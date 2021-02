Habitantes de Usme protestan por problema en recolección de basuras

Siga los últimos hechos de lo que acontece en Bogotá, Colombia y el mundo con Citytv y EL TIEMPO en la mañana de este jueves.



En la localidad de Usme se agudizaron las protestas de la comunidad que reclaman una mejora en el proceso de recolección de basuras. Decenas de familias durante toda la noche y la madrugada permanecieron en la vía junto a los desechos, que, según manifiestan, no han recogido por la dificultad que representa el traslado de las basuras desde el conjunto Cantarrana hasta la vía principal.

Esto se debe a que los camiones no pueden ingresar porque no hay vía y las mismas familias deben subir una empinada trocha con canecas y bolsas de basura en su espalda.



La comunidad bloqueó un sector de la localidad de Usme y provocó una restricción total de la movilidad en la vía que conduce al sector Usme Pueblo y la localidad de Sumapaz.



Además, un patrullero activo, que estaba adscrito al esquema de seguridad del Comando Principal de la Policía Metropolitana de Bogotá, fue capturado en las últimas horas.



Al parecer, fue descubierto en flagrancia mientras extorsionaba a dos comerciantes en Engativá. En ese momento intentaban adelantar un negocio de un vehículo.



Los periodistas de Citytv y EL TIEMPO lo mantienen actualizado todo el día. Para no perderse ningún hecho de actualidad, suscríbase al canal de YouTube de EL TIEMPO y permanezca pendiente de las actualizaciones.



Active la campana y recibirá notificaciones tan pronto se produzca la noticia.

Noticias de Colombia y el mundo en el canal de EL TIEMPO en YouTube Noticias de Colombia y el mundo en el canal de EL TIEMPO en YouTube

EL TIEMPO y Citytv