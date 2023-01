Luego de conocerse los cambios del pico y placa que empezarán a regir en Bogotá, a partir del 10 de enero, las críticas al nuevo modelo no dieron espera, por lo que algunas personas empezaron a convocar protestas en contra de esta medida. El 11 de enero se sabrá la fecha exacta de las movilizaciones.



Según se conoció, el 11 de enero varios sectores de la ciudad se reunirán para establecer una fecha para convocar a protestas a las personas que se sienten inconformes con el nuevo pico y placa, y que no cuentan con suficientes recursos para poder pagar la excepción del pico y placa solidario.



Voceros dialogaron con Caracol Radio del tema, y les aseguraron que hasta el 11 se sabrá cuando y cómo se llevararán a cabo las protestas, pero además, que estas no solo serán en Bogotá, sino en varios lugares de Colombia, por lo que esperan que sean miles de conductores los que participen.



Cabe recordar que el nuevo modelo dejará de dividir las placas impares de las pares, pues a partir del 10 de enero la medida funcionará así: en días pares, para los vehículos cuya placa termine en 1, 2, 3, 4, y 5 y en los días impares los carros que no podrán circular son los terminados en 6, 7, 8, 9 y 0. Cada cuatro meses habría una rotación.



Adicional a este cambio, la excepción del carro compartida fue eliminada, y los precios del pico y placa solidario aumentaron; para pagos diarios el valor quedó fijado en 58.178 pesos; mensual, 464.974 pesos y, para el semestre, la tarifa será de 2.325.095 pesos.



REDACCIÓN BOGOTÁ