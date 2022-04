Colombia se prepara para una seguidilla de manifestaciones que comenzarán este jueves 28 de abril, día en que se cumple un año del inicio del Paro Nacional, y que se extenderán hasta el domingo, Día Internacional de los Trabajadores.





El director de la Policía Nacional, el general Jorge Luis Vargas, confirmó que los integrantes de la institución están en alistamiento de primer grado para prestar todo el apoyo durante la jornada de movilizaciones previstas para el día de hoy.



“Hemos suspendido vacaciones, permisos, de cara a la convocatoria de hoy”, señaló el general, quien le hizo un llamado a los colombianos y a las organizaciones sociales para que dichas movilizaciones se desarrollen de manera “pacífica, respetando los derechos de todas las personas”.



Reiteró que hay informaciones puntuales que dan cuenta de que algunas de las llamadas primeras líneas, “de manera anónima han indicado que quieren ejercer violencia o delitos contra los colombianos”, situación que aseguró el director de la Policía Nacional se le ha informado a los gobernadores y alcaldes para que se adelanten de manera coordinada los planes de seguridad.



Y que además, se trabajará con la Fiscalía para actuar de la manera más rápida y “lograr la judicialización, en flagrancia o con el tipo de captura administrativa”, de quienes afecten el orden.



De igual forma, el general Vargas aseguró que todo el Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad, de la Policía Nacional, “más de 4.700 policías entrenados, fueron desplegados en todo el territorio nacional, así como las Fuerzas Disponibles, más de 15.000 policías con capacidades para el control de aglomeraciones, también fueron distribuidos en diferentes zonas del país”, puntualizó.



A la vez, se dispuso de aeronaves, drones, cámaras, para apoyar el monitoreo de cada actividad y en caso de alteraciones del orden público contar con los elementos probatorios para judicializar a los involucrados.

¿Dónde habrá protestas en Bogotá?

En el caso de Bogotá, la Secretaría Distrital de Gobierno tiene confirmados al menos 25 puntos donde se convocaron plantones, marchas y actividades culturales:



- Universidad Pedagógica Nacional (Plantón y marcha): 10 a.m.

- Universidad Javeriana (Plantón): 1 p.m.

- Carrera 50 con calle 3 (Evento cultural): 7 a.m.

- Parque El Pórtico (Calle 145 #100 A) (Marcha): 8 a.m.

- Casa de la Cultura Ciudad Bolívar: 8 a.m.

- Plaza de Bolívar (Marcha): 8 a.m.

- Carrera 10 con calle 27 sur (Evento cultural con reivindicaciones): 9 a.m.

- Plazoleta Fundacional Bosa (Evento cultural con reivindicaciones): 9 a.m.

- Puente de la Dignidad (Plantón): 9 a.m.

- Superintendencia de Sociedades (Plantón): 9 a.m.

- Cancillería (Calle 10 #5-51) (Plantón): 9 a.m.

- Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca (Marcha): 9:30 a.m.

- Plazoleta Biblioteca Pública La Marichuela (Usme) (Evento cultural con reivindicaciones): 10 a.m.

- Monumento a Banderas (Marcha): 10 a.m.

- Fiscalia General de la Nación (Plantón): 10 a.m.

- Parque Nacional (Marcha): 11 a.m.

- Parque de Los Hippies (Marcha): 11 a.m.

- Colegio Guillermo León Valencia (Plantón): 1 p.m.

- Universidad Nacional - Salida calle 26 (Olla comunitaria): 1 p.m.

- Universidad Distrital Sede Tecnológica (Plantón): 2 p.m.

- Parque Central de Fontibón (Caravana): 2 p.m.

- Portal Américas - Rotonda El Tintal (Plantón): Sin hora definida

- Monumento a Los Héroes (Evento cultural con reivindicaciones): Sin hora definida

- Puente Puerta del Sol: (Calle 80 con 102) (Evento cultural): Sin hora definida

Para el acompañamiento, se tiene preparado un trabajo conjunto entre Distrito y Policía: por un lado, habrá un equipo de 455 gestores de diálogo y convivencia y de representantes del Ministerio Público para minimizar la posibilidad de que ocurran hechos violentos; por otro, el comandante de la Mebog, el general Eliécer Camacho, confirmó que la capital contará con un dispositivo de 4.000 uniformados que, a su vez, será reforzado por 150 efectivos de la Dirección de Policía Nacional.



Este miércoles, el Alcalde (e) de Bogotá, Aníbal Fernández de Soto, aseguró que, desde el Distrito se tiene conocimiento de las "distintas actividades por parte de distintos grupos y organizaciones sociales. Se presentan como de contenido social y humanitario para conmemorar las actividades derivadas del Paro Nacional y como parte de las actividades previas al día del trabajo".



A su vez, Fernandez de Soto anotó que, al momento, no se tiene información de "actividades de otra naturaleza". "Hay unos diálogos con las organizaciones que convocan y confiamos en que los que están convocando van a procurar que las manifestaciones que se desarrollen en el marco del derecho fundamental a la protesta y a la manifestación pública se lleven a cabo de manera tranquila y en el marco de la convivencia".

Otras ciudades

Con el compromiso de no realizar bloqueos y participar de forma pacífica, autoridades esperan tener un buen comportamiento por parte de los ciudadanos en ciudades como Cali y Medellín.



El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, advirtió que se contará con acompañamiento de la Fuerza Pública, pero existe, hasta el momento, un compromiso de cero bloqueos.



No obstante, hay inquietudes entre la ciudadanía, pues Cali fue la ciudad más golpeada por el paro en todo el país con 33 bloqueos desde aquel 28 de abril de 2021.



El sábado pasado, durante un consejo de seguridad liderado por el Ministerio de Defensa, la Gobernación del Valle anunció que acompañará los dispositivos de seguridad este 28 de abril.



Serán 1.100 hombres de Ejército Nacional los que apoyarán la seguridad en todo el departamento y 2.400 uniformados de la Policía adicionales los dispuestos en el despliegue operacional en Cali.



Por su parte, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, aseguró que en la capital antioqueña hay conocimiento sobre presuntas infiltraciones de violentos en las manifestaciones, declaraciones que han sido rechazadas por las autoridades.



En Medellín se espera una manifestación masiva que tendrá inicio sobre las 9 de la mañana desde el Parque de los Deseos.



Mientras tanto, Bucaramanga, Cartagena y Barranquilla dispusieron de efectivos de la policía para que vigilen la jornada pese a que no hay señales de movilizaciones ciudadanas.

