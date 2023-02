En la mañana de este martes, un grupo de vecinos del barrio Marsella de Kennedy protagonizó una nueva protesta contra la construcción de un colegio del Distrito en un predio denominado La Paz, al que consideran un bien de interés de la comunidad.



(Le puede interesar: Colegio La Paz sí se construirá en lote del barrio Marsella, pese a protestas).

Según los habitantes de la zona, en medio de las protestas varios de los manifestantes fueron agredidos por uniformados de la Policía Metropolitana cuando se negaron a abandonar el predio.​



Los habitantes del barrio manifiestan que están en contra de la construcción del colegio porque no hay espacio suficiente para levantarlo. También sostienen que a pocos metros del lugar ya hay una institución educativa pública funcionando y que esta obra "obedece a intereses económicos".



"Estamos solos, estamos abandonados por el Distrito", se escucha en una grabación en video publicada en redes sociales, en donde se observa a una mujer mayor que denuncia haber sido agredida.

A finales de enero también se presentaron choques en el lugar. Foto: @alisscifuentesg

¿Cuál es el conflicto?

Ese parque es el pulmón del barrio para más de 1.700 apartamentos, Es el único espacio verde que tenemos.

En la última semana de enero, la Administración distrital realizó el cerramiento de la zona y así dio inicio a las obras del colegio Ferrol La Paz, situación que provocó el rechazo de los habitantes del barrio Marsella, quienes consideran que el lote sobre el cual se hará el proyecto no pertenece al Distrito.



Esta situación generó protestas y enfrentamientos con las autoridades, quienes, según el relato de los vecinos, actuaron con exceso de fuerza cuando los desalojaron de la zona verde.



Pese a las protestas, la Secretaría Distrital de Educación manifestó que seguirá adelante con la obra, pues con ella se beneficiará a 1.060 estudiantes de la localidad que hoy no tienen un colegio cerca.



“Hacemos un llamado para que como sociedad pensemos en el bienestar de los niños y las niñas y en lo que significa que más de 1.000 estudiantes cuentan con un colegio, en una localidad que tiene un déficit de 8.000 cupos”, manifestó Edna Bonilla, secretaria de Educación, en aquel momento.



Pero miembros de la comunidad insisten en que esta zona verde, ubicada enfrente a la urbanización La Paz, ha servido como parque para los residentes del sector por más de 20 años. “Ese parque es el pulmón del barrio para más de 1.700 apartamentos, Es el único espacio verde que tenemos”, señaló José Vicente Nieto, vecino de la zona.



Los vecinos argumentan que este colegio quedaría a menos de cinco minutos de otra institución educativa y que al estar cerca de un caño, sería un riesgo para los menores.

Así se vería el colegio Ferrol La Paz una vez terminado. Foto: Secretaría de Educación

"Nosotros, por supuesto, como comunidad, estamos de acuerdo con la educación, pero acá en este espacio no habrá educación con calidad para los para los chicos porque es un espacio supremamente pequeño, un espacio donde no tendrían espacios verdes ni zonas de recreación", agregó.



Este proyecto es el fruto del trabajo de las administraciones de Gustavo Petro –cuando se efectuaron los estudios pertinentes y se logró la entrega del lote por parte del Dadep a la Secretaría de Educación–, de Enrique Peñalosa –porque se contrataron los respectivos estudios de diseño– y de la actual, la de Claudia López, pues fue cuando se culminó el diseño, se obtuvo la respectiva licencia de construcción y se contrató la obra por casi 42.000 millones de pesos.



“El predio se encuentra ubicado al lado de la urbanización La Paz, aprobada mediante resolución 61 del 16 de mayo de 1983 emitido por Planeación Distrital (ahora Secretaría de Planeación). Desde los inicios de la urbanización corresponde a una zona para la construcción de un equipamiento y distinta al área destinada al parque”, explicó la entidad en un comunicado.



Si bien el Distrito sostiene que les ha respondido 17 derechos de petición o solicitudes de información a la comunidad y entidades, además de cinco acciones de tutela que han fallado a favor de la Secretaría de Educación, la comunidad sostiene que no ha sido escuchada.

REDACCIÓN BOGOTÁ

