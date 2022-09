Los comerciantes y residentes del barrio Santa Fe, en la localidad de Los Mártires, protestaron el día 1 de septiembre. Le piden al Distrito trabajar de la mano contra la explotación sexual y la violencia en la zona; además, que los ayuden a no ser estigmatizados.

Explicaron que desde hace varios meses sus habitantes son señalados como si fueran delincuentes a raíz de los hechos violentos que allí ocurren. Según cifras de la Secretaría de Seguridad, de enero a julio, en la localidad se han cometido 251 delitos sexuales, 54 extorsiones, 33 homicidios, 139 hurtos al comercio y 2.710 a personas, sin mencionar otros delitos.



Por todo esto, el nombre del territorio se asocia a uno de los sectores más violentos de la capital. Sin embargo, allí viven y trabajan más personas buenas y productivas que malas. “Hay tiendas, cafeterías, peluquerías, droguerías, hoteles, moteles, residencias, almacenes de ropa y empresas, las cuales han venido siendo afectadas y disminuido sus ventas por culpa del abandono de las entidades distritales y nacionales en la atención de las problemáticas”, dijo Yesika Santamaría, representante de la asociación de comerciantes del Barrio Santa Fe (Asocomerciantes ZAI).



Por esta misma razón convocaron el pasado 1 de septiembre a comerciantes y empleados para que marcharan por las principales vías del sector. Buscaban crear el primer ‘Territorio de paz e inclusión’. “Queremos el mejoramiento urbanístico del barrio, el desarrollo de programas sociales y la promoción cultural para convertir el sector en un entorno de respeto, inclusión y convivencia, y a partir de esto atacar delitos como la explotación sexual de menores, que tanto afecta los derechos de niñas, niños y adolescentes y de la comunidad en general”, explicaron.



Ellos le piden a la ciudad que entienda que no todo el barrio es una zona de tolerancia, de sexo o licor y que allí existen también comerciantes y pequeños empresarios que generan empleo. “Nosotros pagamos impuestos y aportamos a la ciudad desde la legalidad, pero nos juzgan por estar acá”, dijo Santamaría. Estas personas quieren que las ayuden a proteger el trabajo de las madres cabezas de familia, los negocios y las empresas desde la legalidad.



Ciudadanos afectados por esta situación explicaron por qué es necesaria una intervención urgente de toda la institucionalidad. “Yo vengo desde Usme, tengo cuatro hijos y soy madre cabeza de familia. Sostengo a mis padres, trabajo como camarera y mi trabajo es honesto, no le robo a nadie. Nos vemos afectados porque nos tratan como delincuentes cuando decimos en dónde trabajamos. Incluso la Policía”, dijo la señora Aura Beltrán, quien trabaja en uno de los hoteles de la zona como camarera. Como ella están José, Pedro, Fanny, la señora peluquera, el trabajador de la farmacia, el panadero y otros que piden ayuda a gritos. No quieren seguir siendo maltratados.

Los desmanes violentos

Ayer se produjo un hecho que demuestra aún más por qué los residentes del barrio piden intervención. Delincuentes de la zona boicotearon la protesta con acciones violentas contra la ciudadanía y, además, bloquearon la avenida Caracas con calle 22, generando un grave colapso del tráfico. “A las 6:40 un grupo de vándalos generaron traumatismos. Eso no tuvo nada que ver con nuestra marcha pacífica”, dijeron los manifestantes.



Lo cierto es que hombres sin camisa y armados de palos, cuchillos y machetes robaron a personas e intentaron tumbar las motos que circularon por el sector.



La Personería de Bogotá ha dicho que la capital no puede convertirse en un reducto donde las bandas delincuenciales sean las que deciden quién o dónde se trabaja o transita y que “se deben prestar todas las garantías no solo a los servidores públicos, sino a la población en general”.

Explotación sexual

El 10 de agosto, 15 personas fueron capturadas luego de una ardua investigación de la Fiscalía General de la Nación, seccional Bogotá. Estos delincuentes trabajaban en cinco establecimientos ubicados en el barrio Santa Fe de la localidad de Los Mártires.



Tenían clara su forma macabra de operar. Se aprovechaban de niñas con necesidades o migrantes ilegales para inducirlas a la prostitución. Todas eran menores de 14 años y con prendas y maquillaje lograban que parecieran de más edad para luego venderlas como si fueran mercancía para el mejor postor. Cuando ya estaban completamente intimidadas eran explotadas sexualmente. “A todos estos negocios se les realizará extinción de dominio. Todos los que estén involucrados en abuso sexual contra menores entrarán a este proceso. Somos implacables”, dijo el fiscal José Manuel Martínez Malaver.



Fue a través de varias entrevistas forenses realizadas a las menores como se logró identificar a los miembros de la cadena delincuencial. “No vamos a permitir explotación sexual, menos en este barrio en donde vamos a seguir detectando sitios que estén relacionados con redes de trata de personas”, agregó el fiscal Martínez Malaver.



Los sitios en donde se llevaron a cabo los operativos son Hotel Nuevo Milenio, Residencias Villa Luz, Residencias Sol y Luna, Residencias E. V. P. C., Ibiza Bar y Hotel Logia, todos en el barrio Santa Fe.



Los dueños de estos establecimientos destinaron o arrendaron estas propiedades para la práctica de actos sexuales sin importarles que allí eran explotadas niñas de entre 14 y 17 años. Los delitos por los que se capturaron fueron proxenetismo, en concurso heterogéneo con estímulo a la prostitución de menores.



Pero los dueños de los negocios dicen que no todos actúan de forma ilegal y piden verificar casos.

Personera fue amenazada

La situación en la localidad es tan grave que el 31 de agosto la personera local de Los Mártires fue víctima de intimidaciones a manos de delincuentes armados, en inmediaciones de este sector mientras cumplía su labor en la zona. Todo ocurrió en medio de un proceso de inspección por unas denuncias en el barrio Santa Fe.



Por eso, el ente solicitó a la Fiscalía General de la Nación que adelante las investigaciones respectivas que lleven al esclarecimiento de los hechos denunciados. “Hacemos un llamado a la Unidad Nacional de Protección (UNP) para que con urgencia realice los análisis de riesgo y a las autoridades competentes para que se investigue este caso”.

¿Qué se ha hecho por la zona?

Esta semana, el Distrito ha hecho 12 actividades de seguridad y acceso a la justicia con énfasis en registro y control para la prevención del hurto y consumo de sustancias psicoactivas (SPA). También, dos intervenciones de Plan Baliza en estaciones de TransMilenio Calle 22 y Calle 19 y en el barrio Santa Fe, y dos jornadas de Patrullando Escolar en los barrios Eduardo Santos y Agustín Nieto Caballero. En materia de seguridad, se han creado 19 redes CUIDAdanas y otras 39 se han fortalecido, en un trabajo conjunto entre la Secretaría de Seguridad y la Policía Metropolitana. Se logró el fortalecimiento de 6 frentes de seguridad ciudadana y se realizó el proceso de acompañamiento para la creación de cinco frentes de seguridad local.



CAROL MALAVER