Desde muy temprano se empezaron ayer a reportar movilizaciones de vehículos en contra de las alzas del precio de la gasolina. Esas caravanas se prolongaron durante todo el día y afectaron la movilidad en varias ciudades.



Volquetas, taxis, camabajas, tractocamiones, vehículos particulares y motocicletas salieron con carteles y banderas de Colombia a expresar su rechazo.



Si bien hubo protestas en ciudades como Cali, Medellín y Bucaramanga, entre otras, tal vez la más masiva fue en Bogotá. En general, estas movilizaciones transcurrieron en total tranquilidad.

En la capital del país la primera movilización se presentó en el sur, a las 6:19 de la mañana. Volquetas y camiones pequeños comenzaron a reunirse en la avenida Ciudad de Cali con avenida Villavicencio, en sentido sur-norte. Esta manifestación, según la Secretaría de Movilidad, afectó la circulación en una calzada por 50 minutos.



En total se registraron cinco caravanas de vehículos que fueron desplazándose de manera pacífica por distintas zonas de la capital y al lado eran acompañadas por motorizados de la policía. Los uniformados intervinieron solo cuando los conductores intentaban tomarse un segundo carril y con ello bloquear toda una calzada.

Gremios de taxistas, motociclistas y camioneros salieron a protestar. Foto: Sergio Acero

Los conductores se dieron cita en la calle 13 con 137, en la zona del Playón, en Fontibón; en la avenida Guayacanes, al suroccidente, en la vía a La Calera, al oriente; en inmediaciones de la Biblioteca Virgilio Barco, en centrooccidente, y en la calle 170 con carrera 7.ª, en el extremo norte de Bogotá.



En este último punto estuvo todo el tiempo un puñado de vehículos estacionado en una calzada. Allí se presentó un incidente entre una tractomula y una camioneta. El camión arrastró por varios metros al vehículo pequeño.



Ante la convocatoria de camioneros a las movilizaciones, el presidente Gustavo Petro señaló en Twitter que desde el inicio de su gobierno “tanto al diésel como a los peajes se les congelaron los precios” y pidió que “no engañen a los camioneros”.

Sin embargo, según les dijo a los medios Hernán Gamboa, miembro de la Asociación Colombiana de Camioneros, se solidarizan con la protesta porque no quieren que sigan realizando alzas en los precios de los combustibles y que la inflación también los afecta.



A las movilizaciones de los vehículos se sumaron los motociclistas. Empezaron la concentración en el Mall Plaza (carrera 30 con calle 19) y luego se desplazaron hasta la Biblioteca Virgilio Barco, donde, tras una parada y reunir a más moteros y taxistas, dieron inicio a un largo recorrido por la ciudad.



Un número considerable de motos se desplazó y con pitos, pancartas y banderas expresaron su rechazo a los incrementos en los combustibles. Miguel Forero, uno de sus líderes, se declaró afectado por las alzas y pidió tarifa diferencial como a los taxistas. Afirmó que antes tanqueaba con 20.000 y ahora lo hace con 34.000.

En Cali también se registró una movilización de conductores de vehículos y motocicletas que partieron desde el parque Las Banderas, en el sur de la ciudad, a las 10:45 de la mañana. La protesta fue convocada por la Cámara Intergremial del Transporte Unidos que reúne a diferentes asociaciones del sector transportador y de empresarios.



En la capital del Valle también hubo motociclistas. Uno de ellos fue Samuel Guzmán, quien señaló que el vehículo no solo es su medio de transporte, sino también su sustento diario. “El incremento nos afecta, pues se suma al de la canasta familiar, que ya viene por las nubes desde que comenzó el año, en Cali”, dijo Guzmán.



Aunque no hubo mayor afluencia, en Bucaramanga se presentaron bloqueos de vías; una de esas situaciones se registró en el intercambiador de Fátima. Allí, los transportadores pusieron ramas para impedir el paso vehicular.



José Prado, líder de la protesta, explicó que tuvieron que tomarse las vías porque si no, más adelante le subirán al ACPM y a la canasta familiar. “De aquí a mañana nos van a poner un impuesto por caminar, somos un pueblo sumiso, hay que buscar soluciones”.



En Medellín se presentaron bloqueos de vías en la mañana, como los ocurridos en el puente Punto Cero, en la autopista Norte y en La Ceja. En la tarde se normalizó el tráfico.

REDACCIÓN BOGOTÁ

*Con información de NACIÓN

EL TIEMPO