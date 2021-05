Mentiras en redes produjeron ataque a misiones médicas

“El sábado volvimos a tener una jornada muy difícil en algunos puntos de la ciudad” fue la descripción que hizo el secretario de Salud y actual alcalde encargado de Bogotá, Alejandro Gómez, tras el 25.º día de protestas en el marco del paro nacional. Y aunque las manifestaciones transcurrieron de manera pacífica durante el día, el caos se desató al caer la noche del sábado en zonas como la autopista Sur y en el Portal de Las Américas, y lo peor, atacando a personal de salud en medio de una pandemia.

La denuncia es grave. Según reportó el Distrito, 16 ambulancias que atendían emergencias durante la caótica noche sufrieron ataques vandálicos con piedras y palos, rompiendo sus parabrisas e impidiendo cumplir con sus misiones médicas. Además, también se atacaron a los tripulantes de estos 16 vehículos, profesionales de la salud quienes resultaron lesionados.



(También: Daños al Sistema TM suman 18.000 millones)

Por mentiras difundidas desde algunos sectores políticos, afirmando que las ambulancias trasladaban heridos al Portal Américas o que cargaban armamento, fueron atacadas anoche 16 que sólo socorrían heridos civiles y uniformados.



¿A dónde pretenden llegar con esta locura? pic.twitter.com/ZdPQxOW7rg — Luis Ernesto Gómez👟 (@LuisErnestoGL) May 23, 2021

Gómez reprochó tajantemente lo ocurrido, y aseguró que debido a la circulación de información falsa en redes sociales, en la que se decía que las ambulancias se estaban utilizando para transportar “materiales bélicos”, se produjeron ataques a la misión médica durante las protestas del sábado.



“De manera irresponsable y falsa, a través de las redes sociales, se dijo que algunas de las ambulancias cargaban explosivos. Anoche lesionaron a las tripulaciones de las ambulancias y esto es supremamente grave. No solo se está ejerciendo un derecho a la protesta, sino que se está tratando de estigmatizar algo tan humanitario como es el trabajo del personal médico asistencial”, declaró.



Además, en redes sociales se publicaba que estos vehículos de emergencia recogían manifestantes heridos y que en vez de llevarlos a centros asistenciales, los entregaban a la Fuerza Pública, denuncias que fueron desmentidas por el propio alcalde encargado. Inclusive, algunos concejales de la ciudad replicaron estas afirmaciones en redes, como lo hizo la cabildante de Colombia Humana Heidy Sánchez, quien tuvo un cruce de palabras a través de Twitter con el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, sobre este grave tema.



(Además: La violencia en Las Américas no deja que diálogo prospere)



“Recibo información que las ambulancias están entregando a los heridos a las instalaciones del Portal Américas a la Policía, al PMU de Luis Ernesto Gómez”, declaró Sánchez. El funcionario no se hizo esperar y aseguró que afirmar esto era una irresponsabilidad que ponía en peligro a la misión médica y “ha generado que manifestantes paren ambulancias y les impidan pasar a atender heridos”.

Si hubiera aceptado mi invitación hace días a estar juntos permanentemente en el PMU abierto hubiera podido verificarlo con sus propios ojos.



Lamentablemente pareciera que para usted es políticamente más rentable seguir incendiando desde twitter que evitar los heridos. — Luis Ernesto Gómez👟 (@LuisErnestoGL) May 23, 2021

Ante la severidad de esta situación, el alcalde encargado tomó cartas en el asunto y aseguró que denunciará estos ataques a la misión médica, así como la circulación de información falsa en instancias internacionales. “Voy a denunciar ante las diferentes instancias nacionales e internacionales. Difundir mensajes mentirosos es un delito de la mayor gravedad y este tipo de ataques está condenado”, dijo.



También lamentó que 16 policías resultaran heridos durante los enfrentamientos de la noche del sábado, de los cuales uno resultó con quemaduras graves producto de una bomba incendiaria.



El Distrito hace un llamado a los manifestantes a que protesten de manera pacífica, respetando las labores de la misión médica, el personal de salud y las ambulancias que prestan los servicios de emergencia.

Más noticias de Bogotá