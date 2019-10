Malestar en Tenjo por cambios en sistema de cobros del transporte

Entre el lunes y el martes de esta semana, los habitantes de Tenjo bloquearon distintas vías del municipio. Se estaban manifestando contra los cambios que la empresa de transporte intermunicipal Flota Águila S. A. implementó en los últimos días. Según los usuarios, hubo alzas arbitrarias en el costo de los pasajes.

“Quieren cobrar por un trayecto corto lo mismo que cobran de aquí a Bogotá, como si fuera un pasaje completo”, dijo Alfonso Carrillo, habitante del municipio.



La empresa de buses está tratando de utilizar un mecanismo de tarjetas plásticas similares a las del Sitp en Bogotá, que tendrían un costo de 8.000 pesos.

Uno de los motivos principales de las protestas tiene que ver con el despido masivo de unas 120 personas que trabajaban como auxiliares de los buses. Ahora, debido a la implementación del sistema con tarjetas, su rol laboral fue reemplazado.



Los representantes de la empresa Flota Águila argumentan que no tenían ningún vínculo laboral con los auxiliares de los buses, porque eran los propios conductores quienes pagaban por sus servicios.



Las autoridades y los privados abrieron una mesa de concertación.



Los alcaldes de Tabio y Tenjo, representantes de la Superintendencia de Transporte y del Ministerio de Transporte, entre otras autoridades, se reunieron en la tarde del martes con algunos representantes de las empresas involucradas.



Estos últimos admitieron que en una jornada hubo un error de cobro y que por esa razón la comunidad percibió un alza excesiva. Sin embargo, aseguraron que estaban dispuestos a escuchar las quejas.



Después de cuatro horas de diálogos, las autoridades y los miembros de la empresa de transporte llegaron a unos acuerdos.



Se resolvió que las tarjetas inteligentes no tendrán que ser utilizadas por los usuarios de manera obligatoria. Es decir, los conductores de los buses seguirán recibiendo dinero en efectivo.



La tarifa mínima, que estaba en 2.900 pesos, quedará en 1.500 pesos. Además, las empresas de transporte acordaron colaborar con los auxiliares de los conductores que quedaron desempleados. “Se comprometieron a asesorar a los auxiliares y a contratar, al menos, a 30 de ellos”, dijo el alcalde de Tenjo, Juan Gabriel Gómez.



Sin embargo, estos arreglos no estabilizaron la situación de orden público en Tenjo de manera inmediata. Las autoridades reportaron que en la noche de este martes aún había algunos habitantes del municipio bloqueando vías principales.



De igual forma, para el miércoles, la alcaldía de Tenjo decidió restablecer las clases en los colegios públicos.



BOGOTÁ - CITY TV

*Con reportería de Leonardo Ballesteros, Noctámbulo de Citytv.