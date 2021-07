El hallazgo de explosivos, el último hecho grave en Suba

Al ataque que sufrió la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, a la salida del recinto en donde la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y el presidente Iván Duque presentaban los pormenores de la segunda línea del metro el pasado martes, se le sumó el hallazgo de explosivos artesanales letales para la vida humana en la misma localidad: Suba.

Para las autoridades, esta forma de operar se aparta de una manifestación pacífica de ciudadanos inconformes para convertirse en un ataque delincuencial cuyos protagonistas buscan una confrontación con la policía que siempre termina en incidentes graves, como ayer, con tres periodistas atacados por el Escuadrón Antidisturbios (Esmad) y civiles heridos. Como si el objetivo fuera encender los ánimos.



EL TIEMPO habló con el intendente Ángel Eduardo Franco Manrique, jefe del grupo antiexplosivos de la Policía Metropolitana de Bogotá, quien dijo que los artefactos de impacto fueron hallados muy cerca al CAI de la zona.



Explicó que están elaborados con una sustancia de fabricación improvisada que reacciona al impacto. “Lo que hacen quienes los fabrican es que juntan un químico y arandelas metálicas en un contenedor. En este caso, eran como envolturas o paquetes”.



Agregó que cuando estas armas son lanzadas y chocan contra una persona o una infraestructura, detonan con facilidad. “Algunas de esas sustancias son de uso controlado y otras son de libre venta”. Mencionó que no es usual que un joven común y corriente manipule este tipo de artefactos y que, por el contrario, se usan en otros escenarios para confrontar a las autoridades, causar daños a bienes y personas y que requieren de cierta experticia y adoctrinamiento.



En las envolturas se encontró metralla, que al fragmentarse con el impacto puede lesionar o matar a una persona. “Son como granadas artesanales. Son letales. En comparación con las papas explosivas, las envolturas halladas tenían más volumen, mayor cantidad de explosivo y más metralla”.

Franco agregó que este tipo de artefactos, pero de menor letalidad, han sido usados en las manifestaciones de las inmediaciones de las universidades distritales en el pasado. “Esta vez se encontraron tres. Al ser sustancias químicas sensibles, son peligrosas para quienes las fabrican, las transportan y para quienes son víctimas de estas. Esto es un delito: lanzamiento de elementos peligrosos”.



La misma alcaldesa, Claudia López, dijo que los desmanes en Suba fueron protagonizados “por unos pocos jóvenes radicalizados, iracundos”. Agregó que pese a que las noticias con las que llegaron a la zona eran buenas para la localidad, estas personas atacaron con piedra. Explicó que los jóvenes ya no salen a hacer manifestaciones culturales, pacíficas, sino a confrontar a las autoridades. “Eso termina en riesgo para su propia vida y para sus vecinos”.



La mandataria afirmó que hay un fenómeno de radicalización política. “Por parte del uribismo, que llama a todos los jóvenes terroristas y pide represión y militarización, y por parte del petrismo, que hace un llamado a la rebelión”.



Volvió a ratificar que el senador Gustavo Bolívar, del movimiento Colombia Humana, está financiando a estos grupos con elementos de autodefensa para la confrontación con la policía. “No podemos romantizar cualquier forma de autodefensa ciudadana en Colombia, conociendo su historia. Eso es un grave error”, dijo López.



Añadió que una concejala de esa misma organización política (Colombia Humana) dijo que el Esmad había matado a un ciudadano en la localidad de Los Mártires. “Eso fue falso. Pero provocó tal ira que terminaron vandalizando varias estaciones de TransMilenio. Luego, esa misma concejal mintió al decir que las ambulancias no transportaban heridos sino armas. Esa noche vandalizaron tres ambulancias en Bogotá. Y, luego, dirigentes de esa misma organización política, en Usme, se escuchan en un audio diciendo que allá no está pasando nada porque no se estaban enfrentando con la policía y al día siguiente murió Jaime Fandiño. Son muchos mensajes equívocos y radicales que terminan en jóvenes radicalizados”.

Denuncia del Personero

Ayer, el primero en denunciar las irregularidades de la protesta fue el personero de Bogotá, Julián Pinilla, quien criticó el uso de material explosivo, pero también las agresiones por parte del Esmad, de las cuales fueron víctimas un menor de edad, dos periodistas de RCN Radio, uno de Blu y un fotoperiodista de prensa internacional.

También se opuso a los ataques a las caravanas de la ministra de Transporte y de la alcaldesa, hechos por protestantes.



“Así como exijo respeto y garantías para los manifestantes, también recuerdo a las autoridades que el ejercicio periodístico y la libertad de prensa son derechos fundamentales”, agregó el personero.

Investigan quién está manipulando este tipo de elementos en las protestas. Foto: Personería de Bogotá



El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, rechazó los actos de abuso de autoridad y pidió a las autoridades competentes adelantar las investigaciones respectivas para que se impongan las sanciones correspondientes y evitar que este tipo de hechos se repitan.



“Es inaceptable que miembros de la Fuerza Pública abusen de su autoridad y que vulneren los derechos de los ciudadanos, y en este caso en particular, que se afecte el ejercicio periodístico, que es un claro atentado contra la libertad de prensa”, concluyó el Defensor del Pueblo.



La Secretaría de Gobierno informó que los hechos en Suba dejaron como saldo cinco personas lesionadas, entre ellas civiles, periodistas y un fotógrafo. “Los uniformados involucrados en las agresiones fueron separados de sus cargos y serán investigados”, dijo el secretario de ese despacho, Luis Ernesto Gómez.



El presidente Iván Duque también se refirió a lo sucedido en la localidad de Suba y señaló que “ante las actuaciones de miembros de la Policía de Colombia que se excedieron en el uso de la fuerza en la localidad de Suba, la institución inició de inmediato la investigación formal. A nuestros policías, todo el apoyo, pero también toda la exigencia”, agregó en Twitter.



Finalmente, según la Policía, durante la intervención en este sector de la ciudad, diez uniformados resultaron heridos. Algunos sufrieron lesiones leves, por lo que fueron atendidos en el lugar, mientras que otro grupo tuvo que ser trasladado al Hospital Central de la institución.



A estas declaraciones se suman las del comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el general Óscar Gómez Heredia, quien lamentó el accionar de los uniformados. “Continuamos la investigación. Relevamos igualmente todo el personal de esa sección que se encontraba procediendo en esta localidad”.



Finalmente, el alcalde local de Suba, Julián Moreno Barón, dijo que la utilización de artefactos explosivos por los manifestantes solo busca “dañar la integridad de los policías”. Agregó que esta situación está afectando gravemente la tranquilidad de los barrios populares. “Los miembros de las familias inhalan gases lacrimógenos dentro de sus viviendas, tienen afectaciones de salud”.



Además, rechazó el daño al espacio público, pero también criticó el incumplimiento de los protocolos por parte del Esmad. “Hay uso desmedido de la fuerza. Hacemos un llamado a las autoridades para que nos acompañen en el ejercicio con los gestores de convivencia, que no nos cierren las brechas de intervención porque no hay espacio para el diálogo. Esta solo logra que se escale la violencia”.

