En la tarde de este miércoles, Hugo Ospina, presidente de la Asociación de Propietarios y conductores de Taxi invitó por medio de un vídeo a todos los líderes del gremio de taxistas en Bogotá a protestar en contra de los abusos a los que dicen ser sometidos por parte de la Secretaría de Movilidad y los agentes de Tránsito azules, el próximo 16 de enero.



De acuerdo con Ospina, al día de hoy, los taxistas de la ciudad tienen un grave problema con los agentes de tránsito azules, y por eso protestarán. Además, porque uno de sus compañeros será inmovilizado por no tener el sello del tarjetón de tarifas, algo que según él no es una infracción.



"En este momento en el kilómetro 4, tienen a un compañero retenido y lo van a inmovilizar que porque no tiene el sello del tarjetón de tarifas. Yo invito a todos mis compañeros que estén allá en ese km 4 vía a La Calera que lleguen en su auxilio porque el compañero se cansó y se va a declarar en huelga de hambre dentro de su taxi, hasta que se haga justicia con los taxistas en Bogotá", contó Ospina en el vídeo.

Atención taxistas amenazan con bloquear a la ciudad de Bogota, el líder de los conductores @hugoospina55 asegura que se cansaron de los abusos de la @SectorMovilidad pic.twitter.com/DGM0Sk2S1l — Manuel Salazar (@manolitosalazar) January 11, 2023

Asimismo, el líder de taxistas aseguró que Bogotá es la única ciudad del país donde por el sello del tarjetón la Secretaría de Movilidad abusa de los propietarios y conductores de taxi y les inmoviliza los vehículos, por lo que insistió en que la entidad está desacatando los fallos de la Corte Constitucional.

