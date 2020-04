¿Por qué protestan en las localidades?

Las protestas en varias localidades de Bogotá comenzaron a aparecer anoche y continúan hoy durante la mañana en las localidades de Ciudad Bolívar, Bosa, Rafael Uribe Uribe, Suba y Usme. Todos argumentan una misma razón: la ausencia de ayudas por parte del gobierno Nacional y Distrital que les permita lidiar con el confinamiento que parece extenderse cada día más. Y algo más: hambre una palabra que recientemente se simboliza con un trapo rojo que emerge por entre humildes viviendas.

La mayoría de plantones han trascurrido en paz aunque con pedidos airados por parte de la ciudadanía, unas pocas han terminado con enfrentamientos con la policía que como autoridad está encargada de mantener a la ciudadanía resguardada en sus casas. Por ejemplo, en Usme, ya se han presentado bloqueos y aglomeraciones.



Y es que la atención a estas poblaciones no es nada fácil. Según cifras dadas a conocer por la misma alcaldesa Claudia López Bogotá tiene cerca de 500.000 hogares entre población pobre y vulnerable y casi 1 millón de hogares de estrato medio. A todos estos hay que llevarles ayuda en una de las coyunturas más grande de la historia de la capital: la pandemia por la Covid- 19 que ya ha dejado más 1.242 contagiados en la ciudad.

Una de las localidades que presenta la situación de forma más delicada es Ciudad Bolívar. Cristian Robayo, edil de la misma dijo que en varios puntos de la localidad muchas familias no han recibido ayuda para pasar la cuarentena. “La mayoría son personas que era vendedores ambulantes, víctimas del desplazamiento forzado, madres cabeza de familia, trabajadores independientes, transportadores, gente dedicada a la construcción y la confección y al trabajo doméstico”.



Según dice estas persona han venido solicitando las ayudas al gobierno Nacional y Distrital pero hasta el momento, aseguran, a sus casas no ha llegado nadie a apoyarlos. “En sus cocinas no tienen alimentos. Esta localidad está inundada de banderas rojas, el símbolo de la necesidad de apoyos alimenticios. Por eso es que hay tantas protestas en Bella Flor, el kilómetro 12 vía Quiba, el sector de Arborizadora Alta y Paraíso Mirador cerca del cable aéreo”.



Para Robayo uno de los sectores en donde la situación está más álgido es el de Arborizadora Alta donde dice que la Fuerza Pública ha actuado de manera desmedida, haciendo disparos al aire, hechos de donde un joven resultó herido en su cabeza. “Pero el llamado de nosotros es al respeto y la solidaridad y a la alcaldesa Claudia López para que nos ayude porque esto puede terminar en una situación muy compleja. Si siguen saliendo a las calles con protestas pacíficas pues habrá más riegos”. Agregó que la ciudad de Ciudad Bolívar no tiene no tiene alcalde local, se mantiene la figura de un encargado, es la localidad en donde más del 70 por ciento de sus habitantes son personas que trabajan de manera informal y subsisten de lo que se ganan cada día.

En el barrio República de Canadá, con un cacerolazo, los habitantes manifiestan que no han recibido ayudas por parte del Gobierno ni de la Alcaldía. Foto: César Melgarejo.

Aunque en la localidad hay redes de apoyo solidario es claro de que la ampliación progresiva del confinamiento no va a permitir que esto sea sostenible con el tiempo. “Es necesario declarar la urgencia manifiesta para modificar el presupuesto local y llegar con ayudas humanitarias”.



Pero esta es una situación que se vive en varias localidades. En Bosa, por ejemplo, anoche se presentaron varios plantones. “Tenemos hambre, pedimos la ayuda del gobierno Nacional”, gritaban los residentes que salieron anoche a protestar.

Pero allí la Alcaldía Local dice que ha entregado ayudas en el marco del programa Bosa Solidaria.



Este 14 de abril se realizó la primera jornada de entrega de 610 kits alimentarios y de aseo a igual número de familias vulnerables de la localidad de Bosa, que se han visto afectadas por la medida de restricción de circulación para contener la pandemia del Covid-19.

Gracias a una inversión de 4 mil millones de pesos por parte de la Cruz Roja, se le brindó este beneficio puntual a los barrios San Bernardino XVIII, la Ruleta y el sector del plan parcial Edén el Descanso, que fueron previamente caracterizados por la alcaldía local de Bosa y otras entidades distritales. “Luego de evidenciar que todos estos polígonos requieren de atención en materia alimentaria y de kits de aseo, iniciamos la primera fase de entrega de ayudas humanitarias”, explicó la alcaldesa (e), Tatiana Piñeros, quien además les hizo un llamado a su comunidad para que esperen en sus casas y continúen con los cuidados que exige esta cuarentena. “Sigan con todas las medidas de seguridad, espérennos porque juntos podemos”, puntualizó Piñeros.



En la localidad de Usme también se prevé una bomba de tiempo. De hecho, desde que se inició la cuarentena en barrios como Puerta al Llano, la comunidad ha tenido que evitar saqueos a locales comerciales, luego de que algunas personas se manifestaran porque no tenían con qué alimentarse.



Israel Ortiz, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Santa Martha en Usme dijo que prácticamente toda la localidad tiene trapos rojos en las ventanas pero que en los barrios Alaska, Porvenir, Alfonso López y el que él representa la situación es cada vez más complicada. “Lo que necesita la gente es comida porque aquí no ha llegado ninguna entidad con mercados”. A esto añade que aunque algunos ciudadanos de la localidad han recibido en mensaje en donde les informan que son beneficiarios de los programas del Distrito en el marco de la pandemia todo se queda en el anuncia. “No les explican cómo reclamar esas ayudas. Aquí la gente necesita de más pedagogía”.

¿Y qué dice el Distrito?

Según el programa Bogotá Solidaria el Distrito ya ha entregado beneficios monetarios a 262.561 familias, 171.683 familias por transferencias del Gobierno Nacional y 90.878 por transferencias de la Alcaldía Mayor de Bogotá.



En cuanto a donaciones se planea ayudar a 15.425 familias vulnerables de Bogotá con 2.468 millones de pesos. Ya han sido donados 8.793 mercados y 1.000 kits de aseo.

En beneficios a estudiantes, adultos mayores y población vulnerables746.355 apoyos alimentarios han sido entregados por la Secretaría de Integración Social del 20 de marzo al 14 de abril. También 918.848 apoyos alimentarios del 25 de marzo al 14 de abril: 245.904 bonos PAE y 672.580 refrigerios.



Adicional a esto 45.719 adultos mayores han recibido un subsidio tipo C por las alcaldías locales.

Pese a todas estas ayudas es claro que para las localidades no es suficiente a la luz de las protestas que se están originando. EL TIEMPO pidió un pronunciamiento por parte de la Secretaría de Integración Social pero solo dijeron que están trabajando para llegar a más poblaciones.

Cifras reveladoras del programa Bogotá Cómo Vamos (BCV)

Indicadores de contexto



- El 12,4% de los bogotanos es pobre (1.014.450 de personas), es decir recibió menos de

$ 283.828.



- El 2,5% esta en pobreza extrema, recibió menos de $ 123.527.



- Bogotá es la segunda ciudad con menor pobreza del país, precedida únicamente por Manizales (11,9%). Por el contrario, Quibdó (48,3%) y Riohacha (47,5%) presentan la mayor incidencia.



- El 9% de los hogares de Bogotá se encuentran en condición de pobreza multidimensional.



- En el año 2013 la Secretaría de Planeación Distrital hace una aproximación a la comprensión de la problemática de pobreza oculta en estratos 3 y 4, encontrando que el 77.6% de los hogares con características de pobreza oculta se encuentran en las localidades de Usaquén, Barrios Unidos, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, Engativá, Fontibón y Kennedy.

Trabajo y seguridad económica

​

El desempleo es la variable más sensible para los hogares por cuanto esta es la principal causa de vulnerabilidad al interior de las familias.



- En el 2019 la tasa de desempleo fue de 10,9%; mujeres 12,3%.

- el 18,9% de los hogares en Bogotá existen 3 o más personas a cargo por cada miembro

ocupado.

- el 28% del empleo lo genera comercio, hoteles y restaurantes.

- el 23% servicios sociales, comunales y personales.

- 14% las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler

Alimentación

​

La alimentación surge como la necesidad más sentida en la población, puesto que al afectar la capacidad básica de estar bien alimentado, esta irá en detrimento de otras capacidades como gozar de buena salud.



- En el 2019, el 14% de las personas manifestó que en las últimas CUATRO semanas, ella o algún miembro de su hogar tuvo que comer menos de TRES comidas diarias porque no había suficientes alimentos.

Salud y Seguridad Social

​

En la medida en que no tienen los ingresos para afiliarse al SGSSS a través del régimen contributivo, y no son lo suficientemente “pobres” para ser afiliados al régimen subsidiado.



- El 69% de los hogares en Bogotá al menos una de las personas económicamente activas que están ocupadas no cotizan a fondo pensiones.



- En el 18,7% de los hogares en Bogotá existe al menos un miembro del hogar mayor de cinco años sin aseguramiento a Seguridad Social en Salud.



- Hay un abandono a las personas mayores de 60 años por parte de sus familiares y no cuentan con acceso a pensión ni ingresos, tampoco reciben ayudas económicas de sus familias.

Vivienda:



A pesar de contar con adecuadas condiciones de vivienda y de habitabilidad, uno de los temas recurrentes es el deterioro de las viviendas por la baja capacidad económica para sostenerlas en el tiempo.



Otra situación compleja es el surgimiento de inquilinatos ante la imposibilidad de encontrar otro tipo de fuente de ingresos.

Carol Malaver

