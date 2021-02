De manera pacífica, transcurrió protesta de bares y restaurantes

Con pancartas de negarse a cerrar, y argumentando que los cierres producto de la pandemia los han llevado a pérdidas económicas, empresarios y trabajadores del sector de bares y discotecas protestaron hoy en la tarde por la decisión de la Alcaldía de cerrar los gastrobares en Bogotá.



Desde distintos puntos de la ciudad, los manifestantes se movilizaron hasta la Plaza de Bolívar, por lo que hubo bloqueos de vías y cierres en algunas estaciones de TransMilenio del centro, como Museo del Oro, Universidades y aguas.



También se reportaron bloqueos a la altura de la carrera Séptima con calle 26 y en la avenida Jiménez con Caracas, donde los gestores de convivencia del Distrito dialogaron con los manifestantes para lograr la descongestionar las vías.

#AEstaHora continuamos dialogando con los empresarios del entretenimiento nocturno que se manifiestan en varios sectores de Bogotá.



Todas las medidas que se han tomado buscan proteger la vida y salud de todos los que vivimos en la ciudad. pic.twitter.com/jyuJ5Zp2XX — Secretaría de Gobierno (@GobiernoBTA) February 25, 2021

A pesar de que la Secretaría de Gobierno había anunciado ayer un acuerdo con empresarios y representantes de este gremio para crear un piloto de la reapertura gradual de estos sitios, las medidas de cierres que se ha tomado el Distrito los ha afectado. Por esta razón, volvieron a protestar tras la que ya habían realizado el martes por los mismos motivos, donde en un punto de la ciudad, en la calle 85 con autopista norte, hubo intervención del Esmad.



Tras un diálogo respetuoso y constructivo con propietarios de bares y discotecas llegamos a los siguientes acuerdos pic.twitter.com/fIyTEHnPe4 — Luis Ernesto Gómez👟 (@LuisErnestoGL) February 24, 2021

Aunque el Distrito acordó que habría ayudas económicas para estos negocios, como el congelamiento del impuesto predial o descuentos en el ICA, muchos dueños y trabajadores de los establecimientos nocturnos no ven esto como una medida suficiente para solventar las inversiones que han hecho para volver a funcionar.



La protesta se desarrolló de manera pacífica y no hubo intervención de la fuerza pública, aunque no fue tan concurrida como las desarrolladas el martes, de los mismos comerciantes, y la de estudiantes y sindicatos, del día de ayer.



Por ahora, se mantiene la incertidumbre de lo que suceda estos fines de semana con algunos de estos establecimientos que han dejado en claro que no van a cerrar. La Alcaldía mantiene firme que, hasta que no se cree el piloto de reapertura gradual, los bares y discotecas no funcionarán, solo los restaurantes hasta medianoche.



