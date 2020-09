‘No dimos orden de recuperar la seguridad a cualquier costo’

Hugo Acero, secretario de Seguridad de Bogotá, responde sobre el rol que está jugando la entidad que preside en atender la crisis que está afrontando la ciudad en materia de orden público y violación de derechos humanos.



Reflexionó sobre algunos temas estructurales del funcionamiento de la Policía, afirmó que la relación entre el Distrito y la Metropolitana es buena, y explicó algunas de las medidas que se tendrán en cuenta para afrontar este fin de semana que, se augura, estará marcado por plantones y protestas.



¿Cuándo fue la última vez que se actualizaron los procedimientos policiales?



La Policía de manera permanente hace evaluación, seguimiento y ajusta los procedimientos policiales. Con el Código de Policía se ajustaron muchos procedimientos, eso es parte de la dinámica administrativa y operativa de la Policía, la serie de instrumentos que utiliza un policía, como el arma de fuego, el bastón de mando, el taser y las esposas, cada uno de esos elementos tiene unos protocolos de uso adecuado y esos protocolos no solo están ligados al papel, sino que hay entrenamientos para hacer uso de esos elementos.

¿Por qué no se cumplieron esos protocolos y se llegó a esta situación?



Han venido circulando una serie de videos, hay denuncias sobre uso ilegítimo de la fuerza por parte de la Policía, y serán las autoridades legítimamente constituidas las que determinen la responsabilidad de las personas que no cumplieron con los protocolos y con la normatividad establecida en estos casos. Ni la Policía ni de la Administración Distrital en ningún momento dimos la orden de recuperar la seguridad y la tranquilidad a cualquier costo o violando las normas de derechos.



Lo que sí llama la atención es que algunos miembros de la institución están haciendo uso indebido de elementos o aplicando la fuerza de manera indebida, y desde luego por esos comportamientos tendrán que responder después de una investigación.



Que la Policía se vigile a sí misma por hechos como estos es algo que para muchos debe cambiar ya…



Ese es el tipo de temas que definitivamente hay que discutir como sociedad, es el tipo de temas que el Congreso, ciudadanos, organismos de control, organizaciones sociales ponen sobre la mesa para discutir. Yo creo que es un tema sobre el cual la institución y el país deben estar abiertos y dar respuestas; y si hay que hacer modificaciones, hacerlas. Detrás de esto hay una institución muy importante para el país.



El policía es el funcionario más importante que tiene el Estado, es el funcionario que está todo el tiempo, las 24 horas, los siete días a la semana, con la gente. No tienen un horario en particular, así funcionan los organismo de seguridad, esa es la importancia. Desde luego que debe estar abierta a la posibilidad del debate, el escrutinio, análisis y cambios para mejorar el servicio.

Ya se habían presentado casos de abuso este año...



Si uno revisa denuncias en la Personería, la Defensoría del Pueblo, en la Procuraduría, existían en el pasado unas denuncias en ese sentido, no solo contra la policía, sino también con otros funcionarios del Estado. Lo que hace la Administración es no solo reconocer que existen, sino ayudar a que de alguna manera por lo menos se le busque una solución.



Una tiene que ver con la respuesta legal a un hecho que debe ser investigado y si hay una conducta inadecuada, debe ser sancionado. La otra parte es hacer una inversión en capacitación a los policías, para que sean más cercanos a la ciudadanía, más participativos, más ligados a su labor de convivencia y seguridad, que son la gran mayoría los que cumplen su función.



¿Cómo está la relación entre Distrito y Policía de Bogotá?



Es una relación que siempre se ha establecido en esos términos de poderse decir las cosas. Desde luego en el caso de Javier y otros casos será la justicia la que determine la culpabilidad y sanción correspondiente, será otra instancia, pero siempre existen controversias, diferencias de la manera de abordar, pero es a instancias de los consejos de seguridad y de estas reuniones en donde se deben solucionar los problemas, de lado y lado se plantean problemas y se buscan soluciones.



¿Cómo se está blindando la ciudad para evitar más hechos de vandalismo y violencia en los próximos días?



Hemos venido trabajando desde el 1.º de enero en relaciones que hemos establecido con la alcaldesa y la Policía, incluso la Fiscalía; hemos venido teniendo un trabajo en equipo. Frente a este tipo de hechos, desde luego nuestra preocupación y trabajo permanente es el de garantizar la seguridad de los ciudadanos.



Yo permanezco en comunicación y relación constante con la Policía los siete días de la semana, las 24 horas del día, desarrollando planes, buscando salidas, elaborando proyectos; hay una relación dinámica, cercana, para un objetivo que es garantizar la seguridad de la ciudadanía.



Jerónimo Castillo, de Ideas para la Paz, dice que la Policía tiene una concentración de fuerzas que es dañina. Tienen policía judicial, de inteligencia, investigación, Gaula, antinarcóticos, etc...



Son posiciones, observaciones. Jerónimo es un experto importante en el país sobre estos temas de seguridad, conoce el tema, y desde luego las observaciones de todo el mundo, incluidas las ciudadanas, se deben tener en cuenta para que todos mejoremos.

Esto permite mirar qué tanto de todo eso debe tener la Policía y qué tanto no, qué tanto debe tener de investigación y autonomía dentro de los procesos de investigación y qué tanto no, qué tanto deben tener de algunas especialidades y qué tanto no. Esa es una discusión permanente en cualquier institución, y eso en la Policía debería hacerse de manera seguida para ajustar la institucionalidad a los requerimientos de la sociedad.

Lo primero, confianza en que nuestra tarea está orientada a garantizar la seguridad de los ciudadanos en Bogotá. Estamos trabajando también en Cundinamarca. Lo segundo es pedirle a la ciudadanía que desarrollen sus actividades de manera normal en la ciudad, y quienes vengan a estar en marchas y protestas ojalá no lo hagan de manera violenta porque la autoridad tiene mecanismos de control que aplicará. Busquemos salidas a la mejora permanente de las situaciones. La Policía, el Distrito, las distintas instituciones de seguridad y justicia estamos abiertos a mejorar.

ÓSCAR MURILLO MOJICA

EL TIEMPO

​Twitter: @BogotaET