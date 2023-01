Comenzamos el año con nuevo “día y placa” (desde hace un año que es todo el día, no solo la hora pico) y con nuevas tarifas de transporte público. Ambas cosas generan algunas protestas por parte de algunos usuarios de carro (el 15 %) y de bus (el 36 %). La expectativa de la operación tortuga de carros es que la alcaldesa atienda las necesidades de quienes si pagan impuestos: tapar los huecos, eliminar restricciones o reducir impuestos. La intención de las colatones en TransMilenio es que la tarifa no suba y que mejoren la seguridad y la calidad de servicio.

Subir la tarifa era necesario para cubrir parcialmente el costo y no aumentar las transferencias de impuestos al fondo de estabilización de tarifas. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Los cambios de números de “día y placa” no generan una modificación sustancial de la restricción que ya teníamos. Cambian los números, se quita la excepción por tres personas, pero no se evoluciona hacia algo realmente efectivo. La restricción se agotó como medida de reducción de congestión, pero no es posible simplemente eliminarla. Hoy cumple una función de reducción de uso de carro que recae principalmente en población de estratos medios y bajos que no compraron un segundo vehículo o no le pagan por circular a la ciudad. Al quitarla como piden algunos en la protesta, simplemente sube la congestión. Según el indicador INRIX de congestión, los bogotanos en carro pierden 122 horas al año frente a la situación de tráfico sin congestión. Sin “día y placa” sería peor.



Es hora de un cambio drástico y la solución ya cuenta con piloto por la Secretaría de Movilidad: restricción total en el área de mayor congestión de la ciudad y que quienes quieran entrar paguen por cada acceso. El piloto se realizó en los dos años pasados con ayuda de una aplicación tecnológica en celular que determina el costo por ruta. Si bien esto volverá a ser poco satisfactorio para quienes defienden el uso del carro particular, esta mecánica reduce sustancialmente la congestión favoreciendo a usuarios de transporte público y quienes quieran ir en carro para ir a la zona de congestión y provee recursos al fondo de estabilización de tarifas.



También permitiría el uso de carros fuera de la zona de congestión sin restricción. Es un cambio solidario, por supuesto no exento de detractores, pero que mejora las cosas para la mayoría. No creo que ningún candidato lo proponga en campaña, porque las propuestas deben ser de buen recibo para quienes más protestan. Lo llamativo es que el alcalde de izquierda Ken Livingston de Londres fue electo con esa propuesta en su manifiesto (programa de gobierno) y la implantó en 2003.

Sobre la tarifa de TransMilenio (troncal y zonal) vale la pena decir que, si bien se ha incrementado en 20 % en términos reales desde 2001, el salario mínimo ha aumentado en 42 % en el mismo periodo. De hecho, solo era posible comprar 33 pasajes con el subsidio de transporte en el primer año, ahora es posible adquirir 47.



El transporte público es hoy más asequible que hace 22 años para trabajadores formales. El pasaje tampoco es el más caro de la región: Uruguay, Brasil, Chile tiene pasajes de transporte público más altos. Ahora bien, el legado de falta de expansión y cuidado en la década pasada, el aumento de la inseguridad y de incidentes de abuso sexual, generaron una fuerte caída en la percepción de servicio, que apenas empezó a dar signos de recuperación en el primer semestre de este año.



La pregunta “¿Cuánto es un pasaje justo para el servicio que presta Transmilenio?” es una pregunta difícil de responder. Algunos responden que cero, y otros valores inferiores a la tarifa actual. En cualquier caso, sea cero o el valor actual, TransMIlenio troncal y zonal requieren subsidio. Cada viaje costaba al final de 2022 3.821 pesos en troncal y $ 4.454 pesos en zonal. Subir la tarifa era necesario para cubrir parcialmente el costo y no aumentar las transferencias de impuestos al fondo de estabilización de tarifas. Pero también es necesario mejorar la seguridad, regularidad y comodidad del servicio; reducir el robo de pasajes que ronda el 30%, revisar los que se pueda ajustar en los contratos y operar la flota más racionalmente. Los índices operacionales son bajos en términos de pasajeros por bus (791 en troncal, 259 en zonal) y pasajeros por kilómetro recorrido (3,80 en troncal y 1,54 en zonal).



También hacen falta recursos distintos a las transferencias de presupuesto distrital y nacional para cubrir el faltante operativo, especialmente de los buses zonales (el troncal estuvo en equilibrio hasta 2011). Y por último, deberían expandirse los incentivos Sisben, adultos mayores y personas con discapacidad para dar más acceso a quien más lo necesita. Eso es más eficiente que una tarifa baja para todos los usuarios.



Gestionar el tráfico y el transporte público no es fácil, pero es la tarea del día a día. Se necesita más cuidado y acción con lo que tenemos, mientras avanzamos en las grandes inversiones de transporte masivo y de acceso a la ciudad en marcha. La mejor manera de atender las protestas de lado y lado es gestionando mejor ese día a día de la movilidad.

DARÍO HIDALGO

@dhidalgo65

