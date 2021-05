Claudia López pide a la Policía dejar de usar balas de goma

Luego de reunirse con la Policía y ONG, la alcaldesa Claudia López destacó que durante las protestas no se han presentado heridos ni muertos de bala, pero llamó la atención porque con las balas de goma se están causando lesiones en los ojos de 11 jóvenes.

"Le he pedido a la Policía Nacional y a la Policía Metropolitana que suspenda le uso de armas con bala de goma. Creemos que pueden ser en este momento el principal causante de que haya jóvenes lesionados en sus ojos", dijo.



Y agregó: "No están costando la vida, pero les está costando los ojos a jóvenes. Eso es inadmisible en cualquier democracia". Aclaró que, no obstante, esas armas están aceptadas por resolución del Ministerio de Defensa.



La mandataria dijo también que el hecho de que no se hayan presentado lesionados con armas de fuego ni muertes no quiere decir que no se hayan presentado violaciones de derechos humanos ni casos de abuso policial.



"Movilizarse en esta ciudad no puede valer ni una vida, ni una herida, ni sus ojos", afirmó la mandataria.



Y señaló: "Tenemos 140 ciudadanos que recibieron heridas. Y de esos 17 ciudadanos tienen lesiones mayoritariamente graves". Y sobre esos casos la mandataria dijo que pidió que se denunciaran y se investigaran, y que los responsables sean sancionados.



López destacó que mientras el 9 y el 10 de septiembre pasado hubo 75 heridos por bala y 10 homicidios, en estas protestas no se presentó ni uno de esos hechos.



"La cantidad de medidas que tomamos para que nunca vuelva a ocurrir lo que pasó en Bogotá el 9 y 10 de septiembre, ha permitido que no haya un solo herido por bala, ni un solo muerto, a lo largo de seis días de movilizaciones.



Redacción Bogotá