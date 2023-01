Luego de que Hugo Ospina, uno de los líderes del gremio de los taxistas, anunció un paro para hoy, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, dio un parte de tranquilidad a la ciudadanía y afirmó que representantes de los conductores se sentarán a hablar en una mesa de diálogo con representantes de la Secretaría de Movilidad y el Ministerio de Transporte.

“Quiero darles un parte de tranquilidad. Los líderes del sector de taxis nos han dejado saber que no harán paro mañana, que aceptan la mesas de diálogo que ha mantenido la Secretaría de Movilidad y que ahora estará acompañada por el Ministerio de Transporte. Agradecerle al ministro por su gestión para mantener estas mesas y que no haya zozobra”, dijo la mandataria.



Las protestas habían sido anunciadas por líderes del gremio desde el viernes pasado después de que un grupo de taxistas bloqueó la calle 26 de Bogotá por la inmovilización de un vehículo cuyo conductor lo dejó mal parqueado frente al centro comercial Gran Estación; sin embargo, solo hasta ayer domingo se confirmaron los 12 puntos de concentración en los que se reunirían.



La noticia fue confirmada por Ospina, quien celebró la disposición del Distrito de sentarse a conversar.



“Quiero darle un parte de tranquilidad a la ciudadanía, que no merece estar en vilo por un paro de taxistas, y en general a los compañeros que pensaban acompañarnos en el paro (...). Mañana (este 23 de enero) se va a llevar a cabo una reunión donde van a recibir nuestras denuncias”, dijo en los últimos minutos.

Quiero dar un parte de tranquilidad. Representantes del gremio de taxis nos han dejado saber que seguirán participando en las mesas de diálogo con @SectorMovilidad @MinTransporteCo y no realizarán paro.



Feliz regreso a clases para niñas y niños mañana!

Feliz semana para todos! pic.twitter.com/G4Y6suGxc4 — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) January 23, 2023

Al cierre de esta edición, no se conoce ni la hora ni el lugar elegido para dicho encuentro; sin embargo, una fuente le confirmó a EL TIEMPO que allí estarán reunidos los 15 líderes del gremio en la ciudad.



Entre las peticiones que piensan llevar a la reunión se incluye una para que a aquellos taxistas que se les venció el sello en el tarjetón no se les inmovilice el vehículo. “Llevaremos a la mesa el tema de las fotomultas, el tema de los agentes de tránsito azules, que están mal capacitados, entre otros temas”, agregó.



Además, Ospina y los otros líderes, quienes dicen sentirse perseguidos por las medidas de la Secretaría de Movilidad, solicitarán que se tomen decisiones para mitigar el impacto de las obras en la movilidad.



Pese al anunció de la alcaldesa, una fuente le confirmó a EL TIEMPO que Ospina no estaría entre los 15 líderes que participarán en la mesa.

REDACCIÓN BOGOTÁ

