Caso de joven herido aumenta tensión entre Esmad y manifestantes

El ambiente previo a las movilizaciones sociales de este miércoles en Bogotá era tenso. Un día antes trascendió un documento con logos de la policía que anticipaba que la jornada sería “violenta”, y que advertía del interés de supuestos grupos radicales de participar en ella. Estos buscarían generar caos y vandalismo en la ciudad, según se leía en el informe.



También, días antes, se publicó en redes sociales un video en el que tres personas encapuchadas invitaban a la movilización en contra de los abusos de la Fuerza Pública bajo el lema de que ‘todos los policías son bastardos’.



El miércoles 24 de febrero, el día de la marcha, cuando apenas comenzaba la tarde, en la Universidad Pedagógica se empezó a concentrar un grupo de jóvenes que bloqueó la calle 72 y que minutos después empezó una movilización hasta la calle 19, en el centro de la ciudad, donde el 23 de noviembre del 2019 cayó herido de muerte Dilan Cruz, después de recibir el impacto de un proyectil disparado por un miembro del Esmad.



En este grupo de manifestantes estaba Gareth Sella, un joven de 24 años, graduado en Cine, que hace parte de los Escudos Azules y que ese día, según afirman los integrantes de este colectivo, estuvo a cargo de una de las tablas que usan como escudo para proteger a los manifestantes. A la altura de la carrera 7.ª con calle 19 se presentó un hecho que marcó el transcurso de la jornada.



“Es abandonada una moto de la policía sobre la vía en la que iba a transitar la marcha, eso detonó una serie de choques entre policía y manifestantes, y ocurre en cuestión de segundos esta lesión al joven Gareth cuando él estaba tratando de evacuar a otros manifestantes”, contó Santiago Salinas, abogado defensor de Derechos Humanos del colectivo Jesús María Valle Jaramillo.



De acuerdo con testigos del hecho, la víctima recibió un impacto con un objeto en uno de los ojos cuando se retiró por un momento las gafas de protección que llevaba. Aún no es claro qué generó la lesión, aunque muchos culpan de esto a algún elemento disparado por hombres del Esmad que dispersaron a los manifestantes en este punto de la ciudad.



No obstante, otra versión tiene la Policía sobre lo que pasó con Gareth. Con algunos videos de cámaras de seguridad, y otros que fueron grabados en el transcurso de la movilización, quieren demostrar que este joven no solo habría cometido actos vandálicos contra TransMilenio, sino que se cambió la ropa que llevaba para no ser identificado.

Gareth Steven Sella, el joven de 24 años herido en protestas. Foto: Archivo particular

“Tenemos conocimiento de una persona lesionada. Hacemos la verificación y observamos la vestimenta con la cual él sale. Salía con un jean, con una camiseta azul. Hicimos trabajo investigativo para poder establecer en qué momento este joven sale lesionado a la altura del ojo”, afirmó el comandante de la Policía de Bogotá, el general Óscar Gómez Heredia.



Luego de las investigaciones, la Policía logró identificar al joven por los zapatos que llevaba puestos. “Con esto observamos a una persona que estaba con overol negro, con máscara en el recorrido de la marcha y que también tenía unos tenis de las mismas características”, dijo el oficial. En otro video se ve cuando, al parecer Gareth, en un negocio, se cambia de ropa.



“A él le gusta formarse en política y derechos humanos y por eso sale a manifestaciones. Pero no es una persona agresiva y que salga de manera violenta”, aseguró la hermana del joven, ante lo dicho por la Policía.



Uno de los compañeros de Gareth, también integrante de los Escudos Azules, denunció que la marcha estaba infiltrada por encapuchados que generaron los enfrentamientos con la Fuerza Pública. Ese día también resultaron heridos dos gestores de convivencia y una funcionaria de la Personaría Distrital.



La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se refirió anoche a estos hechos, y dejó ver algunas pistas de qué fue lo que pasó, aunque aún avanzan las investigaciones. Expresó que lo menos importante en el caso de Gareth es la ropa que llevaba puesta.



“Está expresamente prohibido, no se puede disparar nada al cuerpo de un manifestante, mucho menos a la cara. Es otro caso donde se incumplen los protocolos, y eso exacerba las tensiones con la Policía. Es frustrante porque no importa cuánto esté uno encima, cuando hay estos choques pasan estas cosas”, dijo.



El director de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno, Andrés Idárraga, aseguró que el Distrito está haciendo un acompañamiento a la víctima para agilizar los procesos de salud y de esclarecimiento de los hechos. “Estamos realizando todas las averiguaciones con organizaciones de Derechos Humanos para establecer qué fue lo que sucedió”, dijo Idárraga.

Desde los Escudos Azules manifestaron que seguirán denunciando los hechos de violencia policial y “pidiendo una reforma estructural” de la institución. Estos hechos ocurrieron la misma semana en que la Secretaría de Gobierno empezó un proceso de capacitación en Derechos Humanos a más de 900 integrantes del Esmad.



“Bogotá es la ciudad del país que más movilizaciones atiende a través del diálogo y en cumplimiento estricto del protocolo de atención a la protesta social. Más allá de las normas, lo que buscamos en esta capacitación para los integrantes del Esmad es que sepan sortear momentos de altísima tensión y complejidad, manejar la inteligencia emocional y reaccionar de manera pacífica en las protestas, garantizando siempre los derechos humanos”, indicó Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno.



Para hoy está programada una nueva jornada de movilizaciones en la ciudad, como parte de una convocatoria nacional de organizaciones sindicales y organizaciones sociales.

También siguen las tensiones con el sector de los gastrobares, por lo que se espera que en los próximos días se presenten más marchas, como las que se registraron ayer en el centro de la ciudad, aunque allí no se requirió la acción policial.

