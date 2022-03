Por segundo día consecutivo desde que se conoció la denuncia, varios padres de familia, jóvenes de la institución, vecinos del sector y manifestantes han hecho presencia frente al colegio Nuevo Chile, en la localidad de Bosa, para rechazar con vehemencia los supuestos hechos en los que habría sido abusado un menor de cinco años, al parecer, por un docente de educación física.



En medio de los desmanes, hubo quemas. Foto: Archivo particular

Este miércoles , una turba enfurecida prendió fuego en varios lugares del centro educativo y atentó contra la infraestructura del lugar en medio de las manifestaciones de rechazo. Los padres de varios menores han denunciado frente a las cámaras de CityTv comportamientos irregulares por parte del docente hacia varios de sus alumnos. Algunos padres de familia afirmaron que el profesor maltrataba a sus hijos o que incluso los obligaba a usar pantaloneta cuando en la institución esta prenda de vestir no es de carácter obligatorio.



De acuerdo con la información entregada por la Secretaría de Gobierno, se registraron manifestaciones con presencia de muchos menores de edad. "Tenemos gestores de dialogo intentando intermediar de forma pacífica. También hubo presencia de Alcaldía Local, Secretaría de Seguridad, ICBF, Personería, rectoría del colegio, Secretaría de Educación. El Esmad está a tres kilómetros como fuerza disponible pero no tienen ninguna orden de intervenir" aseguró la institución.



No obstante, los vídeos que se han podido conocer por medio de redes sociales dejaron ver que la situación estuvo fuera de control y que ni los efectivos disponibles ni los gestores de convivencia habían podido controlar la ola de desmanes que varios miembros de la comunidad han desatado mientras la institución y las autoridades pertinentes se pronuncian frente al presunto caso de abuso en el colegio.

Por su lado, Germán Murillo, líder cívico de la veeduría de seguridad ciudadana, denunció la presencia de menores de edad que usando armas blancas "están persiguiendo a los miembros de la comunidad que no quieren dejar hacer ningún tipo de daños en el colegio". De la misma forma, Murillo le solicitó a la Policía que desplegara un escuadrón de miembros de infancia y adolescencia para controlar la situación y lograr dispersar a la comunidad aglutinada.



En esa misma vía, algunos miembros de la comunidad han manifestado rechazo por las acciones vandálicas que se han desarrollado en las últimas horas y hacen un llamado a la comunidad a esperar que las autoridades investiguen y se pueda saber la verdad de todo. "Cómo comunidad no podemos permitir que nos dañen todo, que dañen el colegio. Nosotros no tenemos la culpa de lo que está pasando y hay que esperar a que salga el dictamen médico para saber que pasó", señaló un líder comunal.



Entre tanto, la Alcaldía Local de Bosa manifestó que ya desplegó un equipo de gestores de convivencia para mitigar la situación, pero que es la Secretaría de Seguridad y Policía los que están al frente de los operativos de control.



En la noche de este miércoles, padres y vecinos del sector hicieron guardia frente a la institución para proteger la infraestructura.



"No me gusta nada porque eso es vandalismo y no ayuda en nada al niño que fue agredida. Las autoridades son las que se encargan de juzgar todo", aseguró la madre de uno de los estudiantes.

¿Qué dice la Secretaría de Educación?

La Secretaría de Educación de Bogotá rechazó "cualquier acto de violencia contra las instituciones y sus comunidades educativas e invita a la ciudadanía a rodear los colegios como espacios sagrados de protección y formación de los niños y niñas de la capital".



Resaltó, además, que con estos ataques se afecta a 3.725 personas que hacen parte de la comunidad del colegio. Se espera, por ejemplo, que este jueves la jornada de la mañana sea más corta.



Esta mañana, además, la Secretaria de Educación, Edna Bonilla, liderará un acto simbólico "para rodear a la comunidad educativa y promover la reconciliación".

Rechazamos vehementemente los actos de violencia contra el colegio Nuevo Chile. Los colegios se respetan y protegen. https://t.co/GbbDnBDrsF — Edna Bonilla Sebá (@EdnaBonillaSeba) March 24, 2022

