabilidad de los padres evitar los riesgos posteriores en las calles".

Luis Ernesto Gómez

Del Movimiento Activista. Foto: Cortesía

"La sentencia de la Corte es una oportunidad para entender que hay que regular el modo, tiempo y lugar en el que se realizan ciertas actividades. No un pico y placa como ha querido tergiversar uno de los candidatos y simplificar una realidad; la de tener espacios libres, por completo, de cigarrillo, alcohol y sustancias psicoactivas para destinarlos a la recreación de la familia, y en donde de manera controlada y ordenada se consuma una cerveza al aire libre y que esto no implique de manera automática que vaya a haber violencia".

Celio Nieves

Celio Nieves dijo que propondrá un plan de gobierno para hacer una ciudad libre de discriminación. Anunció proyectos con énfasis en lo social. Foto: Carlos Ortega

"Comparto este acuerdo sin atentar contra el libre desarrollo de la personalidad. La decisión de la Corte no niega que las autoridades distritales y municipales puedan restringir el consumo de alcohol o sustancias psicoactivas en algunos lugares, como parques o sitios públicos, donde haya presencia de menores de edad, prohibiciones que incluso existen en otras normas a las que no se refiere la sentencia de la Corte. Ahora bien, el acuerdo se puede volver innecesario en razón a las competencias existentes que deben cumplir las autoridades".



