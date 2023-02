En la mañana de este martes, un grupo de vecinos del barrio Marsella de la localidad de Kennedy llevaron a cabo una nueva protesta contra la construcción de un colegio del Distrito en un predio denominado La Paz. Sin embargo, algunas personas aseguran que en medio de las manifestaciones fueron maltratadas por las autoridades.



Según los habitantes de la zona, en medio de las protestas varios de los manifestantes fueron agredidos por uniformados de la Policía Metropolitana cuando se negaron a abandonar el predio.​



Incluso, el concejal Diego Cancino por medio de sus redes sociales denunció el maltrato de la fuerza pública hacía la comunidad.



Por medio de un video publicado en Twitter, una joven denunció que fue golpeada por las autoridades mientras ella protegía a las personas mayores que también estaban protestando.



"Me senté a no dejar entrar una volqueta y me cogieron entre siete hombres y una mujer. Me alzaron para intentar sacarme y no me dejé, por eso me pegaron, me pegaron por acá en la costilla. Me quitaron un zapato y lo botaron", aseguró una joven.



Ya hay adultos mayores y jóvenes heridos en el barrio Marsella. La orden que tiene la fuerza pública es liberar el espacio. Hace poco maltrataron a una mujer adulta que solo estaba senada. A la joven la golpearon. ¡Injusto! pic.twitter.com/Z40rVwG9f0 — Diego Cancino - Concejal de Bogotá (@cancinodiegoa) February 7, 2023

Además, mujeres se encadenaron a unos árboles y se declararon en huelga de hambre en defensa al parque La Paz, al que consideran un bien de interés de la comunidad.

Mujeres violentadas por la Alcaldía de @ClaudiaLopez se encadenan y se declaran en huelga de hambre barrio Marsella en defensa de su parque y ante la represión del ESMAD. @NoticiasUno @CMILANOTICIA @jcuestanovoa @petrogustavo @Citytv @GustavoBolivar pic.twitter.com/Lv1FOgDnhC — Jaguar (@CantorWerner) February 7, 2023

"Me declaro en huelga de hambre. Si de acá me sacan, me sacan muerta porque no voy a permitir que talen estos árboles, no voy a permitir que sigan pasando por encima de mi comunidad. Nosotros estábamos pacíficamente...", dice una de las mujeres encadenadas a un árbol.



REDACCIÓN BOGOTÁ

