Hubo protestas de domiciliarios Rappi en el norte de Bogotá

Un grupo de rappitenderos protestó en la tarde de este sábado en varios puntos del norte de Bogotá. Hacia las 2:30 p.m., la Secretaría de Movilidad reportó que 100 domiciliarios estaban ubicados en la carrera 15 con calle 85. Luego, iniciaron una movilización hacia la calle 100 que, más tarde, llego a las calle 72



Allí a las 4 p.m., después de diálogos con los Gestores de Convivencia, se logró habilitar la vía



Las organizadores aseguran que algunos domiciliarios están inconformes con un "nuevo sistema de puntos" y que, otros más, no están de acuerdo con el monto que les corresponde al hacer el domicilio.

"Nos colocaron unos rappi puntos de la cuarentena para acá, buscando la manera de mejorar la aplicación, pero no nos beneficia. También hay bloqueos injustificados, no nos dan razón. También hacen comprar la gente maletas e implementos... pero no dan respuesta a los bloqueos", comentó uno de los voceros en Blu Radio.



La protesta no pasó inadvertida este fin de semana. En redes, fue tendencia el HT #RappiParo. El llamado de los organizadores para los participantes fue manifestarse de manera pacífica.



La plataforma se pronunció en un comunicado, pero no se refirió al tema de puntos ni a las quejas de los manifestantes.



"Desde que inició la coyuntura, hemos entendido que somos el canal que comunica a los comercios con los usuarios. Por ello, hemos tomado todas las medidas de bioseguridad correspondientes siguiendo los protocolos", dice el comunicado y menciona algunas de las inversiones en bioseguridad. Al final, solo asegura que este fin de semana la plataforma seguirá operando.

